AFC 챔피언스리그
AFC 챔피언스리그, 일정 및 결과
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4월 17일 금요일
4월 19일 일요일
4월 20일 월요일
4월 24일 금요일
순위
AFC Champions League Elite East
|POS
|팀
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|승점
|양식
|1
|마치다 젤비아
|8
|5
|2
|1
|15
|7
|8
|17
|2
|비셀 고베
|8
|5
|1
|2
|14
|7
|7
|16
|3
|산프레체 히로시마
|8
|4
|3
|1
|10
|6
|4
|15
|4
|부리람 유나이티드
|8
|4
|2
|2
|10
|8
|2
|14
|5
|멜버른 시티 FC
|8
|4
|2
|2
|9
|7
|2
|14
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AFC Champions League Elite West
|POS
|팀
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|승점
|양식
|1
|알힐랄
|8
|7
|1
|0
|17
|6
|11
|22
|2
|알아흘리
|8
|5
|2
|1
|21
|9
|12
|17
|3
|트락토르 사지
|8
|5
|2
|1
|12
|4
|8
|17
|4
|알 이티하드
|8
|5
|0
|3
|22
|9
|13
|15
|5
|알 와다
|8
|4
|2
|2
|11
|7
|4
|14