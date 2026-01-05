로빈 로에프스의 이야기는 마치 동화 같습니다. 22세 골키퍼는 주전 골키퍼로서 그의 두 번째 시즌에 불과하지만, 이미 프리미어리그에서 최고의 골키퍼 중 하나로 평가받고 있습니다. 네덜란드 대표로서 월드컵에서의 선발 출전은 그에게 최고의 보상이 될 것입니다.

로빈 로에프스(22)가 노팅엄 포레스트의 홈인 시티 그라운드의 탈의실로 향할 때, 선덜랜드의 스태프와 선수들은 조용한 대화를 멈춥니다. 대신, 그들의 새로운 골키퍼를 크게 환호하고 박수를 보냅니다. 그는 이번 시즌 초반 팀의 성공에 빠르게 중요한 역할을 하고 있습니다.

그는 방금 마스터풀한 방식으로 그의 팀을 실점에서 구해냈고, 그것은 이번 시즌 처음도 마지막도 아닐 것입니다. 영국에서 이 네덜란드 골키퍼는 자신감, 차분함, 공을 다루는 능력 그리고 무엇보다도 그의 선방으로 빠르게 두각을 나타내고 있습니다.

선덜랜드의 최근 리그 경기, 즉 맨체스터 시티와의 경기에서 그는 다시 한번 왜 그가 이미 블랙 캐츠 팬들에게 인기 있는지 증명했습니다. 경기는 로에프스와 잔루이지 돈나룸마, 두 명의 이번 시즌 잉글랜드 – 어쩌면 세계에서 가장 뛰어난 골키퍼 – 사이의 대결로 변했습니다.

양 팀 골키퍼 모두 무적임을 입증했으며, 따라서 경기는 양쪽에서 많은 선방이 있었지만 득점 없이 끝났습니다. 경기 후 트로이 디니는 BBC 해설에서 로에프스를 '이번 시즌 최고의 영입'이라고 선언했습니다. 제이미 캐러거는 네덜란드 선수를 시즌 전반기 최고의 프리미어 리그 선수 명단에 포함시켰습니다.

"그에게 매우 감명받았습니다. 그는 프리미어리그 경력을 선덜랜드에서 멋지게 시작했으며, 리그에서 가장 좋은 방어를 갖춘 팀 중 하나입니다. 그는 그 과정에서 큰 역할을 했습니다," 리버풀맨이 Sky Sports에 말했습니다.

선덜랜드 팬이 X에서 조금 다르게 표현한 것처럼: "만약 Roefs가 아래에서 내 강아지를 잡으려고 서 있다면 나는 다리를 떠날 것입니다." 사실은: Roefs가 큰 인상을 남기고 있으며, 이는 통계에서도 나타납니다.

1.93미터의 키를 가진 이 골키퍼는 이번 시즌 프리미어리그에서 최고 선방 비율인 79%를 기록했습니다. 게다가 그는 가장 많은 공을 잡았고(30회), 총 67회의 선방을 기록하며 - 평균적으로 경기당 3.5회 - 7번의 클린 시트를 기록했습니다.

그는 총 3.71 기대 골을 막아냈습니다 – 데이터 애호가들을 위해 – 그리고 그에 대한 유일한 페널티킥도 막아냈습니다. 이런 Roefs가 정규 골키퍼로서 두 번째 완전한 시즌을 보내고 있다는 것은 놀라운 일입니다.

2023/24 시즌 동안, Roefs는 NEC 나이메헨에서 재능 있는 선수로 여겨지지만, 여전히 첫 번째 선택인 네덜란드 국가대표 Jasper Cillessen의 뒤를 이어 두 번째 선수로 활약하고 있습니다. Roefs는 네덜란드 국가대표로부터 많은 것을 배웠다고 Voetbal International에 나중에 전합니다.

"저는 매일 Jasper와 대결하면서 스스로를 테스트할 수 있었습니다. 그는 최고 수준에서 필요한 것이 무엇인지 정확히 알고 있습니다. Jasper는 물론 제게 하나의 본보기가 되었습니다. 제 커리어가 그의 커리어처럼 된다면, 기꺼이 받아들이겠습니다." Roefs는 36세 네덜란드인을 면밀히 관찰하고 그의 행동을 자신의 마음속에 새깁니다.

"야스퍼는 가끔 다른 골키퍼들에게는 꽤 어려울 수 있는 상황을 쉽게 보이게 했습니다,"라고 로엡스는 말합니다. "야스퍼는 저에게 매우 큰 도움이 되었으며, 경기장 안팎에서 저에게 많은 도움을 주었습니다. 언제든지 그에게 무엇이든 물어볼 수 있었고 그는 저에게 매우 개방적이었습니다. 야스퍼 뒤에 있을 때 저는 1군 자리에 점점 더 가까워지고 있다고 느꼈습니다."

