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NEC 네이메헌

NEC 네이메헌 개요

Florentino Perez

A Real Madrid a világ legértékesebb futballklubja

A Forbes magazin közzétette a világ legértékesebb labdarúgóklubjainak éves listáját, amelyet a Real Madrid vezet 9,5 milliárd dolláros becsült értékkel. A spanyol dominanciát a Barcelona második helye teszi teljesé, míg a dobogó legalsó fokára a Manchester United fért fel.

Real MadridBarcelona
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August 2026
네덜란드 에레디비지에
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PEC 즈볼레
ZWO
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NEC 네이메헌
NEC
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풀타임
September 2026
네덜란드 에레디비지에
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NEC 네이메헌
NEC
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페예누르트
FEY
네덜란드 에레디비지에
NEC 네이메헌 badge
NEC 네이메헌
NEC
엑셀시오르 badge
엑셀시오르
EXC
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순위

네덜란드 에레디비지에 crest네덜란드 에레디비지에

POSPWDLFA+/-승점양식
5고 어헤드 이글스 crest고 어헤드 이글스421111927
6시타르트 crest시타르트42118717
7NEC 네이메헌 crestNEC 네이메헌32018446
8엑셀시오르 crest엑셀시오르32017346
9트벤테 crest트벤테32017346
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