[GOAL 인천] '서울에서 개막전 첫 승' 김기동 "감회가 새롭다... 히로시마전과 다르게 너무 내리지 않았다"

[골닷컴, 인천축구전용구장] 김형중 기자 = FC서울이 K리그1 개막전 승리를 거뒀다. 서울은 송민규와 조영욱의 연속골에 힘입어 인천유나이티드 원정에서 승리했다.

서울은 28일 오후 2시 인천축구전용구장에서 하나은행 K리그1 2026 1라운드에서 인천을 상대로 2-1로 꺾었다. 개막전의 사나이 송민규는 후반 2분 선제골을 터트렸고 조영욱은 후반 16분 추가골에 성공하며 팀 승리를 이끌었다. 인천은 경기 막판 무고사가 페널티킥 득점을 올렸지만 경기를 뒤집기에는 시간이 부족했다.

경기 후 기자회견에 참석한 김기동 감독은 "서울에 온 지 3년째인데 개막전 두 골씩 먹고 다 졌다. 포항에 있을 땐 다 이겼는데 서울에선 처음 이겨 감회가 새롭다. 히로시마전 때는 같은 상황에서 라인을 너무 내렸다. 오늘은 너무 내리지 않고 상대에게 찬스를 주지 않았다. 선수들도 많은 것을 느꼈을 것이다. 자신감도 찼을 것 같다. 수호신분들도 정말 많이 오셨다. 선수들이 계속적인 에너지를 가질 수 있을 것 같다"라고 전했다.

안데르손의 활약이 좋았다. 김기동 감독은 "안데르손을 그동안 안쪽으로 넣었다가 오늘 처음으로 사이드로 뒀다. 동계 때는 양쪽 다 실험해봤다. 안쪽에 있으면 답답해 하는 것 같아서 오늘은 사이드에서 상대를 괴롭히도록 했다. 안데르손과 미팅을 했다. '너가 살아야 팀이 산다. 10번이 해줘야 된다. 10번을 보면 그 팀 수준을 안다'고 말했다. 클리말라와 후이즈도 계속적인 경쟁을 하고 있다"라고 말했다.

송민규의 선제골이 승리의 기폭제가 됐다. 그는 "좋다. 송민규가 팀에 와서 첫 골이고 욕심도 있었다. 예전 모습을 빨리 보여주길 감독으로서 기다리고 있었다. 본인도 답답한 느낌을 이번 골로 지웠을 것이다"라며 웃었다.

전방 압박이 잘 된 부분에 대해선 "인천이 작년에 K리그2에서 정말 좋은 모습을 보여줬다. 많이 바뀌지 않을 것으로 봤다. K리그2 팀들이 많이 내렸음에도 바로우와 제르소가 너무 빨라서 막진 못했다. 아스널 경기를 보면 전방압박이 매우 좋다. 근데 보면 30%는 실패하며 위기를 겪는다. 빠졌을 때 위기를 관리하며 준비해야 한다. 상대에 따라 과감하게 압박하라고 했다. 자신감도 오르고 텐션도 오른 것 같다"라고 했다.

조영욱의 추가골은 결승골이 되었다. 김기동 감독은 "여러 포지션 소화할 수 있는 선수다. 많은 경쟁자들이 오다 보니 예전보단 진중한 모습이 보였다. 연습경기 때는 선발로 많이 못 나갔는데 시즌 들어와서 선발로 나오면서 자신감을 얻은 것 같다. 임무를 줬는데 그걸 정말 잘 수행해줬다"라고 평가했다.

올 시즌 새롭게 합류한 바베츠는 이날 경고누적으로 퇴장당했다. 리그 데뷔전을 치른 로스는 좋은 활약을 했지만 빠른 스피드의 제르소를 상대로는 고전하기도 했다. 이에 대해 "능력 있는 선수다. 스피드는 막 좋지 않지만 바베츠는 공격 시발점, 로스는 뒤에서 운영을 해주는 선수다. 로스는 야잔보다 발밑은 더 좋다. 대인마크나 파괴력은 야잔이 더 좋다. 공격 작업할 때 두 선수에게 그런 역할을 주문한다. 야잔이 돌아오면 로스도 경쟁해야 한다. 두 선수가 같이 뛸 수도 있고, 좋은 방향으로 가려고 하고 있다"라고 전했다.