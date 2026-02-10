[GOAL 울산] 책임감 막중한 ‘울산 캡틴’ 김영권, “걱정과 우려 당연... 진심으로 뛰겠다”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 울산 HD의 캡틴 김영권이 2026시즌 팬들 기대에 부응해 빠른 시일 내 올라설 것을 다짐했다.

울산은 11일 오후 7시 문수축구경기장에서 멜버른 시티(호주)와 2025/26 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(이하 ACLE) 리그 스테이지 7차전에 임한다.

현재 울산은 ACLE 6경기에서 2승 2무 2패 5득점 6실점 골득실 -1로 8위에 자리하고 있다. 이번에 멜버른전에서 반드시 승점 3점이 필요하다.

경기 하루 전 문수축구경기장에서 펼쳐진 공식 기자회견에 나선 김영권은 “이번 시즌을 시작하면서 새로운 감독님과 새로운 스타일의 축구로 잘 준비하고 있다. 첫 경기인 만큼 우리가 첫 단추를 잘 꿰어야 한다. 우리가 원하는 대로 내용과 결과를 가져올 수 있게 최선을 다하겠다”고 약속했다.

김영권은 지난 시즌에 이어 또 주장으로 팀을 이끈다. 책임감이 막중하다. 아팠던 지난 시즌 기억을 지우기 위해 노력하고 있다.

그는 “기대와 우려는 당연하다고 생각한다. 지난해에 좋은 모습을 못 보여드린 만큼 우리가 빠르게 반등해서 보여주는 수밖에 없다. 어떤 세계적 강팀도 봐도 좋지 않은 시기가 왔을 때 빨리 올라서는 게 중요하다고 생각한다. 새로운 감독님이 선수들에게 좋은 방향으로 말씀해주시고 있다. 최대한 빨리 올라갈 수 있을 것 같다”며 반등을 자신했다.

전지훈련 성과와 멜버른 전력에 관해서도 입을 열었다. 김영권은 “알 아인에서 효과적인 훈련을 했다. 체력적·전술적으로 정말 좋았다”며, “멜버른은 지금도 계속 분석하고 있다. 선수 개인 영상도 보고 있다. 전체적인 팀 밸런스와 팀워크가 좋다. 어떻게 그 부분을 뚫고 들어갈지 코칭스태프와 미팅해서 내일 경기에 나서겠다“고 밝혔다.

끝으로 김영권은 울산 팬들에게 미안함이 큰 듯 메시지를 남겼다. 그는 “지금 상황에서 우리가 팬들에게 보여줘야 할 점은 정말 프로페셔널 한 모습, 경기장 안에서 결과를 떠나 그 경기에 얼마나 최선을 다해 진심으로 뛰고 있는지 보여줘야 만족해하실 거라 생각한다. 매 경기 승리할 수 없지만, 매 경기 승리할 수 있도록 경기하는 것이 우리의 임무이자 해야 할 일이다. 선수들의 그런 모습을 보며 팬들이 응원해주시면 끝까지 포기하지 않고 잘할 수 있을 거라는 생각이 든다”고 마음을 다잡으며 성원을 당부했다.