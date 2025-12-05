[GOAL 현장] 승격 눈앞으로! 바사니 폭발한 부천FC, 수원FC 1-0 꺾고 1부 리그 보인다

[골닷컴, 부천] 김형중 기자 = 부천FC 1995의 K리그1 승격이 한발 더 가까워졌다.

부천은 5일 오후 7시 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그 2025 승강 플레이오프 1차전에서 수원FC를 1-0으로 격파했다. 이로써 부천은 8일로 예정된 2차전 원정 경기에서 비기기만 해도 2026시즌 K리그1 승격을 확정한다.

4일 기습적으로 내린 폭설로 취소된 경기가 5일 같은 시각 열렸다. 양 팀은 어제 제출했던 선발 명단에서 변화를 주지 않고 그대로 출전시켰다. 부천은 김형근 골키퍼와 백동규, 홍성욱, 티아깅요, 정호진, 카즈, 박현빈, 장시영, 바사니, 이의형, 박창준이 선발 출격했다. 수원FC는 안준수 골키퍼와 김태한, 이현용, 황인택, 이시영, 이재원, 노경호, 한찬희, 싸박, 안드리고, 윌리안이 먼저 나왔다. 양 팀 감독은 "컨디션이 좋은 선수들이 먼저 출전한다"라고 밝혔다.

경기 초반은 부천이 분위기를 주도했다. 전반 2분 만에 바사니의 패스를 받은 티아깅요가 침투하다 이재원의 발에 걸려 넘어졌다. 주심은 페널티킥을 선언했다. 하지만 온 필드 리뷰 끝에 박스 바깥에서 파울을 범한 것으로 보고 프리킥으로 정정했다. 바사니가 처리한 프리킥은 슈팅까지 이어지지 못했다.

전반 15분이 지나며 수원FC도 반격했다. 17분과 18분 노경호와 한찬희가 연속해서 슈팅을 때렸지만 무산되었다. 계속해서 수원FC가 파상공세를 펼쳤지만 부천 김형근 골키퍼와 수비 벽을 넘지 못했다. 전반 34분에는 노경호가 박스 안에서 오른발 슈팅을 때렸지만 수비 맞고 나갔다.

부천도 전열을 가다듬었다. 전반 추가시간 박창준의 패스를 받은 바사니가 수비를 따돌리고 오른발 슈팅을 때렸지만 수비 맞고 옆그물을 흔들었다. 이어진 코너킥에서 나온 박현빈의 헤더는 골대를 크게 벗어났다. 양 팀의 전반은 0-0 득점 없이 종료되었다.

후반 시작과 함께 수원FC 김은중 감독이 교체 카드를 꺼내 들었다. 노경호를 빼고 루안이 들어갔다.

후반 1분 부천의 선제골이 터졌다. 이의형의 패스를 받은 바사니가 박스 안에서 장기인 왼발 터닝 슈팅을 때렸고 안준수 골키퍼를 지나 그대로 골망을 흔들었다. 선수들은 환호했고 경기장을 찾은 부천 팬들은 열광의 도가니에 빠졌다.

한 골 리드를 잡은 부천은 공격의 고삐를 늦추지 않았다. 후반 17분 중앙선 부근에서 상대 볼을 빼앗은 바사니가 골키퍼가 나온 것을 보고 장거리 슈팅을 시도했다. 안준수 골키퍼는 볼을 따라가다 방향을 놓쳤고 거의 들어가던 찰나 가까스로 걷어냈다.

시간이 갈수록 골이 필요한 수원FC가 공격적으로 임했다. 그러나 부천의 수비가 탄탄했다. 후반 43분 김경민의 왼발 슈팅을 김형근이 간신히 쳐냈다. 추가시간에는 코너킥 상황에서 볼이 흐르자 루안이 왼발로 때렸지만 골포스트를 강타했다.

4분의 추가시간이 모두 지났고 결국 경기는 부천의 1-0 승리로 끝났다. 양 팀의 2차전은 8일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린다.