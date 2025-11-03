라리가 득점왕 순위에 몇몇 사람들만 알아볼 이름이 등장합니다. 불과 3년 전까지만 해도 카메룬의 초급 리그에서 뛰던 칼 에타 에용이 세계에서 가장 많은 관심을 받는 스트라이커 중 하나로 빠르게 발전했습니다.

카메룬 두알라의 풀이 없는 '경기장' 어딘가에서 칼 에타 에용이 카메라를 위해 포즈를 취하고 있습니다. 그의 팔은 모래로 덮여 있고, 이전에 하얗던 셔츠는 더 이상 하얗지 않습니다. 그의 특유의 감염성 있는 미소를 보면, 그는 신경 쓰지 않는 듯합니다.

그는 손으로 하트를 만들고 발로 세 골을 넣었습니다. 당시 17살의 축구 선수는 소규모 카메룬 청소년 팀인 갤럭틱 FC의 유소년 디비전에서 뛰고 있습니다.

같은 시기의 또 다른 사진은 더욱 의미심장합니다. 에타 에용이 두 손가락을 들어 평화의 상징을 나타내며 렌즈를 향해 무표정으로 응시하고 있습니다. 그러나 그것은 모두 부차적인 것입니다.

그의 어깨에 걸친 셔츠가 중요한 것입니다. 가로로 빨간색과 파란색 줄무늬와 황금색 악센트, 나이키 스폰서는 그것이 아마도 가짜 FC 바르셀로나 셔츠임을 드러냅니다.

축구에서는 일이 빠르게 진행될 수 있다는 지루한 클리셰가 있습니다. 그러나 에타 에용은 이의 살아있는 증거입니다. 물론, 그는 3년 후에 전 세계 축구의 거의 모든 강국이 그를 면밀히 관찰할 것이라는 사실을 전혀 모릅니다. FC 바르셀로나도 포함하여.

그가 카탈루냐 클럽을 존경하는 것은 놀랄 일이 아닙니다. 사무엘 에투는 카메룬 최대 도시인 두알라에서 성장하여 오늘날까지도 영웅으로 여겨지고 있습니다. 에타 에용 자신도 예외는 아닙니다. 그는 Canal+와의 전화 인터뷰에서 "이제 내가 스트라이커가 되었으니, 디디에 드록바와 사무엘 에투를 존경합니다,"라고 말했습니다.

그는 항상 공격수가 아니었습니다. 사실, 얼마 전 우연히 그 자리에 있게 되었습니다. "비야레알의 마지막 해에 또 다른 공격수에게 부상 문제가 있었습니다. 감독이 저를 보고 '공격에서 뛸 수 있니?'라고 물었습니다. 저는 '네, 할 수 있습니다. 문제 없습니다'라고 대답했습니다," 그는 회상합니다.

하지만 에타 에용은 한 번도 전방에서 뛴 적이 없었습니다. 그는 미드필더였고, 야야 투레의 팬이었습니다 - 그의 체력과 전진 능력 때문에. 이제 조금 뒤로 돌아가서 두알라의 모래 경기장으로 돌아가 봅시다.

에타 에용은 "이미" 열일곱 살이지만, 여전히 프로 축구 선수가 되겠다는 꿈을 포기하지 않고 있습니다. 그러다 야운데의 갈락티크 FC에서 뛰던 중, 여러 스카우트들에게 드디어 발굴됩니다. 두알라의 훈련 클럽에서 투상 베랑제를 데려갔던 카디스의 스카우트들 역시 마찬가지였습니다.

에타 에용은 마침내 기회를 잡고 이를 양손에 움켜쥡니다. 그는 카디스 2군의 유니폼을 입고 뛰어난 기량을 보여줍니다. "카디스가 저를 픽업해서 정말로 도와주었던 것에 대해 행운이었습니다," 그는 수줍게 회상합니다.

"우리 모두 카메룬의 상황을 알고 있죠... 정말로 그들에게 감사하고 있습니다. 그곳에서 1군으로 뛰지는 못했지만, 그들이 정말로 저를 도와주었습니다." 이 재능 있는 선수는 1군에 진출할 뻔했지만, 카디스에서 돌파하기 전 비야레알로 팔렸습니다.

옐로 서브마린은 그의 잠재력을 발견하고 그에게 기회를 줍니다. 그들은 150만 유로를 지불하고 에타 에용을 B팀으로 돌려보냅니다. 거기서 그는 공격수로서 변신을 겪습니다. 그는 골을 넣기 시작해서 멈추지 않습니다. 비야레알 2군과 함께한 30경기에서 19골을 넣고 6개의 어시스트도 기록합니다.

