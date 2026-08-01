라싱 산탄데르 개요

AC Milan, Leao'nun Türkiye'ye sürpriz transferi yaklaşırken Diaz'ı geri döndürmeyi hedefliyor

AC Milan, yeni bir ofansif orta saha arayışını sürdürürken Brahim Diaz'ı yeniden San Siro'ya getirmek için bir hamleyi değerlendiriyor. Olası dönüş, Rafael Leao'nun etrafındaki artan belirsizlik nedeniyle gündeme geldi. Leao, Rossoneri'de geçirdiği yedi yılın ardından sürpriz bir şekilde Türkiye'ye ayrılabileceğinin sinyalini verdi.