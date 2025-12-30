독일의 관점에서 보면 이번 천년의 독일 국가대표팀의 가장 큰 성공은 또한 주목할 만한 위기의 시작을 알렸다는 것이 명백합니다. 적어도, 되돌아보며 말할 때는 쉽게 그렇게 말할 수 있습니다.

미로슬라프 클로제가 2014년 벨루오리존치에서 열린 브라질과의 잊을 수 없는 7-1 경기에서 월드컵 통산 16번째 골을 기록했을 때, 그는 월드컵 역사상 최고의 득점자가 되었습니다. 이 기록은 현재까지 유지되고 있습니다. 그 순간 그는 단지 국가대표팀 선수로서의 경력을 마감했을 뿐만 아니라, 유명한 "고전 독일 중앙 공격수" 시대의 종말도 함께 알렸습니다. 이 계보에는 우웨 젤러, 게르트 뮐러, 클라우스 피셔, 호르스트 흐루베슈, 루디 푈러, 위르겐 클린스만, 올리버 비어호프와 같은 유명한 이름들이 포함되어 있습니다.

13년 이상, 좀 더 정확히 말하면 137경기에 출전해 71골을 기록한 클로제는 효율성의 극치와 득점 본능의 상징으로 여겨졌습니다. 클로제는 2002년 월드컵에서 5골을 넣으며 세계적인 명성을 얻기 시작했으며, 그는 마지막으로 위대한 독일 중앙 공격수였습니다. 그의 2014년 월드컵 우승 이후 대표팀 은퇴는 공격진에 뚜렷한 공백을 남겼습니다. 그 이후로, 9번의 역할은 다소 방치되었고, 다양한 전술적 실험과 도전을 맞을 적임자를 찾는 일이 계속되고 있습니다.

후계자 찾기

오랫동안 클로제의 그늘에 가려져 있었던 마리오 고메즈가 그 주인공이 될 수 있었다. 그는 공격의 중심으로 뛰며 뛰어난 득점 본능과 마무리 능력을 갖추고 있었으며, 클로제와 크게 다르지 않은 신체적 존재감과 헤딩 능력을 갖추고 있었다.

하지만 그는 국가대표팀에서 성공하지 못했다. 슈투트가르트와 바이에른 뮌헨의 전 선수로서 독일 대표팀 유니폼을 입고 골을 넣는 데 어려움을 겪었다. 그는 공식 경기에서 거의 3년 동안 골망을 흔들지 못하기도 했다. 2018 유로컵 조별리그 경기에서 오스트리아를 상대로 "확실한 골"을 놓쳐버렸을 때, 크로스를 바깥쪽으로 차올렸고 독일 팬들의 야유와 조롱을 오랜 시간 견뎌야 했다.

클로제가 없었던 독일은 한동안 스스로를 속이는 이른바 가짜 9번 시스템으로 성공을 거두려 했다. 10번 역할을 하는 미드필더나 윙어들이 더 중앙에 위치한 중심 역할로 테스트되었다. 마리오 괴체, 토마스 뮐러, 서지 나브리, 카이 하베르츠가 가짜 9번으로 성공을 거두려 노력한 선수들 중 일부에 불과했다. 그러나 2018 월드컵, 2021 유로컵, 2022 월드컵에서의 세 번의 끔찍한 대회 참여 이후, 이 선택이 완전히 실패했다는 것이 명확해졌다.

그 이후로, 특히 2026년 월드컵을 앞두고, 독일 축구 관계자들이 대답하지 못하는 질문이 세계에 드러났다: 위대한 독일 중앙 공격수의 유전자가 어디로 사라졌는가?

