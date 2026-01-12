테디 쉐링엄, 올레 군나르 솔샤르. 축구, 정말 대단하군요! 1999년 챔피언스리그 결승전은 FC 바이에른 역사상 가장 큰 드라마 중 하나입니다. 뮌헨은 오래 리드했으나, 맨체스터 유나이티드가 마지막 순간에 확실한 승리를 가로챘습니다. 하지만 FC 바이에른의 한 선수는 타이틀을 여전히 얻었습니다. 마리오 바슬러, 적어도 마리오 바슬러에 따르면. "사실상 나는 챔피언스리그 우승자입니다"라고 그는 여전히 즐겨 이야기합니다.
챔피언스리그 결승 전날 밤 "새벽 3시 반까지 맥주를 마셨다!" FC 바이에른 뮌헨의 아이콘은 항상 축하할 이유가 있었다.
바슬러는 직선 프리킥으로 FC 바이에른을 선제골로 이끌었고, 1:0인 상황에서 89분에 교체되었습니다. 연장전의 드라마를 그는 벤치에서 개인적인 챔피언스리그 우승자로서 경험했습니다. 이 사소한 일 때문에 축하를 망치고 싶어 하지 않았습니다.
역사적인 패배 후의 이야기, 바슬러의 팀 동료 알렉산더 치클러는 나중에 "내가 FC 바이에른에서 보낸 시간 중 가장 즐거운 파티였다"고 말했습니다. 2001년 타이틀 획득 후보다도 더 좋았다며 말입니다. 분위기 변화를 일으킨 사람은 누구인가요? "마리오 바슬러는 항상 그런 상황을 이끌어낼 방법을 찾아낸다"고 치클러는 SPOX와의 인터뷰에서 이야기했습니다.
파티 전문가인 바슬러 자신이 확인한 바에 따르면: "파티는 센세이션이었고, 우리는 제대로 달렸습니다. 마시고, 웃고, 신나게 춤춰서 무대가 불타올랐습니다. 정확히 말하면 테이블보가 불탔습니다, 우리는 테이블 위에서도 춤을 추었기 때문입니다. 아침이 되어서야 잠자리에 들었습니다."
바슬러 개인적으로는 결승전 후의 밤이 결승전 전의 밤과 비슷하게 흘러갔다고 합니다. 그는 "모두가 잠든 후 새벽 4시까지 바에 앉아 있었어요"라고 말했습니다. 감독 오트마어 히츠펠트와 매니저 울리 회네스가 그에게 잠자리에 들라고 했지만, "나는 '아니, 난 잠자리에 들지 않을 거야, 더 마셔야 해'라고 했습니다." 결국 그가 맥주 10잔쯤 마셨을 때, "내일은 뛸 수 없을 거야"라는 말을 들었죠. 이에 바슬러는 "좋아, 그러면 내일은 이길 수 없겠네요"라고 대답했다고 합니다. 결국 그는 선발 라인업에 포함되었고 그의 '개인적인' 챔피언스리그를 타이틀을 따냈습니다.
많은 알코올, 거친 파티, 거침없는 말, 권위와의 충돌, 뛰어난 축구 실력, 그러나 결국에는 큰 승리를 아쉽게 놓침: 이 1999년 챔피언스리그 결승전은 반항아 마리오 바슬러를 상징하는 모든 것을 담고 있었습니다.
마리오 바슬러는 FC 할리우드의 얼굴 중 하나였다.
바슬러는 1968년 노이슈타트 안 데어 바인슈트라세에서 태어났습니다. 이 도시의 이름은 그의 나중의 열정에 완벽하게 맞습니다. 그러나 바인(Bwein)은 그의 맥주와 주류에 대한 끊임없는 경쟁자였습니다. 그리고 물론 담배와도 마찬가지였습니다. 그의 유소년 및 마음의 클럽 카이저슬라우턴의 매니저 라인러 가이는 이미 그에게 "불안정한 생활방식"을 지적했습니다.
20살에 바슬러는 로트-바이스 에센으로 이적했고, 그 후 헤르타 BSC로 갔습니다. "머리까지는 월드클래스,"라고 헤르타의 트레이너 베른트 슈탱게는 말했습니다. "그 이상은 구역 클래스." 바슬러는 결국 1990년대 중반 베르더 브레멘에서 스타로 떠올랐습니다. 1994년 컵 우승. 1995년 득점왕, 또한 세 번 코너킥을 직접 성공시켰기 때문입니다. 1996년에는 결국 리그 선도자 FC 바이에른으로의 불가피한 이적이 이어졌습니다.
바슬러는 뮌헨에서 3년 조금 넘는 시간을 보냈습니다. 분데스리가에서 두 번 우승했고, DFB 포칼을 한 번 차지했습니다. 특히 그는 전설적인 FC 할리우드의 얼굴 중 하나로 되어 갔습니다. 능력이 뛰어나지만 궁극적으로 맞지 않는 자기중심적인 사람들의 집합체입니다. 로타어 마테우스, 메흐메트 숄, 슈테판 에펜베르크, 올리버 칸 등등.
바슬러가 경기장에서 꿈의 골들을 연달아 기록하고 있을 때, 경기장 밖에서는 탈선 행위들이 이어졌습니다. 클럽을 방문하고 싸움에도 휘말리고... 회네스는 바슬러를 감시하기 위해 탐정을 고용했습니다. 그리고 반복적으로 그에게 높은 벌금을 부과했습니다. 하지만 슈퍼 마리오는 멈출 수 없었습니다. 그는 자신의 삶을 살았고 아무도 그의 삶에 참견하게 두지 않았습니다.
