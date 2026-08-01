라싱 산탄데르 개요

AC Milan, yeni bir ofansif orta saha arayışını sürdürürken Brahim Diaz'ı yeniden San Siro'ya getirmek için bir hamleyi değerlendiriyor. Olası dönüş, Rafael Leao'nun etrafındaki artan belirsizlik nedeniyle gündeme geldi. Leao, Rossoneri'de geçirdiği yedi yılın ardından sürpriz bir şekilde Türkiye'ye ayrılabileceğinin sinyalini verdi.
Leroy Sane’nin Almanya’da sık sık eleştirilmesini Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hiç anlayamıyor. Buruk’a göre özellikle Sane’yi Alman Milli Takımı’nın Dünya Kupası fiyaskosunun başlıca sorumlularından biri olarak göstermek tamamen asılsız.