[GOAL 현장리뷰] '아 무득점... 답답한 경기' FC서울, 서정원의 청두 룽청과 홈에서 0-0 무승부

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = FC서울이 홈에서 청두 룽청과 승부를 가리지 못했다. 서정원 감독의 청두를 상대로 답답한 경기를 펼친 끝에 득점을 올리지 못했다.

서울은 4일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 열린 2025/26 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 4차전 청두 룽청과 홈 경기에서 0-0으로 비겼다. 이로써 서울은 올 시즌 ACLE에서 1승 2무 1패를 기록했다.

서울의 김기동 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 강현무가 장갑을 꼈고 야잔과 박성훈, 김진수와 최준의 포백으로 나왔다. 중원은 이승모와 황도윤이 섰고, 측면에는 정승원과 안데르손이 나섰다. 투톱에는 린가드와 천성훈이 나와 골문을 노렸다.

서정원 감독이 이끄는 청두는 지안 타오 골키퍼를 비롯해 후 헤타오, 티모, 팀 초우, 펠리페, 호물로, 구르핀켈, 양 민양, 동 양펑, 리 양, 간 차오가 먼저 나왔다.

경기 초반 분위기는 서울이 잡았다 전반 4분 이승모의 크로스를 천성훈이 머리로 돌려 놓으며 포문을 열었다. 계속해서 주도권을 잡고 경기 운영을 했다. 하지만 결정적인 기회를 잡진 못했다. 페널티 박스 안에서의 세밀함이 부족했다.

청두도 전방에 공간이 열리면 간혹 공격적으로 나섰다. 전반 22분 구르핀켈의 왼발 슈팅이 골문을 벗어났다. 슈팅 이후 호물로가 부상으로 쓰러졌다. 서정원 감독은 호물로 대신 디어지아두를 투입했다.

30분이 지나면서 서울이 다시 흐름을 잡았다. 안데르손의 패스를 받은 린가드가 수비 한 명을 제친 후 오른발 슈팅을 때렸다. 그러나 골문 위로 뜨면서 무산되었다.

전반 막판은 청두가 기회를 잡았다. 추가시간 티모가 시도한 오른발 슈팅이 크게 벗어났다. 이어진 상황에서 펠리페의 왼발 슈팅은 야잔이 막아냈다. 결국 양 팀의 전반전은 득점 없이 마무리되었다.

후반 시작과 함께 서울은 황도윤 대신 류재문을 넣으며 중원을 강화했다. 후반 5분 김진수, 안데르손, 린가드의 패스워크에 이어 이승모의 오른발 슈팅이 나왔지만 골대를 벗어났다. 1분 뒤에는 최준이 골 라인까지 깊숙이 파고든 뒤 컷백한 것을 린가드가 발을 갖다 댔지만 골키퍼가 잡아냈다.

청두는 세트피스를 노렸다. 후반 14분 왼쪽 코너킥 상황에서 펠리페가 니어 포스트를 노렸지만 골대를 살짝 빗나갔다. 서울도 반격했다. 후반 17분 이승모와 패스를 주고받은 안데르손이 박스 안에서 왼발 슈팅을 때렸지만 골키퍼가 쳐내며 아쉬움을 자아냈다.

득점이 터지지 않자 김기동 감독은 천성훈과 이승모 대신 조영욱과 문선민을 투입하며 변화를 꾀했다. 문선민은 빠른 발을 활용해 공간을 찾아 다녔고 조영욱은 전방에서 상대 수비와 싸웠다.

후반 28분 청두가 선제골을 넣었다. 후방에서 나온 류재문의 패스를 구르핀켈이 끊었고 이를 펠리페가 몸싸움 끝에 왼발로 집어넣었다. 그러나 주심은 슈팅 직전 정승원과 경합 중 펠리페의 파울을 선언했다. 서울로선 천만다행인 상황이었다.

서울은 안데르손을 빼고 루카스를 투입했다. 활기차게 측면을 활용해 기회를 잡겠다는 뜻이었다. 그러나 서울은 이렇다 할 슈팅 찬스를 잡는데 어려움을 겪었다. 추가시간이 3분 주어졌다. 서울은 막판 결승골을 노렸다. 하지만 박스 안으로 볼이 연결되지 않았다. 결국 경기는 0-0 무승부로 종료됐다.