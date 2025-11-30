[GOAL 현장] '충격패' 팬들 앞 부끄러운 잔류... '최종전도 졸전' 울산, 제주에 0-1 패배에도 K리그1 잔류 성공

[골닷컴, 울산] 김형중 기자 = 길었던 울산 HD의 시즌이 K리그1 잔류로 끝났다. 울산은 최종전 마저 기대이하 경기력을 보이며 패했지만 잔류에는 성공했다.

울산은 30일 오후 2시 문수월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2025 38라운드 제주SK FC와 홈 경기에서 0-1로 패했다. 승점 추가를 못했지만 같은 시각 광주FC에 일격을 당한 수원FC에 승점 2점 앞서며 9위를 확정했다.

제주는 승점 3점을 추가하며 승강 플레이오프로 향했다. 같은 시각 최하위 대구FC가 FC안양와 비기며 제주가 승점 5점 차 11위를 기록했다.

울산의 노상래 감독대행은 승리를 위해 허율을 원톱으로 내세웠다. 고승범과 루빅손, 윤재석이 2선에서 지원했고 정우영과 백인우가 허리를 맡았다. 포백은 김영권, 정승현, 조현택, 윤종규가 나섰고 조현우가 골문을 지켰다. 이청용과 엄원상 등은 해결사 역할을 위해 출격 대기했다.

제주의 김정수 감독대행도 최선의 카드를 꺼냈다. 유리와 남태희 투톱에 김준하와 유인수를 측면에 배치했다. 이탈로와 이창민의 중원을 구성했고 송주훈, 임채민, 김륜성, 안태현 조합이 수비를 담당했다. 장갑은 김동준이 낀다. 베스트11 후보 김승섭은 벤치에서 출발했다.

양 팀은 초반부터 팽팽했다. 제주가 전반 7분 만에 김준하의 슈팅으로 포문을 열었다. 전방의 유리 조나탄은 김영권과 정승현 사이를 헤집고 다녔다. 울산은 전반 18분 윤재석이 첫 슈팅을 때렸다.

전반 21분 노상래 감독대행이 변화를 줬다. 22세 카드 윤재석과 백인우를 빼고 엄원상과 이청용을 투입했다. 전반 31분에는 유리가 경합 상황에서 조현택을 가격했다. 조현택은 경기를 이어가지 못했고 박민서로 교체됐다.

양 팀은 좀처럼 득점 찬스를 만들지 못했다. 전반 추가시간 루빅손이 박스 안에서 오른발 슈팅을 때렸지만 김동준 골키퍼 정면으로 향했다. 양 팀의 전반은 득점 없이 종료되었다.

울산은 후반 시작과 함께 허율이 빠지고 보야니치가 들어갔다. 루빅손은 최전방으로 이동했다. 후반 초반 제주가 아크 정면에서 파울을 얻어냈다. 이창민의 직접 프리킥은 수비 벽에 맞으면 무산되었다.

제주도 변화를 줬다. 김승섭과 최병욱이 투입하며 공격을 강화했다. 경기장에 들어간 김승섭은 그라운드를 휘저으며 슈팅 찬스를 노렸지만 울산 수비가 강했다.

후반 중반으로 갈수록 제주 수비에 균열이 조금씩 생겼다. 후반 17분 루빅손이 왼쪽으로 연결했고 박민서의 먼 거리 크로스를 쇄도하던 엄원상이 머리를 갖다 댔다. 김동준 골키퍼에 막혔지만 위협적인 전개였다.

엄원상이 이탈로의 파울을 얻어내며 울산이 페널티박스 모서리 부근에서 프리킥을 얻어냈다. 보야니치가 처리했고 반대쪽의 고승범이 하프발리 슈팅으로 연결했지만 김동준 골키퍼 정면으로 향했다. 후반 29분에는 고승범의 힐 패스를 받은 엄원상이 대각선 슈팅을 때렸지만 다시 한번 김동준에게 막혔다.

경기 막판으로 갈수록 홈 팀 울산의 공세가 이어졌다. 그러나 제주도 끝까지 수비를 해내며 실점을 허용하지 않았다. 제주도 남태희 대신 오재혁을 넣으며 공격 기회를 엿봤다. 후반 40분 이창민의 중거리 슈팅을 조현우가 몸을 날려 막아냈다.

정규시간이 끝나갈 무렵 제주가 선제골을 뽑아냈다. 김승섭이 왼쪽에서 한 명 제친 후 때린 왼발 슈팅이 그대로 골대 맞고 들어갔다. 추가시간이 5분 주어졌지만 경기는 그대로 제주의 승리로 끝났다.