ควันหลงมาดริดดาร์บี้! ตราหมีเซ็งโมราต้าเจ็บกล้ามเนื้อขา

แอตเลติโก้ มาดริด แถลงผ่านทวิตเตอร์สโมสรว่า อัลบาโร โมราต้า กองหน้าคนสำคัญมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อขาด้านขวา แต่ยังคงต้องรอประเมินอาการให้ชัดเจนก่อนว่าต้องพักรักษาตัวนานเท่าใด

ดาวเตะวัย 27 ปี ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่ตราหมีเปิดบ้านพ่ายเรอัล มาดริด 1-0 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ทว่าถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่ 50 ก่อนที่หลังเกมสโมสรจะยืนยันว่าเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บ

[📋] @AlvaroMorata suffers muscle injury to the right leg. Pending response to treatment.