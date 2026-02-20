Goal.com
배웅기

[GOAL 상하이] '데뷔전' 페드링요 선발 출격! 울산, 적지서 16강 확정 짓는다…이동경·야고 공격 선봉

[골닷컴, 중국 상하이] 배웅기 기자 = 페드링요가 울산 HD 유니폼을 입고 첫선을 보인다.

울산은 18일 오후 7시(한국시간) 중국 상하이의 상하이 푸둥 스타디움에서 상하이 포트와 2025/26 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 8차전 원정 경기를 치른다.

경기에 앞서 명단이 공개됐다. 직전 멜버른 시티전과 비교해 네 자리에 변화가 있다. 조현우가 골문을 지키고 조현택-김영권-이재익-최석현이 수비진을 이룬다. 중원에는 보야니치-이규성이 자리한다.

2선에는 강상우-이동경-페드링요가 위치하고 최전방에는 멜버른전에 날카로운 몸놀림을 뽐낸 야고가 선발로 나선다. 올겨울 서울 이랜드 FC에서 이적해 온 페드링요가 데뷔전을 갖는다.

대기 명단에는 류성민, 심상민, 트로야크, 윤종규, 백인우, 이진현, 장시영, 조민서, 말컹, 허율이 이름을 올렸다.

현재 12개 팀 중 9위(2승 2무 3패·승점 8)에 위치해 있는 울산은 승리 시 다른 경기 결과와 무관하게 16강 진출을 확정 짓는다. 비기거나 패할 시 같은 시간 펼쳐지는 멜버른과 강원FC의 결과를 지켜봐야 한다.

상하이는 옌쥔링, 장 클로드, 마테우스 비탈, 웨이전, 맷 오어, 가브리엘지뉴, 리솨이, 류주런, 루용타오, 우미티장 위쑤푸, 알렉스 양이 선발 출전한다. 사실상 '최정예'를 꺼내 든 케빈 머스캣 감독이다.

