K리그 연봉 전격 공개, 프로축구연맹 ‘오피셜’ 공식발표…‘15억 9000만원’ 이승우 국내선수 1위 등극

[골닷컴] 강동훈 기자 = 한국프로축구연맹이 2025시즌 K리그1 11개 구단(군팀 김천 상무 제외)과 K리그2 14개 구단의 선수 연봉 지출 현황을 발표했다. 연봉 현황은 기본급에 각종 수당(출전수당, 승리수당, 공격포인트 수당 및 기타 옵션 등)을 더한 실지급액을 기준으로 산출됐다. 수당에는 2025시즌 K리그와 코리아컵, 아시아축구연맹(AFC) 클럽대항전 경기에서 지급된 금액이 포함됐다.

산출 대상에는 2025시즌 전체 기간 동안 각 구단에 한 차례라도 등록된 모든 선수가 포함됐다. 시즌 중 입단하거나 퇴단한 선수는 실제 소속 기간에 따라 비례 적용했다. 예를 들어 시즌의 절반만 소속된 경우 0.5명으로 계산했다.

2025시즌 K리그1 11개 구단이 지출한 연봉 총액은 1368억 1306만 6천원이었다. 구단별로는 울산이 206억 4858만 4천원으로 가장 많았고, 전북 현대가 201억 4141만 9천원, 대전 하나시티즌이 199억 3138만 8천원으로 뒤를 이었다.

K리그1 선수 1인당 평균 연봉은 3억 1176만 5천원이었다. 이 가운데 국내 선수 1인당 평균 연봉은 2억 3781만 8천원, 외국인 선수 1인당 평균 연봉은 8억 3598만 5천원으로 나타났다. 구단별 선수 1인당 평균 연봉은 울산 HD가 6억 4359만 2천원으로 가장 높았고, 대전이 5억 997만 2천원, 서울이 4억 1077만 5천원 순이었다.

한편 2025시즌 K리그2 14개 구단의 연봉 총액은 729억 6566만 7천원이었다. 구단별로는 인천 유나이티드가 가장 많은 107억 6012만 3천원을 지출했고, 수원 삼성이 95억 6852만 5천원, 충남아산FC가 66억 5874만 4천원 등으로 뒤를 이었다.

K리그2 선수 1인당 평균 연봉은 1억 4253만 4천원이었고, 이 가운데 국내 선수 1인당 평균 연봉은 1억 647만 5천원, 외국인 선수 1인당 평균 연봉은 4억 1285만 3천원으로 나타났다. 구단별 선수 1인당 평균 연봉은 인천이 2억 9345만 8천원, 수원이 2억 6517만 9천원, 서울이랜드가 1억 9354만 8천원 순이었다.

2025시즌 K리그1, 2를 통틀어 국내 선수 최고 연봉 1~5위는 전북 이승우(15억 9000만원), 울산 김영권(14억 8000만원), 울산 조현우(14억 6000만원), 전북 박진섭(12억 3000만원), 대전 주민규(11억 2000만원) 순이었다. 외국인 선수 중 최고 연봉 1~5위는 대구FC 세징야(21억원), 서울 린가드(19억 5000만원), 인천 제르소(15억 4000만원), 인천 무고사(15억 4000만원), 전북 콤파뇨(13억 4000만원) 순이었다.