바슬러는 직선 프리킥으로 FC 바이에른을 선제골로 이끌었고, 1:0인 상황에서 89분에 교체되었습니다. 연장전의 드라마를 그는 벤치에서 개인적인 챔피언스리그 우승자로서 경험했습니다. 이 사소한 일 때문에 축하를 망치고 싶어 하지 않았습니다.

역사적인 패배 후의 이야기, 바슬러의 팀 동료 알렉산더 치클러는 나중에 "내가 FC 바이에른에서 보낸 시간 중 가장 즐거운 파티였다"고 말했습니다. 2001년 타이틀 획득 후보다도 더 좋았다며 말입니다. 분위기 변화를 일으킨 사람은 누구인가요? "마리오 바슬러는 항상 그런 상황을 이끌어낼 방법을 찾아낸다"고 치클러는 SPOX와의 인터뷰에서 이야기했습니다.

파티 전문가인 바슬러 자신이 확인한 바에 따르면: "파티는 센세이션이었고, 우리는 제대로 달렸습니다. 마시고, 웃고, 신나게 춤춰서 무대가 불타올랐습니다. 정확히 말하면 테이블보가 불탔습니다, 우리는 테이블 위에서도 춤을 추었기 때문입니다. 아침이 되어서야 잠자리에 들었습니다."

바슬러 개인적으로는 결승전 후의 밤이 결승전 전의 밤과 비슷하게 흘러갔다고 합니다. 그는 "모두가 잠든 후 새벽 4시까지 바에 앉아 있었어요"라고 말했습니다. 감독 오트마어 히츠펠트와 매니저 울리 회네스가 그에게 잠자리에 들라고 했지만, "나는 '아니, 난 잠자리에 들지 않을 거야, 더 마셔야 해'라고 했습니다." 결국 그가 맥주 10잔쯤 마셨을 때, "내일은 뛸 수 없을 거야"라는 말을 들었죠. 이에 바슬러는 "좋아, 그러면 내일은 이길 수 없겠네요"라고 대답했다고 합니다. 결국 그는 선발 라인업에 포함되었고 그의 '개인적인' 챔피언스리그를 타이틀을 따냈습니다.

많은 알코올, 거친 파티, 거침없는 말, 권위와의 충돌, 뛰어난 축구 실력, 그러나 결국에는 큰 승리를 아쉽게 놓침: 이 1999년 챔피언스리그 결승전은 반항아 마리오 바슬러를 상징하는 모든 것을 담고 있었습니다.