챔피언스리그 드라마 몇 달 후, 결국 FC 바이에른은 바슬러를 포기했습니다. 부상 후 재활 치료 중이던 바슬러는 예비 골키퍼 스벤 슈어와 함께 늦은 밤 레겐스부르크의 피자 가게에서 다툼에 휘말렸습니다. 그 후 뮌헨은 그를 정지시켰고 바슬러는 카이저슬라우턴으로 돌아갔습니다. 회네스는 훗날 "그는 여기에서 전설이 될 수 있었는데..."라며 아쉬워했습니다.
마리오 바슬러, DFB 팀에서: "맥주, 보드카-레몬, 진토닉 그리고 몇 개의 말보로"
나이 30세라는 비교적 젊은 나이에 그는 사실상 큰 무대에서 조기 은퇴를 하게 되었습니다. 그의 마지막 국가대표 경기는 이미 1년 전에 치러졌습니다. FC 바이에른과 마찬가지로 국가대표팀에서도 그는 커리어의 정점을 찍지 못했습니다.
1994년 월드컵에서는 개막전 볼리비아와의 경기에서 30분을 뛴 뒤, 불가리아와의 8강전에서 탈락할 때까지 벤치에만 머물렀습니다. 1996년 잉글랜드에서 열린 유로 대회를 앞두고 바슬러는 국가대표팀의 핵심 선수로 여겨졌으나, 같은 팀 동료인 크리스티안 치게에 의해 훈련 중 발목을 다쳤습니다. 개막 경기 전에 바슬러는 잉글랜드를 떠났고, 그의 동료들은 우승을 차지했습니다. 개인적으로 실망스러운 순간이었지만 그는 두 대회를 좋은 기억으로 간직했습니다. 1999년 챔피언스리그 결승처럼 말이지요.
바슬러는 "우리는 단합된 팀이었고, 베르티 포그츠 감독은 긴장과 풀어짐 사이의 적절한 균형을 맞출 줄 아는 사람이었습니다"라고 말했습니다. 이어 "우리는 우리 팀 호텔 주변의 레스토랑, 바, 디스코텍을 장악했습니다. 숙소에 갇혀 답답해지는 것을 막아야 했습니다! 그런 저녁에는 몇 잔의 맥주, 보드카 레몬, 또는 진토닉이 비워졌고, 우리는 인생의 즐거운 것들에 대해 대화했습니다" 하지만 잠시 설명하자면, "물론, 우리는 가끔 취하기도 했습니다 - 다만 잉글랜드 국가대표 선수들처럼 취하진 않았습니다. 그들은 내일부터 맥주가 없다는 듯이 맥주를 마셨습니다. 그들이 마셔라부어라 하는 것은 참 이상했습니다. 거기에 비하면 우리는 수녀들이었습니다"라고 했다.
1996년 유로 대회에서 우승하는 과정에서 바슬러의 '수녀' 동료들은 적어도 경기장에서는 잉글랜드를 이겼습니다. 폴 개스코인이라는 전설적인 선수가 포함된 그 팀은 이미 대회를 앞두고 큰 파문을 일으켰습니다: 홍콩에서 술을 마시던 중 여러 국가대표 선수들이 술집에서 치과의자에 묶여 술을 들이마시는 모습이 포착되었습니다. 대중의 비난은 거셌고, 반응은 더 강렬했습니다. 개스코인은 이 사건을 떠올리며 스코틀랜드와의 경기에서 골을 넣은 후 치과의자 세리머니로 축하했습니다. 다른 시대였습니다. 바슬러는 아마 이렇게 말할 것입니다. "좋은 시절이었지"
마리오 바슬러는 오늘날 TV 전문가이자 코미디언으로 활동하고 있다.
2004년 바슬러는 프로 경력을 마무리했습니다. 아이러니하게도 건조한 카타르에서 말이죠. 그 이후로 그는 여러 하위 리그 클럽에서 다양한 감독 및 관리직을 역임했습니다. 그는 특히 그의 독특한 발언들로 대중의 주목을 받았습니다. 바슬러는 TV 해설자로 일하며 독일 전역을 순회하는 코미디언으로도 활동하고 있습니다. 그의 프로그램 이름인 "바슬러 발러트"는 바로 그의 프로그램의 주제이기도 합니다. 내용은 주로 비슷합니다. 진짜 인물들이 더 이상 없고 예전이 더 좋았다는 것! 드레싱으로는 그 옛날의 몇 가지 일화들이 덧붙여집니다.
최근 바슬러는 바이에른의 스타로 떠오른 레나르트 칼에 대한 지속적인 비판으로 두각을 나타냈습니다. 현재 56세인 바슬러가 오늘날의 프로들과 함께 경기해야 한다면 "미쳐버릴 것"이라고 한 번 말했습니다. "그들은 거울 앞에 한 시간씩 서서 머리에 젤을 바르고, 머리띠를 두릅니다. 그러고 나서 문신으로 팔을 감고는 훈련에 나오고, 이틀 동안 훈련을 할 수 없습니다"라고 덧붙였다. 반면 바슬러 자신은 술을 마시고 담배를 피우면서도 여전히 챔피언스리그 결승전에 출전할 수 있었습니다. 물론 그러지 않았다면 더 많은 것을 성취할 수도 있었겠지요.