[GOAL 아산] ‘슈퍼 루키’ 박시후 득점 바라본 충남아산 조진수 대행 “더 자신감 가질 듯, 축하한다”

[골닷컴, 아산] 이정빈 기자 = 충남아산FC아 천안시티와 승점을 나눴다. ‘신성’ 박시후가 팀을 구한 가운데, 조진수 대행은 그에게 축하한다는 말을 전했다.

충남아산은 2일 오후 4시 30분 이순신종합운동장에서 열린 하나은행 K리그2 2025 37라운드 천안과 홈경기에서 1-1로 비겼다. 선제골을 내줬지만, 후반전 박시후가 경기를 원점으로 돌렸다.

경기 후 기자회견을 진행한 조진수 대행은 ”더비에서 승리하려고 노력했지만, 승리하지 못해 아쉽다. 팬들에게 승리로 보답하고자 했으나, 그러지 못했다”라며 “득점 기회를 살리지 못해 아쉽다. 이제 두 경기 남았다. 좋은 경기할 수 있게 노력하겠다”라고 이야기했다.

이번 경기 동점골을 기록한 주인공은 박시후였다. 박시후는 충남아산 최초의 ‘준프로 계약’ 선수로서 팀에서 가장 큰 기대를 받고 있다. 조진수 대행은 박시후에 관해서 “올해 안에 득점할 거로 예상했다. 다만 생각보다 빠르게 나왔다”라며 “더 자신감 가지고 뛸 거다. 축하한다”라고 답했다.

이번 경기 충남아산은 골대만 세 차례 강타했다. 조진수 대행은 “페널티 킥 못 넣었을 때부터 어려운 경기를 예상했다. 한 경기에서 골대만 세 번 맞는 게 쉽지 않다”라며 “그럼에도 선수들이 끝까지 최선을 다해서 동점을 만든 건 긍정적이다”라고 평가했다.