야스퍼가 한 시즌 후 라스팔마스로 떠났을 때, 로엡스는 기회를 잡았습니다. 데뷔 시즌에 로엡스는 당시 21세로 큰 인상을 남겼지만, 자기 비판적인 골키퍼는 다르게 보고 있습니다. "나는 이번 시즌에 만족하는가? 간단한 대답은: 아니요."

"저는 너무 많은 순간에 좋지 않게 보였습니다. 그것은 저에게 일어나면 안 되는 일입니다. 시즌에 한 번 정도는 몰라도, 세 번은 안 됩니다." VI가 2월 말 로엡스를 인터뷰했을 때, 그는 자신의 경력이 막 날아오를 것이라는 걸 알지 못했습니다.

"좋은 일이 생긴다면, 고려해볼 용의는 있습니다. 하지만 이번 여름에 그런 일이 일어날 것이라고 예상하지는 않습니다." 그러나 정확히 그런 일이 일어났습니다. 선덜랜드가 네이메헌에게 접근했고, 영국 클럽의 대표들이 협상 테이블에 앉았을 때, 총책임자 빌코 반 샤이크는 놀랐습니다.

"이것은 제가 본 가장 빠른 이적이었습니다,"라고 그는 De Grote Bestuurskamer 팟캐스트에서 밝혔습니다. "정말로 전례가 없는 일이었습니다. 어느 순간, NEC의 기술 이사인 카를로스 알버스가 종이를 들고 들어왔습니다. 그는 '이걸 봐, 친구. 선덜랜드에서 950만 유로야.'라고 말했습니다. 저는 즉시 '받아! 어디에 서명해야 해?'라고 대답했습니다."

"알버스는 협상을 계속하고 싶어했지만, 저는 관심이 없었습니다. '완전히 미쳤어?'라고 저는 그에게 물었습니다. 그러나 결국 협상은 이루어졌습니다. 20분 안에 1050만 유로가 테이블에 놓였고, 추가로 3개의 백만 유로 보너스가 이어졌습니다. 결국, 이적 협상은 20분을 넘지 않았습니다."

로에프스는 확실히 유럽 챔피언십에 유럽 청소년 팀으로 참가한 덕분에 그의 이적을 이루었습니다. 그는 그 최종 토너먼트에서 그의 동료 골키퍼들과 확실히 차별화되었습니다. 그는 포르투갈 U21과의 경기에서 인상적인 활약을 펼쳤고, 10명의 선수만으로 경기를 이어간 오렌지 팀을 유지했으며 (0-1), 잉글랜드와의 (패배한) 준결승전에서도 강한 인상을 남겼습니다.

Getty Images

"당신을 에드윈 반 데르 사르라고 부르는 것이 너무 지나친가요?" 한 Ziggo Sport 리포터가 20세 이하 유로 대회 중 로에프스에게 물었습니다. "글쎄요, 그건 너무 열정적인 표현인 것 같네요," 그가 답했습니다.

여전히, 선덜랜드의 스카우트들이 그 여름에 그를 주목한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이야기의 가장 좋은 부분은: 로에프스는 그 대회의 골키퍼로 처음에는 고려되지 않았지만, 로마-제이든 오우수-오두로의 부상으로 인해 그는 골문을 수비하게 되었습니다.

선덜랜드에게는 이번 이적이 금광 같은 움직임이었습니다. 로에프스는 이미 프리 시즌 동안 주전으로 자리 잡았으며, 레지스 르 브리스 감독은 그를 선발 명단에서 제외할 생각이 없습니다. 동료들 또한 마찬가지입니다.

로에프스에게 주어진 궁극적인 보상은 8월 말에 찾아왔습니다. 로날드 쿠만은 전화를 걸어 그의 집으로 연락하였고, 폴란드와 리투아니아와의 월드컵 예선전을 위해 네덜란드 국가대표팀에 합류해달라고 요청했습니다.

그 골키퍼는 아직 네덜란드 국가대표팀에서 경기에 출전하지 않았지만, 내년 여름 월드컵에서의 선발 자리는 결코 불가능하지 않습니다. 하지만, 로에프스는 이를 다르게 보고 있습니다. "바르트 베르브루겐은 정말 잘하고 있어요," 그는 11월에 Voetbalzone에게 말했습니다.

"그러므로 아무것도 바꿀 이유가 없습니다. 게다가, 마르크 플렉켄도 매우 훌륭한 골키퍼입니다. 저는 단지 계속 노력하고 그 기회가 올 때 준비되어 있어야 합니다."

4년 전, NEC의 세 번째 골키퍼로서 친구들의 소파에서 편안하게 카타르 월드컵을 지켜보았습니다. "그때는 아무도 저를 몰랐습니다. 그런데 이제 제가 여기 있습니다. 축구는 이렇게 빨리 변할 수 있습니다."

뤼프는 내년 여름에 팀과 함께 미국으로 가기를 희망합니다. "그 나이에 거기에 있는 것만으로도 대단할 것입니다. 물론 경기 출전을 꿈꾸지만 꼭 지금 바로 일어나야 하는 것은 아닙니다. 한 단계씩 천천히." 그것은 그의 경력에서 처음일 것입니다.