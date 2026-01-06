월드컵은 그 특유의 예측 불가능성 때문에 많은 의문점을 동반한 이벤트로 흔히 알려져 있지만, 2026년 대회는 많은 확실성을 가지고 다가올 것입니다. 브라질 대표팀에게 이는 역사적인 변곡점이 될 것입니다. 카를로 안첼로티의 팀이 우승을 차지하고 기대하던 여섯 번째 별을 얻든지, 브라질 역사상 가장 긴 월드컵 무관 기록을 경신하게 될 것입니다.

2002년 브라질의 마지막 우승 이후, 다음 월드컵까지는 24년이 흘렀습니다. 이는 1970년(펠레, 자이르지뉴, 제르송, 리벨리노, 토스타오 등으로 구성된 훌륭한 팀의 세 번째 우승)과 1994년 네 번째 우승 사이의 대기 시간과 동일합니다. 브라질이 우승하지 못한 월드컵이 다섯 번이나 있었던 것입니다. 간단합니다. 이번에도 우승을 못 하면, 그 화창한 날 미국 로즈 볼에서 열린 로베르토 바조의 페널티킥 실축처럼, 다음 기회는 2030년으로 넘어가며 이 무관 기록은 28년과 여섯 대회로 늘어날 것입니다.

브라질은 월드컵 우승을 위해 이렇게 오래 기다린 적이 없습니다. 첫 월드컵은 1930년에 열렸고, 브라질의 첫 우승은 28년 후에 일어났습니다. 그러나 브라질인들이 실제로 트로피를 꿈꾸기 시작했던 것은 대회 네 번째인 1950년부터였습니다. 제2차 세계 대전으로 인해 1940년대에는 대회가 열리지 않았습니다. 어린 펠레가 라디오로 마라카낭의 비극을 듣고 슬프게 울던 그의 아버지를 위로하던 장면과 기쁨의 눈물을 흘리며 닐튼 산토스의 품에 안겨 스웨덴전 승리를 맛보고 브라질이 1958년 최초로 우승컵을 들어 올린 장면 사이에는 불과 8년의 시간이 있었습니다.

그 첫 번째 타이틀 이후 오늘날까지 브라질은 훌륭한 축구의 대명사가 되었습니다. 패스, 드리블, 골, 타이틀, 그리고 예술. 카나리옐로 셔츠는 세계에서 가장 잘 알려지고, 무겁게 여겨지는 스포츠 상징으로 변모했습니다. "축구의 나라"라는 말을 들어보셨을 겁니다. 1958년 후에는 곧 이어 1962년에 2연패를 달성했습니다. 그리고 1966년의 큰 실망은 단 4년 동안만 아팠습니다. 1970년의 트리플 크라운은 전 세계에 거의 방송되면서 브라질을 축구의 왕으로, 펠레를 모든 시대의 위대한 축구 선수로 확고히 했습니다.

다른 종류의 공백

그러나 브라질의 24년간의 두 번의 타이틀 없는 기간 동안 가장 중요한, 심볼릭한 차이점은 무엇일까요? 우리는 지구가 태양 주위를 도는 동일한 수의 회전, 즉 동일한 다섯 번의 월드컵 개최 수를 말하고 있습니다. 하지만 맥락과 중요한 사건들이 이 두 대기 기간 사이의 많은 차이를 명확히 보여줍니다. 현재의 공백이 이전보다 훨씬 더 나쁘다고 이미 평가할 수 있습니다.

펜타 이후의 공백은 브라질 축구의 이미지와 자존감에 훨씬 더 해를 끼쳤습니다. 1974년에는 펠레 없이 자신을 이해하고 싶어했던 브라질이 Rinus Michels와 Johan Cruyff의 혁신적인 네덜란드에 패배했습니다. 1978년에는 라이벌 아르헨티나가 타이틀을 얻었지만, 브라질은 "도덕적 챔피언"이라는 칭호를 갖고 귀국했습니다 – 무패 행진을 기록했으나 동점 해소 기준과 아르헨티나와 페루 간의 논란이 되는 경기 때문에 결승에 도달하지 못했습니다.

1982년의 대표팀은 특별한 장을 차지합니다. 1954년의 푸스카스의 헝가리와 크루이프의 네덜란드와 함께, 비록 챔피언이 되지는 못했지만 세계를 매료시켜 역사에 남았습니다. 드문 업적이지요. 1986년 프랑스와의 승부차기 패배는 실망스러웠지만 부끄러운 일은 아니었습니다. 그리고 그 해 마라도나를 누가 막을 수 있었겠습니까? 1990년 이탈리아에서의 패배는, 분노를 일으킨 대표적인 경기로 남았습니다... 하지만 이내 1994년의 네 번째 우승이 이어졌습니다.

