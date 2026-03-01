[GOAL 울산] ‘레전드의 귀환’ 울산 김현석 감독, “울컥했다... 승리 안겨준 선수들 고마워”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 가물치가 화려한 복귀 신고를 했다. ‘미스터 울산’ 울산 HD 레전드 김현석이 홈 팬들 앞에서 K리그1 데뷔전 데뷔 승리를 했다.

울산은 28일 오후 2시 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 1라운드 개막전 야고의 멀티골과 이희균의 쐐기포를 앞세워 강원FC에 3-1 승리를 거뒀다.

울산의 상징인 김현석 감독이 K리그1에서 홈 팬들 앞에 첫 선을 보이는 자리였다. 놀라운 카운터 어택에 이은 마무리로 홈 개막전을 승리로 장식했다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 김현석 감독은 “우리 선수들이 K리그1 데뷔전에 이렇게 큰 선물을 줘서 너무 고맙고 감사하다. 끝날 때 울컥하긴 했는데, 울산 HD라는 곳에서 감독을 하면 1부 승리에 대한 갈망이 있었다. 그런 감정이 교차했다”면서, “선수들이 준비했던 대로 본인들이 지난해 아픔을 이겨내겠다는 의지가 보였다. 앞으로 우리는 더 잘할 수 있을 거라 생각한다. 100% 만족한다. 살짝 옥에 티라면 마지막 실점을 안 했다면 좋았겠지만, 그래도 세 골이라는 득점은 우리에게 큰 시너지가 될 것 같다. 굉장히 만족한다”고 미소를 보였다.

야고가 환상적인 마무리로 울산에 값진 승리를 안겼다. 김현석 감독의 경기 전 믿음과 기대감이 적중했다.

폭발할 수 있었던 원동력을 묻자, 그는 “경기 시작 전후로 야고에게 특별히 이야기한 부분은 없다. 훈련 후 몇 차례 미팅을 하면서 ‘나는 네 실력 자체를 신뢰하고 믿는다. 그러니까 네가 하고 싶은 대로 잘했으면 좋겠다. 내가 도와줄 수 있다’는 메시지를 전했다. 우리는 서로를 신뢰한다. 그런 신뢰가 오늘 좋은 경기력으로 나왔다”며, “상하이전(ACLE)에서 우리가 주도하고도 방점을 못 찍어 탈락했다. 스스로 마무리 못한 부분을 미안해하더라. 그렇다고 내가 선수 탓을 하지 않았다. 리그가 중요하니까 리그에서 좋은 활약을 하면 된다는 메시지를 줬는데, 힘이 됐는지 모르겠다(웃음). 오늘 모습을 보니 앞으로 기대된다”고 엄지를 세웠다.

리그에서 뚜껑을 연 울산의 공격 패턴은 역습이 주를 이뤘다. 이에 김현석 감독은 “우리는 블록 수비를 하기 때문에 자연스럽게 카운터가 나온다. 블록 안에 상대가 들어오면 턴오버가 생기고 자연스레 우리에게 많은 공간이 주어진다. 자연스러운 카운터 현상이다. 의도적으로 만들지 않는다. 현재 공격 포메이션은 4-2-3-1, 수비적으로 4-4-2다. 수비 시 세 블록 수비를 형성하며 견고함을 유지한다. 블록 수비가 카운터 원인”이라고 밝혔다.