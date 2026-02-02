데이비드 베컴이 1998 월드컵에서의 추락 이후 다시 국가적 영웅이 될 수 있었던 이유

오늘날 세계가 알고 있는 데이비드 베컴은 21세기 직전에 명성을 얻은 그와는 매우 다릅니다.

하지만 변하지 않은 것은 그가 항상 — 그리고 언제나 — 슈퍼스타였다는 사실입니다. 좋든 나쁘든. 그는 맨체스터 유나이티드의 옛 문구를 인격화한 존재였습니다: “미움받을지언정 사랑받고, 결코 무시당하지 않는.” 베컴은 세계적 유명인이 된 첫 번째 선수 중 한 명이었으며, 경기 외적인 관심사를 키워가고 자신의 “이미지”를 수용한 선구자였습니다.

그러나 1998년 월드컵 이후, 그의 “이미지”는 악명으로 얼룩지게 되었습니다. 그는 영국에서 가장 미움받는 인물이 되었습니다. 통제력을 잃고, 성급하게 행동하며, 한 순간의 실수로... 그것만으로도 나라 전체를 그와 대립하게 만들었습니다. 지금 돌이켜보면, 모든 것이 상당히 터무니없이 보입니다.

그럼에도 불구하고, 그것은 베컴의 경력과 인생에서 결정적인 순간이었습니다. 오늘날의 언어로 말하자면, 그것은 기억 속에 자리 잡고 있는 형성적인 사건이었습니다. 잉글랜드와 아르헨티나의 월드컵 16강전은 축구 자체로 기억되어야 할 경기였지만, 결국 미묘하게도 세계의 흐름을 바꾼 레드 카드로 더 잘 알려졌습니다.

이는 베컴이 바닥을 친 이야기입니다. 그리고 그가 어떻게 도약하여 역대 가장 인기 있는 선수 중 한 명으로 자리매김했는지에 관한 이야기입니다.

슈퍼스타의 부상

1998년 월드컵이 시작될 때, 베컴은 이미 3년째 맨체스터 유나이티드의 주전 선수였습니다. 그는 폴 스콜스, 라이언 긱스, 니키 버트, 게리 네빌 및 그의 형제 필과 함께 클럽의 아카데미에서 성장한 유명한 “92 클래스”의 일원이었습니다. 이는 풋볼 리그와의 분리 후 프리미어리그 첫 시즌을 우승하며 레드 데블스에게 새로운 시대의 시작을 알리며, 영국 1부 리그의 재정적으로 번영하는 미래를 열었습니다.

전설적인 알렉스 퍼거슨 경의 지휘 아래, 유나이티드는 영국 축구의 지배적인 힘이 되었습니다. 스코틀랜드 감독은 근면과 열정적인 작업 문화를 강조하였고, 베컴은 이를 철저히 따랐습니다. 그는 훈련장에서 수많은 시간을 보내며 자신의 기술을 개선하고, 경기를 더욱 다듬고 새로운 기술을 그의 레퍼토리에 추가했습니다. 이러한 헌신은 약간의 재치와 원초적인 재능과 결합되어, 그를 축구 역사상 최고의 프리킥 키커 중 한 명으로 변모시켰습니다.

베컴은 1995/96 시즌의 타이틀 시즌 동안 유나이티드의 1군 팀에 통합되었지만, 그가 실제로 두각을 나타낸 것은 다음 시즌이었습니다. 1996/97 시즌에는 PFA에 의해 올해의 청년 선수로 선정되었고, 1996년 홈에서 치러진 유로컵이 독일과의 준결승에서 패배로 끝난 지 몇 주 후, 잉글랜드 대표팀에 데뷔했습니다.

악몽의 전조

1996년 9월 이전에 잉글랜드 국가대표팀에 소집되지 않았음에도 불구하고, 베컴은 상황이 변하자마자 의문의 여지 없이 불가결한 존재가 되었다. 잉글랜드를 대표하여 그는 1998년 월드컵 예선 모든 경기에 출장했다. 그러나 그는 몇 가지 논란 속에 대회를 앞두게 되었다.