논리적으로 시즌이 끝날 때쯤 그는 1군 팀에서 기회를 얻습니다. 프로 축구 경력 여섯 번째 분에, 그 모래 경기장에서 꿈꾸던 순간이 옵니다: 가장 높은 무대에서 득점하는 것. 89분에 그의 헤더 덕분에 비야레알은 지로나를 상대로 0-1로 승리하며 세 포인트를 획득합니다.

그렇게 하여 우리는 현재로 돌아왔습니다. 놀라운 속도와 기이한 수치로 그는 전 세계적으로 주목받고 있습니다. 그는 현재 시즌을 매우 놀라운 방식으로 시작했습니다. 처음 여섯 경기에서 에타 에용은 골을 넣거나 도움을 기록하는 데 성공했습니다.

한편, 비야레알은 조르지 미카우타제의 비싼 구매로 판매를 강요당하면서, 이 재능과 헤어질 결정을 합니다. 새로 승격한 1부 리그의 레반테는 주저하지 않고 그를 영입하며 300만 유로를 지급합니다.

비록 비야레알이 선수의 권리를 일부 소유하고 유리한 계약 조항을 협상했음에도 불구하고, 협상에서 이득을 봤습니다. 레반테에서 에타 에용은 오랜 세월 그가 해왔던 일을 계속합니다: 득점하는 것.

여덟 경기에서 다섯 골과 한 개의 도움 - 그것도 새로 승격한 팀에서 - 그는 충분히 자신의 가치를 입증했습니다. 지난 주말, 그는 스페인에서 다시 한번 화제를 모았는데, 페널티킥을 놓치고 화려한 바이시클 킥 시도까지 했으나 불행히도 이오누트 라두에 의해 막히고 말았습니다.

에타 에용은 운동신경이 뛰어나고, 피지컬이 괴물 같으며, 공중에서도 강하고 심지어 매우 빠릅니다. 그는 또한 공 없이 움직임에서도 두드러집니다. 스마트한 위치 선택과 몸놀림으로 그는 꾸준히 공간을 만들어 공을 받을 준비를 합니다. 오랜 미드필더 경력 덕택에 그는 수비 임무도 꺼리지 않습니다.

따라서 레반테의 기술 이사인 헥터 로다스가 이미 전국 각지에서 전화를 받고 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그는 스페인 신문 Las Provincias와의 인터뷰에서 "이미 관심이 표명되었습니다."라고 확인합니다. "그와 같은 선수는 많지 않기 때문에 그의 자질과 나이 때문에 주목을 받습니다. 우리는 그를 즐겨야 하고 그가 이 수준을 유지하기를 바래야 합니다. 그러면 우리는 잔류 목표에 더 가까워질 것입니다."

라리가에서 6골을 기록한 그는 대개 로망 평점의 득점왕 후보로 간주되지만, 킬리안 음바페(13골)가 이미 다른 선수들보다 훨씬 앞서고 있기 때문입니다. 두 선수와 클럽 간의 맞대결(레알 마드리드의 1-4 승리)에서 두 선수 모두 골을 넣었습니다. 음바페는 두 번 득점했습니다.

경기 후, 에타 에용은 동료 스트라이커에게 다가갔습니다. 음바페도 카메룬 혈통을 가졌습니다: 그의 아버지는 - 예상하시겠지만 - 두알라 출신입니다. "우리는 그냥 대화를 나눴습니다. 킬리안은 정말로 호감이 가고 매우 친절한 친구입니다. 경기 종료 후 우리는 셔츠를 교환했고 그가 저에게 말했습니다, '다음 경기에 또 봐요, 후속 경기에서요!'"

스페인 잡지 SPORT에 따르면, 레알 마드리드는 에타 에용을 면밀히 주시하고 있습니다. 언뜻 보기에는 FC 바르셀로나로의 이적이 더 현실적인 것 같습니다. 로베르트 레반도프스키(37)가 내년 시즌에도 Los Azulgrana을 위해 뛰고 있을지는 두고 봐야 합니다.

Mundo Deportivo는 바르셀로나가 이 스트라이커의 큰 팬이라는 것을 알고 있습니다. 삼천만 유로의 바이아웃 조항으로, 그는 꿈의 목표인 훌리안 알바레즈보다 훨씬 저렴할 것입니다. 역사는 그저 되풀이될 수 있습니다. 에타 에용이 FC 바르셀로나 셔츠를 입고 있는 모습, 이번에는 매우 현실적인 것이 됩니다. 카메룬의 모래 경기장에서 뛰고 있던 17세의 소년은 그것을 꿈꾸지 못했을 것입니다.