[GOAL 현장리뷰] 손흥민 환상 FK골! 홍명보호, 볼리비아 상대로 2-0 승…조규성 복귀골까지 겹경사

[골닷컴, 대전] 이정빈 기자 = 대한민국 축구 국가대표팀이 볼리비아를 상대로 완승했다.

한국 대표팀은 14일 오후 8시 대전월드컵경기장에서 열린 볼리비아와 친선전에서 1-0으로 승리했다. 손흥민과 조규성이 볼리비아 골문을 흔들었다.

홍명보 감독이 이끄는 한국은 김승규(GK), 이명재, 김태현, 김민재, 김문환, 원두재, 김진규, 황희찬, 이재성, 이강인, 손흥민이 출격했다.

오스카르 비예카스 감독의 볼리비아는 굴리엘모 비스카라(GK), 디에고 아로요, 디에고 메디나, 마르셀로 토레즈, 로베르토 페르난데스, 엑터 큐에라르, 미구엘 테르세로스, 모이세스 비야로엘, 가브리엘 비야밀, 엔조 몬테이로, 페르난도 나바가 나섰다.

전반 초반은 한국의 분위기였다. 초반 점유율을 높이며 볼리비아의 틈을 찾았다. 전반 11분 손흥민의 코너킥을 이재성이 다이빙 헤더로 연결했는데, 비스카라 골키퍼가 선방하면서 선취골 기회가 무산됐다. 전반 15분 볼리비아가 반격을 시도했지만, 나바의 크로스가 정확하게 동료에게 향하지 않았다.

전반 25분 한국은 코너킥에서 이강인이 슈팅을 시도했는데, 이번에도 비스카라 골키퍼 슈팅을 막았다. 전반 26분에 나온 이강인의 왼발 슈팅은 골문 옆으로 빗나갔다. 전반 27분 몬테이로가 김태현을 제친 후 가져간 슈팅이 김승규 골키퍼 품에 안겼다.

전반 33분 왼쪽 하프 스페이스를 파고든 몬테이로가 각이 없는 지역에서 때린 슈팅은 골문 위로 살짝 빗겨나갔다. 전반 37분 나바가 오른발 슈팅으로 김승규 골키퍼를 위협하면서 볼리비아가 슈팅 수를 늘렸다. 전반 40분에도 나바가 유효슈팅으로 한국 골문을 조준했다. 전반전 득점 없이 0-0으로 끝났다.

후반 초반 한국이 볼리비아를 휘몰아쳤다. 손흥민, 황희찬을 필두로 여러 차례 슈팅을 시도했다. 다만 볼리비아 수비수들의 육탄 방어로 뜻을 이루지 못했다. 후반 12분 프리킥 기회를 잡은 한국은 손흥민이 정교한 오른발 킥으로 선취점을 뽑았다.

후반 15분 한국은 이재성을 배준호로 교체했다. 후반 22분 볼리비아 박스 근처에서 황희찬과 김진규가 패스를 주고받았고, 이후 황희찬의 슈팅은 비스카라 골키퍼를 막고 나갔다. 후반 25분 잠잠하던 볼리비아는 나바의 슈팅으로 김승규 골키퍼를 시험했고, 김승규 골키퍼가 가까스로 슈팅을 처냈다.

후반 30분 한국은 손흥민, 황희찬, 이명재를 빼고 조규성, 엄지성, 이태석을 넣었다. 후반 40분에는 양민혁, 옌스가 잔디를 밟았다. 후반 42분 교체 투입된 조규성이 경기에 쐐기를 박는 득점을 터트렸다. 이후 추가 득점 없이 한국이 2-0으로 승리했다.