베컴은 커리어 동안 세 번에 걸쳐 프리미어 리그 어시스트 순위에서 선두를 차지했지만, 유나이티드는 타이틀 경쟁에서 아스널에 밀려났다. 게다가, 잉글랜드 감독인 글렌 호들은 대회를 앞둔 윙어의 정신 상태에 불만을 표했고, 그가 다가오는 스파이스 걸즈의 가수 빅토리아 아담스와의 결혼에 정신이 팔려 있어 축구에 집중하지 못할 것이라고 암시했다.

“그는 정말로 월드컵에 집중하지 못했다”고 호들은 베컴을 조별 예선 두 경기에서 선발로 기용하지 않은 이유를 설명하며 말했다. “그는 마음을 가라앉히는 법을 배워야 한다. 빨리 배우면 배울수록 더 좋은 선수가 될 것이다.”

그러나 이 설전이 공개되었을 때, 이 버전은 선수 본인에 의해 반박되었다. “나는 항상 내 축구에 집중해 왔다”고 베컴은 반박했다. “항상 다른 모든 것들보다 우선이었고, 그 사이에 다른 것은 없다. 그냥 그라운드에 들어가 나의 실력을 보여줄 기회를 필요로 했을 뿐이었다. 그 기회가 주어졌고, 내가 원했던 역할에서 잉글랜드 대표로 최고의 활약을 펼쳤다.”

베컴의 대답은 아르헨티나와의 16강전을 앞두고 이루어졌다. 많은 잉글랜드인들에게는 12년 전, 디에고 마라도나의 "신의 손" 경기에서의 패배가 여전히 생생했다. 잉글랜드는 이번 경기에서 패배할 여유가 없었다. 국민들은 그 경기에 대해 이길 수 있는 모든 것을 쏟아붓지 않고서는 그 선수들이 집으로 돌아오는 것을 용납하지 않을 것이었다.

그리고 일어났던 일은 월드컵 역사상 가장 기억에 남는 대결 중 하나였습니다.

생테티엔의 전투

FIFA는 이미 긴장된 경기를 예상하고 있었으며, 경기 지휘를 위해 최고 수준의 심판을 배정했습니다. 따라서 경험이 풍부한 킴 밀턴 닐센이 주심으로 선정되었습니다. 아르헨티나는 1986년의 기억이 영국에 대한 운을 가져다줄 것이라 믿으며, '홈팀'이지만 자신들의 두 번째 유니폼인 남색 유니폼을 입고 경기를 하겠다고 요청하는 심리전을 펼쳤습니다.

경기 시작 불과 5분 만에 아르헨티나가 앞서 나갔습니다. 골키퍼 데이비드 시먼이 디에고 시메오네를 페널티 구역 안에서 넘어뜨렸고, 이로 인해 가브리엘 바티스투타가 페널티킥을 성공시켰습니다. 그러나 바로 다음 장면에서 영국 역시 페널티킥을 얻었습니다. 마이클 오웬이 로베르토 아얄라에게 넘어졌고, 앨런 시어러가 이를 놓치지 않았습니다.

16분 후, 오웬은 모든 상대 수비수를 제치고 자신만의 골을 기록했습니다. 이는 영국 대표팀 역사상 최고의 골 중 하나로 꼽힙니다. 그러나 전반전 추가시간에 하비에르 자네티가 준비된 프리킥으로 동점골을 넣으면서, 영국은 전반전을 리드한 채로 끝내지 못했습니다.

그 첫 45분은 전율적이고 끝이 없는 것처럼 보였다가 마침내 끝났습니다. 하지만 베컴의 밤은 경기가 다시 시작된지 겨우 60초 만에 마무리되었습니다. 공중볼 경합 도중 시메오네에게 등이 팔꿈치로 가격당하면서 땅에 넘어지고, 시메오네는 유나이티드의 윙어를 한두 초 더 억압했습니다. 그때 23세였던 베컴은 아틀레티코 마드리드의 미래 감독 다리를 향해 발꿈치를 들며 반응했습니다.