이 질문에 답하려는 시도는 지난 15년 동안의 유소년팀 철학으로 이어지며, 전 세계적으로 나타나는 유행을 따라가면서 좋은 해결책을 찾고자 하는 희망과 결합됩니다. 독일의 프로 클럽 유소년팀은 일반적으로 패스를 통해 상호 작용을 추구하고, 공간을 해석하며, 볼을 잃은 후 압박에 참여하는 다재다능한 공격수를 생산합니다. 예를 들어, 고체와 같은 선수들입니다. 그는 2014년 월드컵 결승전에서 독일에 우승을 안겼으며, 보루시아 도르트문트와 바이에른 뮌헨에서 뛰었지만 그의 경력은 여전히 약간 미완성된 것처럼 보입니다.

과거의 유물

순전히 강력한 마무리 능력을 가진 선수의 양성은 더 이상 미래의 명확한 목표가 아니며, 오히려 과거의 유물로 여겨지게 되었습니다. 두 명의 수비수와의 경쟁에서 버틸 만큼 강하거나, 신체의 어느 부위로든 골을 넣을 만큼 빠른 득점자 "킬러"를 보유하는 능력, 즉 게르트 뮐러 같은 선수의 능력은 기술적 유연성을 위해 희생되었습니다.

공격적인 선수들이 게임에 더 많이 참여하기를 추구했습니다. 부분적으로는, 고정된 중앙 공격수는 전술적 "브레이크"로 간주되었기 때문입니다. 그는 단순한 솔루션, 예를 들어 크로스처럼, 소유권의 유동성을 방해하는 인물로 폄하되었는데, 이는 당시 상대적으로 덜 발달된 공격 전략으로 여겨졌습니다.

이 이념적 왜곡의 결과는 게임에서 가장 중요한 위치 중 하나의 체계적인 빈곤화였습니다. 이전에는 게르트 뮐러, 펠러, 클린스만 그리고 나중에는 클로제가 공간을 차지하고 수비 라인을 억제하거나 단지 그들의 존재만으로 상대를 소모시켰던 곳에 갑자기 공백이 생겼습니다. 다음 세대는 토마스 뮐러, 괴체, 티모 베르너, 그리고 그나브리가 전술적으로 정교한 방식으로 공간을 공격할 수 있었습니다. 하지만 종종 실제로 가장 중요한 순간에 최종 터치가 부족했습니다.

최고 중 최악

육성에서의 치명적인 실수는 진정한 9번 스트라이커의 체력과 "킬러" 본능이 나중에 배울 수 있는 것이라는 믿음이었습니다. 반면, 유소년 단계에서는 10번 플레이메이커나 윙어의 인지적 및 기술적 능력에 우선순위를 두었습니다.

그러나 클로제의 성공은 단지 그의 계속된 공격적인 존재감과 상대와의 지속적인 경쟁에만 기반한 것이 아니었습니다. 그것은 또한 득점에 대한 그의 완전한 집중에도 있었습니다. 이것은 간단한 능력이지만 많은 연습이 필요하며 이미 확립되어 있어야 하는 심리적 태도를 요구합니다. 그렇지 않으면 공격수는 이론적으로나 실질적으로나 팀의 마지막 터치를 담당하며 성공할 수 없습니다.

독일에서는 강하고 젊은 공격수들이 하향으로 물러나도록 권장되었고, 필드에서 가장 위험한 곳에서 그들의 신체적 이점을 탐구하기보다는 패스를 통해 대화를 찾도록 유도되었습니다. 훈련은 볼 소유권을 잃는 것에 대한 두려움과 완벽한 구조에 대한 집착에 지배되기 시작했습니다.

기회, 즉흥성, 그리고 어쩌면 지역 내의 원초적인 힘까지: 이런 모든 특성들이 9번 셔츠의 유전적 요소를 구성하지만 이제는 맨 뒷줄로 밀려났습니다. 2023년부터 독일 축구 협회의 발전 디렉터로 있는 한네스 울프는 유소년 구조의 이 오류를 재빨리 인식했습니다. 최근 그는 신문 Frankfurter Rundschau와의 인터뷰에서 이점을 매우 분명히 했습니다: “우리는 매우 잘못 준비했습니다. 자신을 속일 이유가 없습니다. 우리는 주요 국가 대표팀 중에서 선수 개발 면에서 가장 나빴습니다.”