1974년부터 1993년까지 대표팀이 쌓아온 좌절 중에도, 브라질은 강한 지위와 자부심을 유지했습니다(자만보다는 자부심으로). 월드컵은 늘 쉽게 이길 수 있는 것이 아니며, 축구에서는 영광보다는 좌절이 더 많습니다 – 어떤 팀도 같은 대회에 참가한 횟수만큼 타이틀을 가진 팀은 없습니다. 적어도 국가가 자신을 바라볼 때, 대부분의 시간 동안 주요 스타들이 주요 클럽에서 활약하고 있던 모습을 볼 수 있었습니다. 이 상황은 1995년 보스만 법 시행 이후 완전히 바뀌었습니다. 이 법은 유럽 클럽 내 허용 가능한 외국인 수를 유연하게 조정하여 남미 스타들이 구 대륙으로 나아갈 수 있는 문을 열었습니다.

유럽에서 최고의 시절을 보내고 있는 브라질의 주요 선수들을 향한 현실은, 축구 외적인 이유들로 인해 돌이킬 수 없는 길인 것 같습니다. 하지만 어쨌든 이러한 맥락에서 도덕적 타격이기도 합니다 – 최근 몇 년 동안 브라질 내에서 플레이되는 축구 수준이 그들의 가장 큰 스타들이 없어도 크게 발전했음을 보여주었음에도 불구하고.

2006년의 실패

2006년 독일 월드컵은 유럽 선수들의 비율이 브라질 국가대표팀 전체의 80%를 초과한 첫 번째 대회였습니다. 그러나 경기가 시작되기 전에는 아무도 이에 대해 신경 쓰지 않았습니다. 그 월드컵을 앞둔 분위기는 거의 "이미 이겼다"는 느낌이었습니다. 그리고 팬들과 분석가들을 비난하기는 어려웠습니다.

그 대표팀에는 당시 세계 최고의 선수인 호나우지뉴 가우초가 있었고, 이전 해의 최고의 선수들인 호나우두와 다음 해 최고의 선수가 될 카카도 있었습니다. 아드리아누 이마퍼라토르, 카푸, 호베르투 카를루스도 마찬가지였습니다.

2006년에 모인 큰 주인공들의 수는 1970년 이후 가장 많았습니다. 인상적이었습니다. 피파의 중계 화면이 국가를 연주할 때 브라질 스타들을 지나가는 장면은 역사에 남았습니다. 그리고 최근 몇 년간 이는 의견이 갈리는 이미지로 변했습니다. 그 월드컵을 보지 않았거나 그 팀이 경기하는 것을 기억하지 못하는 사람들은 두 번째 브라질 대표팀의 전성기의 상징으로 그 장면들을 칭송합니다... 하지만 본 사람들은 엄청난 실망을 잊지 못합니다. 지네딘 지단의 프랑스에게 패배한 8강전뿐만 아니라 최소한 즐겁거나 조직적인 축구의 완전한 부재 때문입니다.

관중석에서 나온 "이미 이겼다"는 분위기가 그 그룹을 감염시켰고, 그들은 축제 분위기로 대회를 준비했습니다. 스위스 베기스에서 훈련하는 동안 본 장면들은 로베르토 카를루스가 티에리 앙리를 막는 것보다 자기 양말에 더 신경을 썼던 그 장면보다도 그 실패의 더 큰 상징이 되었습니다. 1994년에 월드컵 타이틀의 갈증을 해소했던 카를루스 알베르토 파헤이라는 현재의 가뭄 기간을 시작한 감독이기도 했습니다.

웃음 없이...

2006년의 실망 이후 CBF의 대응은 내면을 들여다보는 것이 아니었습니다. 기구는 "베기스의 축제"에 대한 분노의 물결을 타고 현실의 충격을 주며, 1994년의 주장이었던 둥가를 불러와 그 순간부터 브라질 대표팀은 심각하고 낭비 없는 존재가 될 것임을 보여주었습니다.

문제는 코파 아메리카와 컨페더레이션스컵 우승을 차지했음에도 불구하고 그 대표팀이 매력적이지 않았다는 것입니다. 카리스마의 수준은 은퇴한 호나우두와 기술적 저하 및 경기 외 행동으로 인해 제외된 호나우지뉴 가우초와 아드리아노와 함께 급격히 떨어졌습니다. 아마도 그때 브라질 대표팀은 정말로 웃음을 멈췄을지도 모릅니다.

