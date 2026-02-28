[GOAL 수원] 김도균 감독 “생각했던 것보단 경기 내용 좋지 않아…오늘 패배를 발판 삼아 더 성장해야”

“오늘 패배를 발판 삼아서 앞으로 더 성장해야 한다.”

김도균 감독이 이끄는 서울 이랜드FC는 28일 수원월드컵경기장에서 펼쳐진 수원 삼성과 하나은행 K리그2 2026 1라운드 개막전 원정경기에서 1대 2로 역전패를 당했다. 전반 19분 박재용의 선제골로 기선 제압에 성공했지만 전반 41분 박현빈과 후반 28분 강현묵에게 연속골을 내주면서 무릎을 꿇었다.

김 감독은 “우선 수원이 승리한 것에 대해서 축하를 전해주고 싶다”고 운을 뗀 후 “체급 차이가 난 듯한 느낌을 받았다. 하지만 선수들이 마지막까지 최선을 다해서 뛰었다”고 총평했다. 이어 “오버페이스가 있긴 했다. 전반전에 전방에서 강하게 압박하면서 미드필더진들이 체력적으로 떨어져 후반전에 밀린듯한 느낌이 있었다. 또 선수 개개인 기량에서도 차이가 났다”고 덧붙였다.

계속해서 “우리가 볼을 소유했을 때 너무 빨리 잃어버리고, 개인적인 실수들도 많이 나왔다. 앞으로 개선해야 할 부분이다. 이런 경기를 통해서 선수들이 많이 느끼고 배우고 성장했으면 하는 바람”이라며 “가장 아쉬운 점은 두 번째 실점 장면이다. 경기 양상이 밀리더라도 그런 부분을 잘 이겨내고 견뎌내면 승리할 수 있는 부분이 생기는데, 실수가 나왔다. 그 부분이 아쉽다”고 토로했다.

올 시즌 기대가 더 되는 경기였는지 아니면 보완이 더 필요한 경기였는지 묻자 “상대가 강했기 때문에 보완점이 많게 보였을 수도 있다”는 김 감독은 “사실 제가 생각했던 것보단 경기 내용이 좋지 않았다. 선수들이 더 할 수 있는데 못했다는 느낌을 많이 받았다. 오늘 경기가 큰 공부가 되어야 한다. 앞으로는 변화해야 한다”고 강조했다.

올겨울 새롭게 합류한 박재용이 첫 선발 출전 경기에서 데뷔골을 터뜨렸다. 김 감독은 “오늘 충분히 좋은 모습을 보여줬다고 생각한다”면서 “이적해서 첫 골을 넣은 것 축하한다. 앞으로 많이 기대하려고 한다. 많은 득점을 해줄 거라 믿는다”고 칭찬했다.

수원 = 강동훈 기자