실용주의에 대한 헌신

이는 전체 훈련 철학에 대한 일침이 되었으며, 울프는 혁명을 일으키는 과업을 스스로 안게 되었습니다. 고전적인 중앙 공격수의 훈련에 대해 그는 다음과 같이 말했습니다: “11대 11 경기를 하면 중앙 공격수는 90분 동안 공을 30번 만집니다. 30분 동안 훈련하면, 계산상 10번 만지는 것입니다. 어떻게 11대 11, 거대한 경기 형태로 중앙 공격수를 발전시킬 수 있습니까? 작동하지 않습니다. 예전에는 그랬지만, 그들은 훈련에서 성장하지 않습니다... 그들은 경기에서 성장합니다.”

독일 공격수의 이와 같은 쇠퇴의 결과로 독일 축구 협회는 2026년 월드컵을 위한 실용적인 해결책을 여전히 모색 중입니다. 그들은 "슈니치를 먹는 해리 케인" 또는 스타 잠재력을 가진 젊은 인재가 없습니다. 2022년 11월에 니클라스 풀크루그의 뒤늦은 발견과 소집은 가짜 9번의 이념의 명확한 종말을 의미했습니다. 당시 베르더 브레멘의 선수였던 그는 마르틴 막스 이후 독일 국가대표로 데뷔한 가장 나이 많은 선수로, 막스는 2002년에 29세 280일이었습니다.

비록 그는 슈퍼스타와는 거리가 멀지만, 풀크루크는 클로제가 완성했던 바로 그 자질들, 즉 신체적 존재감, 좋은 헤딩 능력, 그리고 마무리 능력을 가져왔다. 그의 소집은 실용주의에 대한 타협이었으며, 이상적이라 여겨졌던 미적 스타일과의 필연적이고 계획된 이별이었다.

“우리에게 좋은 공격수가 많지 않다”

독일 축구 협회의 스포츠 디렉터이자 전설적인 공격수였던 루디 펠러는 특히 큰 토너먼트에서, 단순해 보이지만 실제로는 강력한 골을 넣을 수 있는 그런 선수가 필요하다는 것을 잘 알고 있다.

“나는 우리가 이 유형의 골을 보장하는 공격수가 필요하고 더러운 일도 마다하지 않는 공격수가 필요하다고 강하게 반복해왔다,” 라고 펠러는 말했으며, 이후 이렇게 덧붙였다. “물론 우리는 중앙 공격수로 슈퍼스타를 갖고 싶지만, 현재로서는 아무도 없다. 우리 모두는 많은 뛰어난 공격수를 가지고 있지 않다는 것을 알고 있다. 우리는 많은 이들을 가지고 있지 않으며, 그들을 개발하고 관리해야 한다. 우리는 그들에게서 최선을 이끌어내야 한다.”

보루시아 묀헨글라드바흐의 팀 클라인딘스트의 출현은 독일 내에서 공격수의 전술적 오류와 육성의 증거를 더했다. 2024년 10월, 줄리안 나겔스만에 의해 소집된 그는 29세 41일의 나이에 교체 선수로 풀크루크를 대신하여 좋은 인상을 주었으며, 체격과 경기 참여로 주목받았다.

풀크루그와 클라인디엔스트의 존재는 독일 대표팀에 세로적인 옵션을 제공했으며, 미드필더의 부담을 일부 덜어주고 윙어들에게 명백한 참조점을 제공했습니다. 또한 그들은 결핍되었던 강인한 면모를 되찾았습니다. 결국 풀크루그도, 클라인디엔스트도 마법 같고 섬세한 선수는 아닙니다. 그들은 페널티박스 안에서 한 번의 터치로 마무리하고, 포스트 플레이를 하며, 다른 사람들이 포기할 때 계속해서 밀어붙이는 전문가들입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 여전히 스타 플레이어와 거리가 멉니다.

