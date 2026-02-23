‘K리그2 정식 참가 확정’ 김해FC, 3호 외국인 선수로 검증된 공격형 미드필더 브루노 영입 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그2(2부) 김해FC가 이번 시즌 외국인 선수 3호로 공격형 미드필더 브루노 코스타(포르투갈)를 전격 영입했다. 김해FC는 앞서 조지아 출신 다용도 공격수 베카와 브라질 국적의 수비형 미드필더 바지오를 영입했다.

브루노는 FC포르투 유스에서 성장하며 포르투갈 연령별 국가대표를 거친 엘리트다. 특히 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)와 유로파리그(UEL) 등 축구선수라면 누구나 뛰고 싶은 무대에서 큰 활약을 펼쳤다.

주로 중원에서 공격형 미드필더를 소화하는 브루노는 뛰어난 축구 지능으로 찬스를 만들고, 높은 수준의 발기술과 탈압박으로 경기를 능숙하게 풀어나가는 것이 장점이다. 지난해 여름 경남FC로 이적하면서 큰 화제를 불러일으킨 그는 17경기 2골·3도움을 기록하는 등 성공적으로 연착륙하며 본인의 강점을 각인시킨 바 있다.

손병철 단장은 “브루노는 축구 강국 포르투갈과 유럽 무대에서 이미 그 실력을 입증하고 한국 무대에 진출한 엘리트”라며 “넓은 시야와 영리하고 민첩한 움직임으로 경기 템포를 만들면서 팀의 에이스 역할을 확실히 해줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.

브루노는 현재 동계 전지훈련에 합류하여 팀원들과 호흡을 맞추는데 열중하고 있으며, K리그2 정식 참가가 확정된 김해FC는 세 번째 외국인 선수를 영입하면서 경기력 강화와 함께 새 시즌 준비를 더욱 철저히 하고 있다.