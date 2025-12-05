[GOAL 부천] 충격의 패배 김은중 감독 "싸박 플레이 안일했다... 잘 준비해 2차전 반드시 승리"

[골닷컴, 부천] 김형중 기자 = K리그1 수원FC가 K리그2 부천FC 1995에 일격을 당하며 1부 리그 잔류가 불투명해졌다.

수원FC는 5일 오후 7시 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그 2025 승강 플레이오프 1차전에서 부천FC에 0-1로 패했다. 이로써 수원FC는 8일로 예정된 2차전 홈 경기에서 반드시 승리해야 하는 부담을 안았다.

4일 기습적으로 내린 폭설로 취소된 경기가 5일 같은 시각 열렸다. 양 팀은 어제 제출했던 선발 명단에서 변화를 주지 않고 그대로 출전시켰다. 부천은 김형근 골키퍼와 백동규, 홍성욱, 티아깅요, 정호진, 카즈, 박현빈, 장시영, 바사니, 이의형, 박창준이 선발 출격했다. 수원FC는 안준수 골키퍼와 김태한, 이현용, 황인택, 이시영, 이재원, 노경호, 한찬희, 싸박, 안드리고, 윌리안이 먼저 나왔다. 양 팀 감독은 "컨디션이 좋은 선수들이 먼저 출전한다"라고 밝혔다.

수원FC는 부천의 단단한 조직력을 공략하지 못했다. 좋은 슈팅 찬스도 맞이했지만 골대 불운이 두 번이나 이어졌다. 후반 1분 바사니에게 실점한 뒤 만회하지 못했다. 결국 원정에서 한 골 차 패배를 당하며 홈에서 열리는 2차전에 부담을 안고 싸우게 됐다.

경기 후 기자회견에 참석한 김은중 감독은 "팬들에게 죄송하다. 반드시 홈에서 뒤집어서 잔류할 수 있도록 남은 이틀 준비 잘 하겠다"라고 말했다.

싸박이 좋은 경기력을 보이지 않았다. 이에 대해 "아무래도 동기부여가 많이 떨어진 것 같다. 득점왕이라는 큰 상을 받았지만 안일했다. 프로선수라면 마음을 잡고 해야 하는데 동료들에게도 안 좋은 영향을 줬다. 마지막까지 최선을 다 해야 한다"라고 말했다. 2차전 출전 여부에 대해선 "아직 모른다. 본인이 준비가 되지 않으면 경기에 못 나간다"라고 덧붙였다.

부천의 조직적인 수비를 뚫지 못한 게 패인이었다. 김은중 감독은 "일단 시간이 지나면서 양 팀 동등한 조건이었다. 그라운드가 얼어있다 보니깐 적응하는 게 어려웠다. 의도한 걸 못했다. 실점하면서 급했다. 홈에서 이겨내야 하는 부분이다"라고 전했다.

후반 초반 실점에 대해선 "경기 들어가기 전에 선수들에게 인지하고 후반 들어가서 초반에 조심하라고 했다. 선수들이 알고 있지만 후반 실점하는데 집중력을 신경써야 한다"라고 전했다.