볼테마데의 상승

오랜 세월 동안, 독일 축구 협회는 전통적인 중앙 공격수가 대체될 수 없다면 적어도 재활성화되어야 한다는 것을 이해해야 했습니다. 현재의 가장 큰 도전 과제는 뛰어난 재능이 자신의 적절한 포지션에서 뛰지 못하도록 강요하지 않고, 그 일을 할 수 있는 젊은 선수들에게 기회를 주는 것입니다. 아직 “새로운 클로제”를 찾을 수 있을지는 모르지만, 올바른 방향으로 나아가는 것이 필요합니다.

닉 볼테마데는 현재 전통적인 중앙 공격수의 신체적 우월성을 현대 축구의 요구 사항과 결합하여 가장 잘 표현하는 선수입니다. 키가 약 2미터에 가까운 23세의 젊은 선수는 공격의 기준점으로 완벽합니다. 동시에 그는 발 밑에서 드문 능력을 지니고 있습니다. 적절한 발전을 이룬다면 언젠가 스타로 칭해질 수 있는 후보입니다.

나겔스만과 폴러가 지난 시즌 독일 컵 결승에서 슈투트가르트 소속으로 빛나며 뉴캐슬의 기록적인 영입(9천만 유로)이 된 볼테마데를 봤을 때, 그들은 “상대를 드리블로 돌파하는 기술적 능력과 우아함”을 관찰할 수 있었습니다.

폴러는 볼테마데의 "게임에 대한 힘과 이해"가 "일류"라고 믿습니다. "그의 키에도 불구하고, 그는 헤딩 스킬이 아직 발전해야 하지만, 이러한 것들은 확실히 배우고 훈련될 수 있습니다. 그가 조금만 더 발전하면, 그의 앞날에 큰 경력이 기다리고 있을 것입니다."

최종 테스트

볼테마데는 클로제의 유산과 현재 축구의 요구 사이의 다리를 놓을 수 있습니다. 그는 주로 신체적 강점과 본능이 뛰어난 공격수이지만, 공 없이 압박에 적응하고 독일 대표팀의 다른 선수들과의 조합을 생성할 수 있는 전술적 지능도 가지고 있습니다. 이는 기민하고 뛰어난 기술을 보유한 것 이외에도 포함됩니다. 볼테마데의 발전은 독일 연맹의 새로운 철학에 대한 최종 테스트입니다.

최근에, 줄리안 나겔스만 감독은 젊은 선수의 진전에 대해 큰 만족감을 나타냈습니다. "저는 그가 매우 잘했다고 생각합니다. 아직 몇 가지 단계를 더 나아가야 하지만, 올바른 길을 가고 있습니다."

대표팀 감독의 말은 볼테마데가 자신의 재능을 활용하고 올바른 태도를 유지하여 계속 발전해야 한다는 직설적인 지시로도 해석될 수 있습니다. 그와 같은 더 많은 선수들의 발전을 지금 모든 레벨에서 재고해야 합니다. 코치들은 유소년 카테고리에서 스트라이커 전문화를 위한 문을 다시 열어야 합니다. 극도의 압박 상황 속에서의 개별 마무리 및 헤딩 훈련을 더 많이 설계해야 합니다. Wolf가 본질적이라고 설명한 이러한 특정 상황의 반복은 클로제와 같은 사람이 명성을 얻었던 본능을 보존하기 위해 기하급수적으로 증가해야 합니다.

Wolf의 작업을 통해 독일은 공격수들이 과거의 위대한 예시들이 본능적으로 해냈던 것처럼 페널티 박스 내에서 결정적인 순간을 다시 지배하는 법을 배우도록 해야 합니다. 이는 소유에 대한 집착 시대에 잊혀진 것을 수정하는 것입니다.

그렇게 해야만 기술적으로 뛰어난 미드필더들로 여전히 가득 찬 독일 대표팀이 성공을 되찾기 위한 마지막 조각 중 하나를 찾을 수 있습니다. 희망은 미약하지만, 필요성은 명확합니다: 다시 세계 축구의 정점에 서기 위해 독일의 골잡이 전통을 회복하는 것입니다.