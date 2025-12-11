손흥민 소망 이뤘다! 북런던 방문 후 “전 항상 스퍼스” 감동 물결…토트넘은 ‘대형 벽화·트로피’로 레전드 대우

[골닷컴] 이정빈 기자 = 손흥민이 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 감동적인 순간을 만들었다. 토트넘 팬들 앞에 선 그는 구단에 관한 애정을 드러냈고, 북런던 팬들에게 못다 한 인사를 건넸다.

손흥민은 10일(한국 시각) 영국 런던에 있는 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 열린 토트넘과 슬라비아 프라하 간 2025-26시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6차전 맞대결을 앞두고 경기장을 찾았다.

손흥민은 지난 8월, 서울에서 토트넘 고별전을 치르고 LAFC로 이적했다. 토트넘에서 10년간 활약한 그는 눈물과 함께 토트넘 유니폼을 입고 마지막 경기를 치렀다. 그런데 손흥민은 현지 팬들에게 마무리 인사를 하지 못한 채 떠난 점을 아쉬워했다.

그의 염원이 오늘 풀어졌다. 손흥민은 회색 코트와 검정색 스카프를 두른 채 북런던으로 돌아왔다. 그리고 경기에 앞서서 특별 행사가 진행됐다. 손흥민이 경기장에 등장하자, 토트넘 훗스퍼 스타디움을 방문한 6만여 관중이 모두 환호와 박수로 그를 맞이했다.

이를 본 손흥민은 떨리는 감정으로 반응했다. 잠시 말을 잊지 못한 그는 이내 마이크를 잡고, “쏘니가 왔습니다. 여러분, 저 잊지 않으셨죠?”라며 “환상적이자 놀라운 10년이었다. 팬 여러분께 진심으로 감사하다. 전 항상 스퍼스다”라고 이야기했다.

이어서 기념 트로피 전달식이 진행됐다. 구단 원클럽맨 레전드인 레들리 킹이 직접 트로피를 들고나왔다. 킹은 손흥민에게 트로피를 전달하며 그를 축하해줬다. 토트넘 팬들은 트로피를 받은 손흥민을 향해 그의 응원가를 크게 외쳤다. 이에 손흥민은 다시 울컥한 감정을 드러냈다.

이 장면을 옛 동료인 제임스 매디슨, 브랜든 오스틴, 도미닉 솔랑케도 바라봤다. 손흥민과 절친한 사이인 매디슨은 그와 깊은 포옹 하며 우정을 나누기도 했다. 손흥민은 이후 라커룸 터널에서 여러 동료와 인사를 나눴다.

토트넘이 준비한 건 트로피만이 아니었다. 토트넘은 홈 경기장 인근에 손흥민 대형 벽화를 그렸다. 손흥민의 시그니처인 ‘찰칵 세리머니’와 그가 태극기를 두른 채 UEFA 유로파리그(UEL) 들어 올리는 모습을 형상화했다. 해당 벽화 디자인은 손흥민이 직접 선택했다. 손흥민은 경기장 방문 전, 벽화 아랫부분에 친필 사인까지 새겼다.

한편, 손흥민이 방문한 토트넘은 슬라비아 프라하를 3-0으로 격파했다. 공교롭게도 손흥민을 뒤이어 토트넘 에이스가 된 모하메드 쿠두스와 ‘7번 후계자’ 사비 시몬스가 득점포를 가동했다.