미국 축구에서 그 월드컵 이후 23년 동안 많은 일이 있었지만, 여전히 그 질문은 유효합니다: 만약 그 페널티킥이 선언되었더라면? 2002년 월드컵에는 VAR도 없었고, 심판이 플레이를 검토할 도구도 없었습니다. 하지만 토르스텐 프링스가 손으로 공을 건드렸다는 것은 의심의 여지가 없습니다 — 만약 그때 심판이 미국에게 페널티킥을 주었다면, 그리고 그 페널티킥이 23년 후가 아니라 그 시점에 주어졌다면 어떤 일이 벌어졌을까요?

만약 그 일이 발생했고, 그날 미국 대표팀이 유리하게 가져갔다면, 그 전설적인 캠페인은 적어도 더 멀리 갔을지도 모릅니다. 그럼에도 불구하고, 페널티킥 없이도 2002년 월드컵은 미국 축구의 정의를 내리는 순간으로 남아 있습니다. 그것은 대표팀이 정말로 자신들의 흔적을 남기기 위해 도달했던 순간이며, 이후에 올 모든 것을 위한 길을 열었다는 것을 보여주었습니다.

그것은 미국이 8강에 진출한 월드컵이었습니다 — 여태껏 최고의 성과였습니다. 그렇습니다, 1994년 월드컵이 북미 축구의 현대 시대를 열었지만, 많은 면에서 2002년은 그 역사의 절정이었습니다. 한국과 일본에서의 캠페인 동안, 미국은 이전이나 이후에 어떤 미국 팀도 이루지 못한 성과를 이뤘습니다.

가면서, 그들은 강대국을 무너뜨리고 역사적인 경기에서 격렬한 라이벌을 이기며, 과정 속에서 세계는 Landon Donovan과 DaMarcus Beasley 같은 이름들을 알게 되었습니다 — 그들은 한 세대를 정의할 선수들이었습니다.

그래서 오늘날, 그로부터 수년이 지난 지금까지도, 그 대회의 영향은 부인할 수 없습니다. 그것은 여전히 남자 대표팀 프로그램의 최고 기준이며, 국가가 따라잡지 못한 성과입니다. 이는 미국이 월드컵에서 기록한 최고의 성과였으며, 이후 모든 참가에 영향을 미쳤습니다.

브루스 아레나 감독은 "우리가 세계에 우리도 경기할 수 있다는 것을 보여줬습니다"라고 독일과의 패배 후 말했습니다. "아직 도달하지는 못했지만, 미국 축구에는 밝은 미래가 있습니다."

토대를 마련하다

Getty Images

2002년의 그 캠페인이 얼마나 불가능해 보였는지를 이해하기 위해서는 그 전에 어떤 일이 있었는지를 아는 것이 필요합니다. 그 팀은 현대 시대에 가까웠지만 아직 도달하지는 못했습니다. 1994년이 미국 축구의 결정적인 출발점이긴 했지만, 사실 1990년에 대표팀은 40년 만에 다시 대회에 복귀했습니다.

그들은 쉽게 탈락했고, 세 경기 모두 패하며 6골차로 마이너스 득점 차를 기록했습니다. 1994년, 전 세계의 주목 속에, 미국은 안방에서 16강에 진출하며 성장의 징조를 보여주었고, 축구가 점점 힘을 얻어가는 국가에서 괄목할 만한 성과를 보였습니다.

이후, 1998년이 찾아왔습니다. 4년 동안 쌓인 기대 속에, 미국은 프랑스에서 완전히 실패했으며, 다시 모든 경기를 패했습니다. 이는 당연히 의문을 불러일으켰습니다: 1994년은 운이었을까? 미국이 해외에서 엘리트들과 경쟁할 수 있을까?

미국이 다른 기회를 얻지 못할 것처럼 보이기도 했습니다. 브루스 아레나 감독의 지휘 하에, 팀은 37명의 선수를 활용하며 변화를 겪었고, 예선 동안 논란이 있었습니다. 특히 끝부분에서, 멕시코, 온두라스, 코스타리카에게 연속 패배하여 좋은 순위를 놓쳤을 때 캠페인을 둘러싼 논란이 있었습니다.

그들은 다른 결과에 의존해야 했고, 그것이 이루어졌다. 자메이카를 상대로 승리하고 마지막 라운드에서 트리니다드 토바고와 비기면서, 미국은 어렵게나마 예선을 통과했다.

"임무는 간단했습니다,"라고 미드필더 Earnie Stewart는 2022년 US Soccer에 말했다. "우리는 경기를 이겨야 했고, 우리가 통제할 수 없는 결과를 기다려야 했습니다."

"나는 단지 예선을 통과해서 안도했습니다," 라고 Brian McBride가 덧붙였다.

아시아에 도착했을 때, 도전은 엄청났을 것입니다 — 시작은 포르투갈과 함께. 그리고 일어난 일은 대회 역사상 가장 큰 충격 중 하나였습니다.

이변이 경기장에 나타나다

Getty Images

그 경기의 포르투갈 대표팀은 이 코스타, 루이스 피구, 파울레타와 같은 황금 세대 하나로 이루어진 팀이었다. 미국 대표팀? 지위 면에서는 비교가 되지 않았다. 그러나 미국 팀이 축제를 벌이며 승리를 기념했고, 그 경기에서 미국 대표팀 역사상 가장 뛰어난 경기 중 하나가 펼쳐졌다.

경기 시작 4분 만에 오브라이언이 첫 골을 넣고, 얼마 지나지 않아 호르헤 코스타의 자책골로 점수를 더 벌렸다. 맥브라이드가 36분에 세 번째 골을 넣자 포르투갈은 경악했다. 포르투갈은 두 골을 만회했지만 충분하지 않았다: 수원 경기장에서 종료 휘슬이 울린 후, 점수판에는 "미국 3 x 2 포르투갈"로 나타났다.

