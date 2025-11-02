[GOAL 아산] 선제골 지키지 못한 천안…조성용 대행 “많이 아쉬운 경기”

[골닷컴, 아산] 이정빈 기자 = 천안시티 조성용 감독 대행이 충남아산FC와 더비 매치를 돌아봤다.

천안은 2일 오후 4시 30분 이순신종합운동장에서 열린 하나은행 K리그2 2025 37라운드 충남아산과 원정 경기에서 1-1로 비겼다. 김성준이 먼저 페널티 킥 득점을 올렸으나, 상대 공세를 견디지 못하고 무승부로 승부를 마쳤다.

경기 후 기자회견을 진행한 조성용 대행은 “선수들이 정말 열심히 뛰었다. 실점 장면도 있었지만, 득점 기회를 살리지 못한 게 아쉽다”라며 “많이 아쉬운 경기였다. 그래도 의미를 부여하자면, 이번 시즌에 충남아산 상대로 한 번도 지지는 않았다”라고 경기 소감을 전했다.

이날 선발 출전했던 이정협이 전반전 도중에 교체됐다. 조성용 감독은 “햄스트링 부상 때문에 안 된다는 사인이 들어왔다. 이정협과 브루노를 같이 활용하려는 계획이 있었는데, 아쉽게 됐다”라고 교체 이유를 설명했다.

이정협의 부상 정도에 관해서는 “검사해야 한다. 다만 상태가 많이 안 좋아 보인다”라고 답했다.