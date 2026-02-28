[GOAL 현장] '송민규-조영욱 연속골' FC서울, 인천 2-1 격파... '김기동 체제' 첫 개막전 승리

[골닷컴, 인천축구전용구장] 김형중 기자 = FC서울이 K리그1 개막전 승리를 거뒀다. 서울은 송민규와 조영욱의 연속골에 힘입어 인천유나이티드 원정에서 승리했다.

서울은 28일 오후 2시 인천축구전용구장에서 하나은행 K리그1 2026 1라운드에서 인천을 상대로 2-1로 꺾었다. 개막전의 사나이 송민규는 후반 2분 선제골을 터트렸고 조영욱은 후반 16분 추가골에 성공하며 팀 승리를 이끌었다. 인천은 경기 막판 무고사가 페널티킥 득점을 올렸지만 경기를 뒤집기에는 시간이 부족했다.

인천의 윤정환 감독은 무고사와 박승호의 투톱 카드를 꺼내들었다. 측면에는 제르소와 오후성이 포진했고, 서재민과 이케르는 중원에서 호흡을 맞춘다. 포백은 이주용, 김명순, 후안 이비자, 김건희가 서고 골문은 김동헌이 지킨다. 벤치에는 이태희, 박경섭, 여승원, 이명주, 이동률, 최승구, 정치인, 박호민, 이청용이 앉는다.

서울도 4-4-2로 맞선다. 클리말라와 안데르손이 투톱으로 나서고, 송민규와 바베츠, 손정범, 조영욱이 중원을 구성한다. 포백은 김진수와 로스, 박성훈, 최준이 맡는다. 골문은 구성윤이 지킨다. 강현무, 박수일, 이한도, 이승모, 황도윤, 문선민, 정승원, 바또, 후이즈는 벤치에서 대기한다.

경기 전 만난 윤정환 감독은 "서울은 빌드업도 잘 되고 워낙 개인 기량이 좋은 선수들이 모여있는 팀"이라며 경계했다. 김기동 감독은 "동계 때부터 열심히 한 선수들로 선발 명단을 구성했다"라고 말했다.

경기 초반 보기 드문 장면이 나왔다. 전반 3분 만에 이동준 주심이 다리 쪽에 불편함을 느껴 송민석 대기심이 주심으로 투입됐다. 이 과정에서 약 4분 간 경기가 중단됐다.

서울의 전방 압박이 인천 수비진을 괴롭혔다. 클리말라, 안데르손, 송민규 등은 인천의 빌드업을 높은 위치에서 강하게 압박하며 차단했다. 이어 볼이 흐르면 그대로 슈팅 찬스로 연결했다. 전반 8분 이러한 움직임으로 클리말라가 슈팅을 때렸지만 김동헌 선방에 막혔다.

전반 중반이 넘어서며 인천도 전열을 가다듬었다. 오른쪽 풀백 김명순이 높은 위치까지 올라가며 공격 숫자를 늘렸다. 전반 37분 박승호가 직접 때린 프리킥이 인천의 첫 유효슈팅으로 기록됐다. 전반 추가시간에는 제르소의 패스를 받은 무고사가 아크 정면에서 회심의 오른발 슈팅을 시도했지만 골대를 벗어났다. 양 팀의 전반은 그대로 0-0으로 종료됐다.

결정력이 아쉬웠던 서울은 후반 시작과 함께 후이즈와 이승모를 투입했다. 후반 2분 만에 서울의 선제골이 나왔다. 바베츠의 전진 패스를 김건희와 경합을 이겨낸 송민규가 골키퍼 키를 넘기는 감각적인 슈팅으로 골망을 흔들었다. 개막전에 강한 모습이 올 시즌에도 나왔다.

실점을 내준 인천이 무게 중심을 앞쪽으로 이동했다. 후반 11분 제르소가 로스와 볼 다툼에서 이겨낸 뒤 아크 정면까지 끌고 갔고 박승호가 오른발로 감아 찼지만 골대를 살짝 빗나가며 아쉬움을 자아냈다.

후반 16분 서울의 추가골이 나왔다. 중원에서 볼을 잡은 조영욱이 오른쪽 측면의 안데르손에 내줬고 안데르손의 패스를 재차 받은 조영욱이 박스 안에서 볼을 컨트롤한 뒤 하프 발리 슈팅으로 골문을 갈랐다.

다급해진 인천은 곧바로 교체를 단행했다. 이케르와 박승호를 빼고 이명주와 이청용을 투입했다. 후반 28분 또 한 번의 보기 드문 장면이 나왔다. 구성윤이 볼을 잡은 뒤 패스를 연결하려 할 때 무고사가 막아섰다. 이를 피해 시도한 구성윤의 킥이 무고사 등에 맞고 골문으로 들어갔다. 주심은 무고사의 파울을 선언했고 간접 프리킥으로 경기는 재개됐다.

경기 막판 변수가 나왔다. 후반 29분 바베츠가 경고 누적으로 퇴장당했다. 전반에 경고를 한 차례 받았던 바베츠가 경합 과정에서 김명순의 발을 밟으며 경고를 또 한 번 받으며 경기장을 떠날 수밖에 없었다.

수적 우위를 점한 인천은 여승원과 박호민을 투입하며 공격에 힘을 실었다. 하지만 효율적으로 서울 수비를 공략하지 못했다. 후반 43분 정치인의 땅볼 크로스가 서울 골문 앞으로 강하게 흘렀지만 박호민과 무고사가 대응하지 못하며 무산됐다. 하지만 이 과정에서 박성훈이 박호민을 상대로 파울을 범한 것이 확인되며 인천의 페널티킥인 선언되었다. 키커로 나선 무고사의 득점으로 연결되며 스코어는 2-1이 되었다.

6분이 주어진 추가시간 동안 인천은 공격에 집중했다. 하지만 서울은 육탄방어로 맞섰다. 결국 인천은 결정적인 찬스를 잡지 못했고 경기는 그대로 2-1 원정 팀 서울의 승리로 끝났다.