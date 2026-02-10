Goal.com
Live
김영권울산 HD
이현민

[GOAL 울산] 책임감 막중한 ‘울산 캡틴’ 김영권, “걱정과 우려 당연... 진심으로 뛰겠다”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 울산 HD의 캡틴 김영권이 2026시즌 팬들 기대에 부응해 빠른 시일 내 올라설 것을 다짐했다.

울산은 11일 오후 7시 문수축구경기장에서 멜버른 시티(호주)와 2025/26 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(이하 ACLE) 리그 스테이지 7차전에 임한다.

현재 울산은 ACLE 6경기에서 2승 2무 2패 5득점 6실점 골득실 -1로 8위에 자리하고 있다. 이번에 멜버른전에서 반드시 승점 3점이 필요하다.

경기 하루 전 문수축구경기장에서 펼쳐진 공식 기자회견에 나선 김영권은 “이번 시즌을 시작하면서 새로운 감독님과 새로운 스타일의 축구로 잘 준비하고 있다. 첫 경기인 만큼 우리가 첫 단추를 잘 꿰어야 한다. 우리가 원하는 대로 내용과 결과를 가져올 수 있게 최선을 다하겠다”고 약속했다.

김영권은 지난 시즌에 이어 또 주장으로 팀을 이끈다. 책임감이 막중하다. 아팠던 지난 시즌 기억을 지우기 위해 노력하고 있다.

AFC 챔피언스리그
울산 HD FC crest
울산 HD FC
ULS
멜버른 시티 FC crest
멜버른 시티 FC
MEL

그는 “기대와 우려는 당연하다고 생각한다. 지난해에 좋은 모습을 못 보여드린 만큼 우리가 빠르게 반등해서 보여주는 수밖에 없다. 어떤 세계적 강팀도 봐도 좋지 않은 시기가 왔을 때 빨리 올라서는 게 중요하다고 생각한다. 새로운 감독님이 선수들에게 좋은 방향으로 말씀해주시고 있다. 최대한 빨리 올라갈 수 있을 것 같다”며 반등을 자신했다.

전지훈련 성과와 멜버른 전력에 관해서도 입을 열었다. 김영권은 “알 아인에서 효과적인 훈련을 했다. 체력적·전술적으로 정말 좋았다”며, “멜버른은 지금도 계속 분석하고 있다. 선수 개인 영상도 보고 있다. 전체적인 팀 밸런스와 팀워크가 좋다. 어떻게 그 부분을 뚫고 들어갈지 코칭스태프와 미팅해서 내일 경기에 나서겠다“고 밝혔다.

끝으로 김영권은 울산 팬들에게 미안함이 큰 듯 메시지를 남겼다. 그는 “지금 상황에서 우리가 팬들에게 보여줘야 할 점은 정말 프로페셔널 한 모습, 경기장 안에서 결과를 떠나 그 경기에 얼마나 최선을 다해 진심으로 뛰고 있는지 보여줘야 만족해하실 거라 생각한다. 매 경기 승리할 수 없지만, 매 경기 승리할 수 있도록 경기하는 것이 우리의 임무이자 해야 할 일이다. 선수들의 그런 모습을 보며 팬들이 응원해주시면 끝까지 포기하지 않고 잘할 수 있을 거라는 생각이 든다”고 마음을 다잡으며 성원을 당부했다.

광고
0