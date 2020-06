เชลซี โชว์ฟอร์มดุไล่อัด คิวพีอาร์ ในเกมอุ่นเครื่องแบบขาดลอย 7-1 เมื่อคืนที่ผ่านมา

บิลลี กิลมอร์ ห้องเครื่องดาวรุ่งของสิงห์บลู ทำผลงานสุดโดดเด่นในเกมนี้ เมื่อทำไป 2 ประตู เช่นเดียวกับ รูเบน ลอฟตัส-ชีค ที่กลับมาลงเล่นในทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เอ็นร้อยหวายฉีกเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2019 ส่วนอีกสามประตูเป็นผลงานของ เมสัน เมาท์, วิลเลียน และโอลิวิเยร์ ชิรูด์