"아마도 현대사에서 가장 큰 승리일 것입니다,"라고 아레나가 말했다.

그 경기는 또한 도노반과 비즐리라는 두 명의 선수가 월드컵에 데뷔하게 한 경기로, 그들은 모두 국가의 아이콘이 되었다. 도노반은 17세 이하 월드컵에서 골든볼을 수상했고, 미국에게 확신을 준 자책골에 결정적인 역할을 했다.

"나는 충격을 받았습니다,"라고 도노반은 말했다.

Beasley는 왼쪽 측면에서 활약하며 필수적인 선수로 자리 잡았습니다. 둘 다 조별리그 세 경기에서 모두 뛰었고, 한국과의 무승부와 폴란드에게 3-1로 패배한 경기에서도 도너번이 골을 넣었습니다. 결국, 미국은 그룹에서 2위를 차지했으며, 한국보다 3점 뒤져 있었습니다. 한편, 포르투갈은 예상 밖으로 탈락했습니다.

그런 다음 다음 도전이 찾아왔습니다: 멕시코, 역사적인 라이벌. 가장 큰 무대에서 펼쳐진 경기였습니다.

Dos a Cero

Getty Images

미국 국가대표팀을 팔로우한 적이 있다면 "Dos a Cero"라는 용어를 들어봤을 것입니다. 이는 미국과 멕시코의 클래식 경기에서 전설이 되었습니다. 그 점수의 정점은 2002년 6월 17일 한국 전주에서 일어났습니다. 그날, Dos a Cero는 신화가 되었습니다.

월드컵 역사상 처음이자 지금까지 유일하게 두 팀이 토너먼트에서 만나 8강 진출권을 다투었습니다. 여기에는 월드컵의 꿈만이 걸려 있는 것이 아니었습니다. 자부심도 걸려 있었습니다. 미국은 맥브라이드가 선제골을 기록하며 앞서 나갔고 경기를 지배했습니다. 도너번은 65분에 추가 골을 넣어 운명을 결정지었습니다.

Dos a Cero와 함께 8강 진출.

"나는 20세 때에도 우리가 그들과 다시는 월드컵에서 맞붙지 않을지도 모른다는 것을 이해했습니다,"라고 도너번은 ESPN에 말했습니다. "거기에는 역사적인 맥락이 있었습니다. 만약 이것이 유일한 기회라면, 우리는 이를 영원히 각인하고 싶었습니다."

이 업적은 라이벌 관계를 변모시켰습니다. 이후, 미국은 독일과의 경기에서 부담 없이 경기에 임했습니다.

논란의 탈락

Getty Images

오늘날까지 그 사건은 월드컵 역사상 가장 큰 부당함 중 하나로 기억됩니다. 그리고 미국이 희생양이었습니다.

올리버 칸과 미하엘 발락이 있는 독일을 상대로, 미국은 다시 한 번 약체였습니다. 독일의 우세는 전반전 말에 나왔지만, 미국은 생동감을 보여주며 칸의 여러 차례 훌륭한 선방을 요구했습니다.

그리고 그 순간이 왔습니다: 베어할터의 마무리 후, 공이 남아서 골라인 위에 있는 토르스텐 프링스의 손에 명확하게 맞았습니다.

페널티킥과 퇴장이 될 수 있었던 것이 결국... 아무것도 아니었습니다.

"100% 페널티킥이었다"고 브루스 아레나는 말했습니다. "우리는 강탈당했다… 우리는 경기를 지배했고, 승리하여 준결승에 올라갔을 것이다."

세계는 이를 깨달았습니다. 베켄바워 본인도 미국이 진출할 자격이 있었다고 말했습니다. 올리버 칸은 경기를 잘했다고 평가 받은 것 — 이것은 미국이 실제로 위협했음을 나타냅니다.

패배에도 불구하고, 이로 인해 미국은 세계에 자신들이 엘리트의 일원이 될 수 있음을 증명했습니다.

영원한 유산

Getty Images

지금도 23년이 지났지만, 미국은 여전히 그 성과를 재현하려 노력하고 있습니다. 그 어떤 다른 캠페인도 그만큼 멀리 온 적 없고 그만큼 큰 영향을 미친 적이 없습니다. 그것은 실제로 미국인들이 세계 축구에 대한 궁극적인 소개였습니다.

도노번은 월드컵의 최우수 젊은 선수로 선정되며 비즐리와 함께 세대의 상징이 되었습니다. 맥브라이드, 레이나, 그리고 골키퍼 브래드 프리델은 전설이 되었습니다. 브루스 아레나는 역대 가장 성공적인 국가대표팀 감독으로, 길을 닦았습니다.

그렉 베어할터는 이후 지휘를 맡아 2022년에 미국을 다시 세계 무대로 이끌었지만, 2002년 성과에는 미치지 못했습니다.

2026년 월드컵이 미국에서 열리면서, 2002년의 대회는 계속해서 참고점이 됩니다. 월드컵에서 진출하려면 거인들을 넘어야 합니다 — 그리고 미국은 이를 할 수 있음을 증명했습니다.

아마도 2026년에 운이 다시 미소를 지을 것입니다. 감독인 마우리시오 포체티노는 미국 영토에서 열리는 대회의 최소 목표로 8강 진출을 정의했습니다.

그때까지 2002년은 미국이 달성한 것뿐만 아니라 그때부터 미국 축구가 얼마나 성장했는지를 역사에 남길 것입니다.