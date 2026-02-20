[GOAL 상하이] 울산, 상하이 원정서 0-0 무승부…ACLE 16강 진출 좌절

[골닷컴, 중국 상하이] 배웅기 기자 = 울산 HD가 파상공세에도 불구하고 끝내 골문을 열지 못했다.

울산은 18일 오후 7시(한국시간) 중국 상하이의 상하이 푸둥 스타디움에서 열린 상하이 포트와 2025/26 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 8차전 원정 경기에서 0-0 무승부를 거뒀다.

같은 시간 8위 강원FC(2승 3무 3패·승점 9)가 멜버른 시티와 0-0으로 비기며 승점과 득실차에서 동률을 이뤘으나 다득점에서 밀리며 9위(2승 3무 3패·승점 9)로 탈락이 확정됐다.

케빈 머스캣 상하이 감독은 4-2-3-1 포메이션을 꺼내 들었다. 옌쥔링이 골문을 지켰고, 리솨이-우미티장 위쑤푸-장 클로드-웨이전이 수비진을 이뤘다. 중원에 마테우스 비탈-루용타오가 자리했고, 2선의 리솨이-가브리엘지뉴-알렉스 양이 최전방의 맷 오어를 받쳤다.

이에 맞서는 김현석 울산 감독도 4-2-3-1 포메이션으로 응수했다. 조현우가 최후방을 사수했고, 조현택-김영권-이재익-최석현이 수비라인을 구성했다. 중원에 보야니치-이규성이 위치했고, 2선의 강상우-이동경-페드링요가 최전방의 야고를 지원사격했다.

전반 초반부터 울산의 흐름이 이어졌다. 전반 3분 페드링요가 박스 외곽에서 시도한 왼발 중거리슛이 옌쥔링의 품에 안겼고, 전반 10분 이동경의 절묘한 로빙 패스에 이은 야고의 일대일 찬스가 왼쪽 골포스트를 비켜가며 탄식을 자아냈다.

이후 탐색전이 계속됐고, 전반 40분 이후 울산이 다시 한번 기어를 올렸다. 전반 42분 이동경의 아크 정면 왼발 중거리슛은 옌쥔링의 정면으로 향했고, 전반 43분 보야니치의 킬 패스에 이은 이동경의 박스 안 왼발 슛은 상하이 수비수에게 굴절됐다.

상하이 역시 가만 있지 않았다. 후반 7분 비탈의 박스 안 오른발 감아 차기는 조현우가 몸을 날려 막아냈다. 후반 14분 비탈은 비슷한 위치에서 다시 한번 오른발 슛을 시도했는데, 조현우가 손끝으로 튕겨내며 울산을 구했다. 울산은 후반 16분 코너킥 혼전 상황 이후 페드링요의 박스 밖 왼발 중거리슛이 옌쥔링의 선방에 막히며 아쉬움을 삼켜야 했다.

울산이 총공세에 나섰다. 후반 35분 조현택, 강상우, 야고를 불러들이고 심상민, 장시영, 말컹을 투입했다. 후반 40분 이규성의 스루패스에 이은 이진현의 왼발 슛은 옌쥔링의 선방에 막혔다. 이후에도 좀처럼 상하이 골문은 열리지 않았고, 그대로 주심의 종료 휘슬이 울리며 경기는 0-0 무승부로 막을 내렸다.