불행히도 그 마지막 순간은 주심 밀턴 닐슨의 주의 깊은 눈앞에서 벌어졌습니다. 시메오네는 옐로카드를 받았고, 베컴이 같은 처분을 받을 것이라고 생각하는 것이 이해할 만 했으나, 덴마크인은 다른 주머니에 손을 넣어 대신 레드카드를 꺼냈습니다.

베컴은 퇴장당했습니다. 잉글랜드는 10명의 선수만 남게 되었고, 불리한 상황에 처했습니다. 심지어 당시 VAR이 존재했다 하더라도, 그 결정을 무효로 하기 위해 재검토가 추천되었을 가능성은 낮습니다. 베컴은 시메오네와의 책략 싸움에서 졌고, 결국 잉글랜드는 아르헨티나에게 패배하게 되었습니다. 이전과 이후에 여러 번 있었던 것처럼, 잉글랜드는 페널티킥에서 탈락했습니다.

책임의 화살은 베컴에게 향했습니다.

공적 제1호

“열 명의 영웅적인 사자들, 한 명의 어리석은 소년”이라는 제목이 잉글랜드 탈락 다음 날 가장 강력한 헤드라인에 등장했습니다. 이 제목은 디 미러지가 선정했으며, 베컴을 탈락의 주범으로 지목하는 일이 다수 언론에 의해 이루어졌습니다. “베크-홈”, 즉 "집으로 돌아가다"라는 말장난은 더 선지가 선택한 것이며, 데일리 메일은 “타이틀 희망을 앗아간 광기의 순간”이라는 문구와 함께 그 순간의 이미지를 내세웠습니다.

베컴은 시메오네의 얼굴에 주먹을 날린 적이 없습니다. 그는 통제력을 잃거나 분노에 휩싸이지 않았습니다. 반칙은 폭력적인 행위로 분류되었지만, "폭력적인"이라는 용어는 과도하게 사용되었습니다. 잉글랜드는 여전히 페널티킥까지 경기를 끌고 갔고, 그 결과로 3개 대회 연속 탈락을 당했습니다. 그럼에도 불구하고, 초점은 경기 46분에 있었던 단 한 선수의 행동에 맞추어졌습니다.

여론은 언론의 십자군에 동참했다. The Mirror 헤드라인 옆에는 다트 과녁이 있어 베컴에 대한 감정이 얼마나 폭력적으로 변했는지를 보여주었다. 그의 이미지가 담긴 인형이 불태워지고 걸렸으며, 살해 위협이 전달되었고, 맨체스터의 한 라디오 설문조사에서는 61%의 팬들이 그가 더 이상 잉글랜드 대표팀에서 활약하기를 원하지 않는다고 답했다.

베컴은 숨지 않았다. 반대로 상황을 정면으로 맞서기로 결정했다. “이것은 의심할 여지 없이 내 커리어에서 최악의 순간입니다.”라고 그는 사건 후에 말했다. “항상 내 행동을 후회할 것입니다. 잉글랜드의 선수들과 코치진에게 사과했으며, 모든 잉글랜드 팬들이 내가 얼마나 깊이 느끼고 있는지 알기를 바랍니다.”

“나는 터널에서 마지막 몇 분과 승부차기의 끔찍한 긴장을 지켜보며 서 있었다. 그것은 다른 어떤 것보다도 더 끔찍했다. 그곳에서 나는 내가 무슨 일을 했는지를 완전히 깨달았다. 내가 매번 생각한 것은, 만약 내가 필드에 있었다면, 나는 키커 중 하나일 것이었다는 것이었다. 다른 선수들은 나 없이도 많은 것을 해냈고, 나는 그들을 깊이 실망시켰다.”

유나이티드와 함께 클럽 축구로 돌아간 베컴은 상대 팬들로부터 빈번히 야유와 적대감을 받았다. 잉글랜드 대표팀으로 돌아왔을 때도 일부 팬들은 그를 반대했다.