재능보다 신체적 강점을 선택한 것은 당시 산투스에서 빛나고 있었던 네이마르와 파울루 헨리키 간수를 남아프리카 공화국 월드컵 명단에서 제외하며 드러났습니다. 그럼에도 불구하고 브라질 대표팀은 네덜란드를 상대로 한 8강전에서 거의 화려한 전반전을 펼친 후 비평가들을 잠재울 준비가 되어 보였습니다. 그러나 리카르도 상갈리 줄리우 세자르와 필리페 멜루의 개인 실수와 필리페 멜루가 네덜란드의 아르연 로번에게 난폭하게 발을 밟아 퇴장당하면서 2-1로 역전패하였습니다. 단순히 "축제 분위기"를 거의 군사적인 체제로 바꾸는 것으로는 브라질이 다시 챔피언이 되는 정답이 아님이 입증되었습니다.

네이마르, 홀로 교육자 없이

그 브라질 대표팀이 아드리아누, 카카, 호나우지뉴 가우초가 최대한의 능력을 발휘하며 뛰었다면 더 멀리 나아갈 수 있었을 것이라 상상할 수 있습니다. 처음 두 선수는 28세였고, 브루쇼는 그 당시 30세였습니다. 그러나 2009년부터 고관절 부상이 카카를 사실상 끝내버려 2007년 전성기와는 전혀 다른 약한 선수로 만들고 말았습니다. 아드리아누와 호나우지뉴는 다른 이유로 인해 프로 운동선수로서의 지침을 버렸습니다. 바로 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두가 성공의 길을 보여주기 시작한 시점이었습니다.

결과는? 카카는 2010년에 자신의 가능성에 크게 미치지 못했고, 2014년 월드컵을 목표로 하는 주기에서 제외되었습니다. 특히 브라질에서 개최되는 중요한 대회였습니다. 호나우지뉴와 아드리아누... 그들은 정말 낭비였지요! 그들이 오랫동안 더 위대한 선수가 될 수 있는 기회를 놓쳐버렸다는 의견을 무시할 수 없습니다. 2006년에 축구를 지배할듯 보였던 대단한 스타들은 이 자리를 차지하지 못했습니다. 젊은 네이마르가 이 공백을 혼자 채워야 했지만, 이 책임의 크기와 무게를 이해하도록 도와줄 선생님은 없었습니다.

혼란과 감독 교체, CBF 회장의 체포 속에서 브라질 대표팀은 "네이마르와 나머지 열 명"이 되었습니다. 2014년을 목표로 한 주기에서 2022년 크로아티아에 패배할 때까지 그랬습니다. 브라질은 훌륭한 선수들을 유지했지만, 어느 누구도 네이마르만큼 높이 오르지 못했습니다. 대단한 주인공들을 거느리던 나라에 조연의 큰 모임이 생겨버렸습니다. 훌륭한 팀이었지만, 스포츠 프로젝트의 부족, CBF의 혼란, 그리고 많은 경우, 카나리옐로 유니폼을 입은 선수들의 승리하는 성격의 부족으로 인해 피해를 입었습니다. 맞습니다. 가장 성공적인 대표팀이 그러한 정체성 위기를 겪어, 종종 자신들이 이길 것이라 믿지 못하는 상황이 되었습니다.

이 정체성 위기를 상징하는 큰 사건은 2014년 월드컵 준결승전에서 브라질에서 개최된 대회에서 독일에게 7대 1로 패배한 것이었습니다. 역대 월드컵에서 큰 국가 대표팀의 가장 큰 굴욕이었습니다. 콜롬비아와의 8강전에서 부상당한 네이마르 없이, 루이스 펠리페 스콜라리가 이끄는 팀의 모든 균열이 독일 팀을 상대로 드러났고, 독일은 이후 마라카낭에서 우승을 차지했습니다.

미네이랑에서 발생한 재앙에서 팀의 유일한 스타의 부재는 네이마르가 브라질 대표팀에 절대적으로 필수적인 존재라는 인식을 형성하는 데 기여했습니다. 산토스에서 떠오른 이 스타가, 바르셀로나에서도 역사를 쓴 그는 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두가 남긴 왕좌를 차지했더라면, 기대했던 것처럼... 하지만 그는 아르헨티나와 포르투갈 선수들이 갔던 길보다는 호나우지뉴와 유사한 길을 따랐습니다. 잦은 부상으로 인해 그가 경기에서 제외되거나 월드컵 전에 최고의 신체 조건으로 갈 수 없게 되었고, 이는 2018년과 2022년에도 마찬가지였습니다.

