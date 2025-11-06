U-17 월드컵 도전장 내민 백기태호, 첫 경기 멕시코 상대로 2-1 승리…‘승리 주역’ 박도훈 “조 1위로 진출하겠다”

[골닷컴] 이정빈 기자 = 대한민국 17세 이하(U-17) 대표팀이 멕시코를 상대로 저력을 발휘했다.

벡기태 감독이 이끄는 U-17 대표팀은 4일 오후 10시(한국 시각) 카타르 도하에 있는 어스파이어 존에서 열린 2025 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 F조 1차전 멕시코와 맞대결에서 2-1로 승리했다.

승리한 한국은 조 2위에 위치했다. 스위스가 첫 경기에서 코트디부아르를 4-1로 격파해 조 1위에 있다. 골 득실 차이가 두 팀의 순위를 갈랐다.

이 경기 초반에는 멕시코의 적극적인 공세가 펼쳐졌다. 멕시코 선수들이 오픈 플레이와 세트피스를 두루 활용해 한국 골대를 위협했는데, 한국은 박도훈 골키퍼 선방과 골대로 위기를 넘겼다. 밀리던 한국은 전반 19분 코너킥 상황에서 구현빈이 득점하면서 선취골을 넣었다.

이후 한국은 박도훈 골키퍼의 선방쇼로 버티다가, 전반 44분 알도 데 니그리스에게 동점골을 헌납했다. 동점으로 전반전을 마친 두 팀은 후반 3분 한국의 득점으로 균형이 다시 깨졌다. 김도민이 올린 크로스를 남이안이 머리로 마무리했다. 이 득점이 결승골이 되면서 한국이 대회 첫 경기부터 승리했다.

승리 주역으로 뽑힌 박도훈은 대한축구협회(KFA)와 인터뷰에서 “전반전 실점해서 어려운 경기가 될 거로 봤다, 후반전 역전골을 넣었는데, 선수 간 노력해서 승리를 지켰다”라며 “멕시코전을 통해서 할 수 있다는 자신감이 생겼다. 스위스전도 승리해서 조 1위로 진출하겠다”라고 이야기했다.

멕시코를 잡은 한국은 8일 오전 12시 15분 스위스, 10일 오후 9시 30분 코트디부아르를 나란히 만난다. 백기태호가 남은 두 경기에서도 좋은 결과를 얻을지 주목된다.