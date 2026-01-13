'HERE WE GO' 확인! 이 선수가 토트넘에 옵니다…'첼시 주장 출신' 갤러거 전격 합류 "이적료 700억"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 코너 갤러거(25·아틀레티코 마드리드)가 토트넘 홋스퍼 유니폼을 입는다.

이적시장 전문가 파브리지오 로마노 기자는 13일(한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "갤러거가 토트넘으로 이적한다. 그는 아틀레티코에 토트넘 합류 의사를 전했다"며 "이적료는 4,000만 유로(약 684억 원)"라고 밝혔다.

영국 매체 '기브미스포츠' 벤 제이콥스 기자의 같은 날 보도에 따르면 애초 갤러거는 애스턴 빌라 이적이 유력했지만 더 많은 출전 시간을 보장받을 수 있다는 점에서 토트넘을 택했다는 후문이다.

갤러거는 첼시 유소년팀 출신으로 2019년 여름 찰턴 애슬레틱으로 임대돼 프로 무대에 발을 내디뎠고, 이후 스완지 시티·웨스트 브로미치 앨비언(WBA)·크리스털 팰리스에서 임대 생활을 하며 두각을 나타냈다.

2022년 여름 첼시 복귀 후 주전을 꿰찼고, 2022/23시즌 45경기 3골 1도움을 기록한 뒤 2023/24시즌을 앞두고는 부주장으로 선임되며 리더십을 인정받았다. 2023/24시즌에도 50경기 7골 9도움을 올리며 중원에서 대체 불가한 존재로 자리 잡았으나 2024년 여름 엔초 마레스카 전 감독 부임 후 전력 외로 분류됐고, 아틀레티코로 이적했다.

아틀레티코에서는 '계륵'에 가까운 입지였다. 지난 시즌 50경기 4골 6도움, 올 시즌 27경기 3골 1도움으로 많은 경기에는 나섰으나 디에고 시메오네 감독의 눈도장을 받는 데 실패했다. 결국 이적 명단에 이름을 올렸고, 중원 보강을 필요로 한 토트넘과 이해관계가 맞아떨어졌다.

루카스 베리발과 로드리고 벤탄쿠르의 부상으로 중원 보강이 선택 아닌 필수로 여겨지던 토트넘은 갤러거의 합류로 한숨을 돌리게 됐다. 이 밖에도 토트넘은 헤이든 해크니(미들즈브러), 알레시 가르시아(바이어 04 레버쿠젠) 등을 원하는 것으로 알려졌다.