유로 2000에서 포르투갈에게 3대2로 패배한 경기에서, 베컴은 잉글랜드의 두 골을 어시스트했음에도 불구하고 그의 자국 팬들에게 적대감을 받았다. 2년간의 학대 끝에, 윙어는 다시 감정에 휩싸여 자신을 괴롭히는 자들에게 중지를 올렸다. 이전에는 미디어가 그의 행동을 심하게 비판했지만, 이번에는 이전에 이미 초래했던 피해를 두려워한 나머지 그를 지지하는 쪽을 선택했다.

우울증과의 싸움

2023년에 출시된 넷플릭스 다큐멘터리, 베컴과 빅토리아를 다룬 이 작품에서 — 전 스파이스 걸 멤버였던 그녀가 당시 약혼자가 “임상적으로 우울증”이라고 말한 — 데이비드는 여전히 자신의 기억에서 지우고 싶은 날들이 있다고 인정했습니다.

“몇 가지 기억을 지울 수 있는 약이 있었으면 좋겠어요,” 라고 그는 말했습니다. “저는 어리석은 실수를 했습니다. 그것은 내 삶을 바꿨습니다. ‘당신의 나라를 실망시키고 어떻게 느끼나요?’, ‘당신은 부끄러운 존재입니다’”.

“우리는 미국에 있었고, 첫 아이를 가질 준비를 하고 있었어요. 저는 생각했죠: ‘괜찮을 거야, 하루 이틀 안에 사람들은 잊어버릴 거야’”.

“저는 그 일에 대해 말한 적이 없습니다, 단지 그것을 할 수 없었기 때문입니다. 겪었던 모든 것을 설명하기가 어렵습니다, 그것은 정말 극단적인 경험이었어요".

“어딜 가든지, 매일 적대감을 느꼈습니다. 길거리를 걸으면서 사람들이 특정한 방식으로 나를 쳐다보고, 나에게 침 뱉고, 모욕하고, 얼굴 앞에서 말하던 것들… 정말 힘들었습니다”.

“저는 먹지도 않고, 잠도 자지 않았습니다. 완전히 망가져 있었어요. 무엇을 해야 할지 몰랐습니다. 상사(퍼거슨)가 전화를 걸었어요. 그는 ‘데이비드, 잘 지내고 있니?’라고 물었습니다. 저는 상당히 감정적이었습니다. 그는 ‘어떻게 지내고 있니, 아들?’이라고 물었어요. 제가 대답했죠: ‘별로 좋지 않아요, 상사’. 그는 ‘괜찮아, 걱정하지 마, 아들’이라고 했습니다".

“그것이 제가 유일하게 통제할 수 있는 것이었어요. 필드에 있을 때는 안전하다고 느꼈습니다”.

구원의 추구

시끄러운 소음과 개인적인 비판 속에서도, 베컴은 그의 경력을 계속 이어나갔고 그 기간 동안 세계 최고의 선수 중 한 명이 되었습니다. 그는 1999년 발롱도르 투표에서 2위를 기록했으며, 그 해 유나이티드는 잉글랜드 축구 역사상 최초의 트레블을 달성했습니다. 그의 프리킥과 정교한 크로스로 전 세계적으로 유명해졌으며, 2001년에 영화 — Bend It Like Beckham —의 제작에 들어가게 되었습니다. 1998년의 한 충격적인 밤에 있었던 그 사건 이상의 삶이 있었습니다.

하지만 베컴은 여전히 잉글랜드 팬들의 인정을 갈망했습니다. 그는 과거의 실수를 바로잡고자 했습니다. 2000년 11월, 그를 잉글랜드 대표팀의 주장을 임명하는 결정은 만장일치로 환영받지는 못했지만, 결국 받아들여졌습니다. 처음으로 스웨덴 출신 스벤예란 에릭손 감독이 부임하면서, 그 세대가 수십 년 동안의 좌절을 끝내고 마침내 타이틀을 획득할 것이라는 희망이 생겼습니다.

