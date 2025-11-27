PSG, 또 토트넘에 악몽 선사…난타전 끝에 5-3 승리, 이강인은 교체 출전

[골닷컴] 이정빈 기자 = 파리 생제르맹이 토트넘을 또 잡았다. 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에 이어서 UEFA 챔피언스리그(UCL)에서도 역전승을 이뤘다.

파리 생제르맹은 27일(한국 시각) 프랑스 파리에 있는 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-26시즌 UCL 리그 페이즈 5차전 토트넘과 홈경기에서 5-3으로 승리했다.

이날 승리한 파리 생제르맹은 리그 페이즈에서 2위로 도약했다. 5경기에서 4승(1패)을 거두며, 선두인 아스널을 승점 3 차이로 맹추격하고 있다. 지난 시즌과 마찬가지로 UCL 무대에서 강한 모습을 나타냈다.

이 경기에서 먼저 골망을 흔든 건 토트넘이었다. 전반 35분 박스 안에서 랑달 콜로 무아니가 머리로 건네준 패스를 히샬리송이 집어넣었다. 일격을 당한 파리 생제르맹은 전반 45분 비니냐가 환상적인 중거리 포로 승부의 균형을 맞췄다.

후반 4분 토트넘 코너킥 상황에서 콜로 무아니가 다시 앞서가는 득점을 터트렸다. 얼마 가지 않아 후반 8분 비티냐가 이번에는 왼발 슈팅으로 토트넘 골망을 갈랐다. 후반 14분 토트넘 진영에서 실수가 발생했고, 파비안 루이스가 이를 역전골로 이었다. 후반 20분 파리 생제르맹이 코너킥에서 윌리안 파초가 달아나는 득점을 만들었다.

후반 27분 콜로 무아니가 파리 생제르맹 빌드업 실수를 틈타서 추격포를 가동했다. 그러나 후반 30분 크리스티안 로메로가 페널티 킥을 헌납했고, 비니냐가 경기에 쐐기를 박았다. 비티냐가 해트트릭을 달성한 파리 생제르맹이 안방에서 역전극을 작성했다.

한편, 이강인은 후반 11분 브래들리 바르콜라와 교체되어 잔디를 밟았다. 그리 긴 시간은 아니었지만, 확실한 존재감을 나타냈다. 축구 통계 매체 ‘풋몹’에 따르면, 이강인은 34분 동안 유효 슈팅 1회, 기회 창출 2회(최다), 크로스 성공 3회 등을 기록했다.

평점은 6.9점으로 교체 선수 중 가장 높았다. 최근 좋은 경기력을 이어가면서 루이스 엔리케 감독에게 깊은 인상을 남겼다.