[GOAL 아산] 승리에도 만족 못 한 임관식 감독 “지금보다 더 좋은 경기력 펼쳐야”

“지금보다 더 좋은 경기력을 펼쳐야 한다.”

임관식 감독이 이끄는 충남아산FC는 2일 이순신종합운동장에서 끝난 파주 프런티어FC와 하나은행 K리그2 2026 1라운드 개막전 홈경기에서 3대 2로 역전승을 거뒀다. 전반 14분 이준석에게 선제골을 내줬지만 전반 45분 김혜성의 동점골로 승부의 균형을 맞춘 충남아산은 후반 12분과 25분 각각 김주성과 은고이의 연속골을 터뜨렸다. 후반 28분 이대광에게 추격골을 허용했지만 1골 차 리드를 지켜냈다. 충남아산은 순위표 4위(승점 3)에 자리했다.

임 감독은 “비가 오는 궂은 날씨에 어려운 경기를 예상했다. 다만 사전에 얘기했던 것처럼 준비를 열심히 한 만큼 선수들이 잘할 거로 생각했다. 더 수준 높은 경기를 할 거라고 예상했다. 그러나 처음에 주문했던 것들이 잘 안 돼서 어려움을 겪었다”며 “선제골을 내줬지만 선수들이 다시 준비해왔던 것을 잘 이행했다. 어려운 경기였지만 역전승을 거뒀다. 7년 만의 홈 개막전 승리다. 선수들을 칭찬하고 싶다”고 총평했다.

이어 “사실 저희가 그동안 준비했던 건 지금보다 더 빠른 템포의 공수 전환과 공격적인 축구다. 오늘도 그런 콘셉트로 준비를 해왔다. 초반에 플랜 A가 소통 문제로 잘 이뤄지지 않아 어려움을 겪었지만 선수들이 결국 뒤집으려고 하는 노력을 보여줬다. 고무적”이라며 “저는 앞으로 에너지 레벨이 떨어지는 수비수가 있다면 교체할 수 있지만 최대한 공격에 더 주안점을 두면서 득점에 올인할 생각”이라고 힘주어 말했다.

동점골을 터뜨린 김혜성에 대해선 “경기력은 제가 원하는 퍼포먼스는 보여주지 못해 아쉬웠다”고 밝힌 임 감독은 “사실 동계 훈련 연습 경기 때 가장 많은 골을 넣었던 선수였다. 군 복무로 인해 K4리그(4부)에서 뛰다가 전역하고 다시 돌아오면서 정말 간절하게 준비했다. 저는 그 간절함에 베팅했다. 다행히 개막전에서 골을 넣으면서 간절함을 보여준 것 같다. 앞으로가 더 기대된다”고 했다.

