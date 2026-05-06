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AFC 챔피언스리그

AFC 챔피언스리그 개요

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AFC 챔피언스리그, 일정 및 결과

4월 16일 목요일
알아흘리 badge
알아흘리
AHL
2
조호르 다룰 탁짐 badge
조호르 다룰 탁짐
JDT
1
풀타임
마치다 젤비아 badge
마치다 젤비아
MAZ
1
알 이티하드 badge
알 이티하드
ITT
0
풀타임
4월 17일 금요일
부리람 유나이티드 badge
부리람 유나이티드
BUN
2
알아흘리 badge
알아흘리
ALA
3
풀타임
4월 19일 일요일
비셀 고베 badge
비셀 고베
KOB
1
알아흘리 badge
알아흘리
AHL
2
풀타임
4월 20일 월요일
마치다 젤비아 badge
마치다 젤비아
MAZ
1
알아흘리 badge
알아흘리
ALA
0
풀타임
4월 24일 금요일
알아흘리 badge
알아흘리
AHL
1
마치다 젤비아 badge
마치다 젤비아
MAZ
0
풀타임
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순위

AFC Champions League Elite East

POSPWDLFA+/-승점양식
1마치다 젤비아 crest마치다 젤비아8521157817
2비셀 고베 crest비셀 고베8512147716
3산프레체 히로시마 crest산프레체 히로시마8431106415
4부리람 유나이티드 crest부리람 유나이티드8422108214
5멜버른 시티 FC crest멜버른 시티 FC842297214

AFC Champions League Elite West

POSPWDLFA+/-승점양식
1알힐랄 crest알힐랄87101761122
2알아흘리 crest알아흘리85212191217
3트락토르 사지 crest트락토르 사지8521124817
4알 이티하드 crest알 이티하드85032291315
5알 와다 crest알 와다8422117414
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