2018년 러시아 월드컵에서 네이마르는 반칙을 당했을 때 과장된 반응으로 전 세계의 조롱거리가 되었습니다. 티테가 이끄는 브라질 팀은 준비 과정의 마지막 단계에서 기대를 모았으나, 8강에서 벨기에에 패했습니다. 4년 후, 네이마르는 비니시우스 주니어와 호드리고에게 가르침을 주는 역할을 했고, 크로아티아와의 8강전에서 득점한 그의 골은 10번 선수로서 좋은 대회를 하고 있음을 증명했습니다. 하지만 브라질은 성숙함의 부족으로 인해 동점을 허용했고, 승부차기에서 패하고 말았습니다.

정체성 위기

8강에서 탈락하는 것은 펜타 이후 규칙이 된 것처럼 보입니다. 브라질이 이 단계를 넘은 유일한 경우인 2014년에는 프랑스, 네덜란드, 벨기에, 또는 크로아티아에 패배하는 것이 최선의 선택으로 보일 정도로 7대 1 패배를 당했습니다. 2026년을 생각할 때, 계획은 엉망이었습니다. 페르난두 디니즈의 긴 임시 기간 이후 도리발 주니오르의 빠르고 형편없는 작업이 이어졌습니다. 북미 월드컵을 거의 1년 남겨두고 이탈리아의 카를로 안첼로티가 "조국의 구세주"의 지위로 도착했으며, 2019년 이후 클럽 축구에서 이미 형성되고 있던 현상인 브라질 감독의 명성 하락을 대표하고 있습니다.

첫 번째 외국인 감독으로 브라질을 월드컵에서 지휘하는 안첼로티는 팀을 조정할 시간이 많지 않습니다. 2026년까지 팀의 골격은 적어도 형성되고 있는 것처럼 보입니다. 2023년부터 경기 계속에 어려움을 겪고 있는 네이마르 없이, 책임은 비니시우스 주니오르와 하피냐 같은 이름뿐 아니라 카세미루 같은 베테랑의 어깨에 달려 있습니다. 이들 대부분은 2002년 우승을 본 기억이 없습니다. 다른 사람들은 태어나지도 않았습니다. 최근 기억도 그다지 희망적이지 않습니다.

브라질이 월드컵에서 우승하지 못할 때마다 정체성의 위기가 커지고 다양한 진단이 테이블에 쌓여만 갔습니다. 2006년처럼 더 자유로운 환경을 허용할 수 있을까요, 아니면 2010년에 본 것처럼 엄격함과 "우리 대 세상"의 분위기가 해답일까요? 네이마르 없이, 브라질 대표팀이 다시 월드컵에서 우승할 수 있을까요? 브라질은 과거의 스타 플레이어들을 더 이상 가지고 있지 않나요? 외국인 감독만이 축구의 최대 영광을 위해 선수들을 영감할 수 있는 해결책인가요?

질문은 각자가 할 수 있습니다. 현실은 절망의 기운, (우리가 살고 있는 시대의 상징인) 불안감으로 가득차 있으며, 이는 이미 역사적인 기다림의 맥락 속에 삽입되어 있습니다. 트리와 테트라 사이의 단식이 적어도 브라질 축구가 낼 수 있는 자부심으로 남아있었다면, 현재의 상황은 완전히 반대를 보여줍니다. 정체성은 시간이 지남에 따라 형성되고 있으며, 지난 24년 동안의 누적된 사건들이 셀레상 카나리냐의 이미지와 브라질 축구 전반에 큰 손상을 입혔습니다.

펜타 이후로, 매혹적이고 승리하는 것으로 알려진 국가는 그 어느 것도 하지 못했습니다. 그렇다면 무엇이 그것을 정의하는가요? 브라질은 여전히 월드컵 최다 우승국이지만 이제는 대회에서 절대적인 우승 후보 셋 안에 드는 것이 점점 더 드물어지고 있습니다. 이는 정상적인 일이 아닙니다. 세계 대회를 기다리는 일이 브라질 대표팀에는 그 어느 때보다 무거운 짐으로 다가오고 있습니다. 이제는 이 역사 속에서 2026년에 어떤 장이 펼쳐질지 지켜볼 때입니다.