월드컵 예선 경기에서 라이벌 독일을 5대 1로 원정에서 승리했음에도 불구하고, 잉글랜드는 일본과 한국에서 열리는 2002년 월드컵에 진출하기 위해 마지막 경기에서 그리스와의 경기에서 최소한 1점을 더해야 했습니다. 놀랍게도, 올드 트래퍼드에서 열린 경기 후반 추가 시간에 잉글랜드는 2대 1로 뒤지고 있었습니다.

경기의 마지막 순간에, 홈 팀이 골대에서 약 30미터 떨어진 거리에서 프리킥을 얻었습니다. 그 순간에는 오직 한 사람이 그 일을 할 수 있었습니다. 꼭 그 자리에 있어야 했습니다. 3년간의 고통과 적대감은 그의 오른발의 단 한 번의 움직임으로 사라질 수 있었습니다 — 이번에는 다른 선수가 아닌 공을 차는 것이었습니다.

베컴은 책임을 떠맡았고 — 나머지는 역사가 되었습니다.

“믿을 수 없군요,” 해설자 개리 블룸이 완전히 믿을 수 없다는 듯이 말했습니다. “데이비드 베컴이 잉글랜드를 월드컵으로 바로 이끄는 골을 넣었습니다! 이 남자에게 기사 작위를 주세요!”.

잉글랜드는 월드컵에 출전하게 되었고, 믿기 어렵겠지만 다시 아르헨티나와 맞붙게 되었습니다. 이번에는 조별리그에서 만났고, 이번에는 베컴이 승리했습니다.

또 한 번 오언이 페널티킥을 얻게 되었습니다. 당시 토트넘과 첼시의 전 감독으로 잘 알려진 마우리시오 포체티노에게 걸려 넘어졌습니다. 페널티킥을 차게 될 선수에 대해서는 의심의 여지가 없었습니다.

존 모트슨이 방송 부스에서 말했습니다. "집안에서 컵과 잔을 잡아주세요." 베컴이 마지막 심호흡을 하고 있었습니다. "지금 깨드셔도 됩니다, 베컴이 잉글랜드를 위해 골을 넣었습니다!"

잉글랜드는 결국 8강전에서 미래의 챔피언 브라질에게 패배하여 탈락했습니다. 비록 브라질 국가대표팀이 호나우지뉴가 퇴장당한 후 40분 이상 적은 인원으로 경기를 했음에도 불구하고 말입니다. 베컴, 램파드 등 이른바 잉글랜드의 "골든 제너레이션"은 국가를 위해 트로피를 들지 못했습니다. 그리고 잉글랜드의 우승 가뭄은 여전히 계속되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 베컴은 자신의 재기의 순간을 가졌습니다. 그는 잉글랜드의 적에서 영웅이자 전설로 변했습니다. 지금까지 피터 실턴과 웨인 루니만이 국가대표로 더 많은 경기를 뛰었습니다.

베컴은 전 세계 어디에서나 스포츠의 가장 유명한 얼굴 중 하나이며, 단순한 선수 그 이상으로 모범을 보이며 이끄는 선구자로 여겨집니다. 또한, 여러 차례 해외에서 활동하면서 비공식적으로 자신의 국가를 대표하는 대사가 되었습니다.

그는 총 724경기에서 146골을 기록하며 선수 생활을 마쳤고, 17개의 타이틀을 거머쥐었으며, 다섯 개국의 클럽에서 활약했습니다. 그리고 지금까지도 모든 팀에서 사랑받는 선수로 남아 있습니다: 맨체스터 유나이티드, 프레스턴 노스 엔드, 레알 마드리드, LA 갤럭시, 밀란, 파리 생제르맹. 1998년에 대한 소란은 이제 베컴에게 향했던 증오보다 더 많이 기억되고 있으며, 그가 그 악령들을 완전히 떨쳐냈다는 것을 증명합니다.

아, 그리고 그는 마침내 2025년에 찰스 3세 왕으로부터 기사 작위를 받았습니다. 일어나십시오, 데이비드 베컴 경.