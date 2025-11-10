Oliver Maywurm

독일 및 유럽 축구 특파원

GOAL DE / SPOX 편집자

📝 바이오:

독일에서 가장 오래된 도시인 아름다운 트리어 근처에서 자랐습니다. 독일어학을 공부한 후 GOAL에서 인턴을 했고, 잘 수행한 덕분에 얼마 후 뮌헨에서 연수 기간을 거칠 수 있었습니다. 2017년부터 GOAL과 SPOX에서 편집자로 일하고 있습니다.

⚽ 축구를 시작하게 된 계기:

제가 기억하는 한, 90년대 중반의 어린 라르스 리켄이 제 어린 시절 첫 번째 영웅이었습니다. 1996년 유럽선수권에서 독일이 우승한 것은 제가 처음으로 의식적으로 지켜본 큰 대회였고, 이후 축구는 제 삶에서 떨어질 수 없는 존재가 되었습니다.

🎯 업무에서 주로 다루는 분야:

뉴스 조사 및 작성 (특히 이적 뉴스)

SEO 기사 배정

🌟 가장 좋아하는 축구 순간:

1996년 유로 결승전 올리버 비어호프의 골든골, 2014년 월드컵 결승전 마리오 괴체의 결승골. 그리고 덜 알려졌지만 의미 있는 순간: 7살 때 경기장에서 트리어 아인트라흐트가 UEFA컵 우승팀 샬케와 챔피언스리그 우승팀 보루시아 도르트문트를 DFB 포칼에서 차례로 격파하는 것을 직접 본 경험.