[GOAL 리뷰] '이런 기적 또 없다' 무리뉴의 벤피카, '90+8분' GK 극장 골로 16강 PO 막차 탑승…레알 마드리드 4-2 격침

[골닷컴] 배웅기 기자 = 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 역사에 길이 남을 '기적'이다. SL 벤피카가 '골키퍼' 아나톨리 트루빈의 극적인 득점을 앞세워 극적으로 16강 플레이오프(PO)에 진출했다.

벤피카는 29일 포르투갈 리스본의 이스타디우 다 루스에서 열린 레알 마드리드와 2025/26 UCL 리그 페이즈 8차전 홈 경기에서 안드레아스 시엘데루프의 멀티골과 반젤리스 파블리디스, 트루빈의 연속골에 힘입어 4-2로 승리했다.

25위 올랭피크 드 마르세유(3승 5패·승점 9)가 같은 시간 클뤼프 브뤼헤 KV에 0-3으로 패하며 벤피카는 반드시 2점 차로 승리해야만 9~24위 팀에 주어지는 16강 PO 진출 티켓을 얻을 수 있었다.

난세에 영웅이 등장한다고 했던가. 후반 추가시간이 모두 흐르고 트루빈까지 공격에 가담시킨 주제 무리뉴 감독의 승부수가 적중했다. 프리킥 상황에서 파블리디스의 킥이 정확히 트루빈의 머리에 연결되며 '극장 골'로 이어졌고, 벤피카는 극적으로 24위(3승 5패·승점 9)에 오르며 16강 PO 진출에 성공했다.

무리뉴는 4-2-3-1 포메이션을 꺼내 들었다. 트루빈이 골문을 지키고 사무엘 달-니콜라스 오타멘디-토마스 아라우주-아마르 데디치가 수비라인을 구성했다. 중원에 프레드리크 아우르스네스-레안드루 바헤이루가 자리했고, 2선의 시엘데루프-헤오르히 수다코우-잔루카 프레스티아니가 최전방의 파블리디스를 받쳤다.

이에 맞서는 알바로 아르벨로아 레알 감독은 4-1-2-3 포메이션으로 응수했다. 티보 쿠르투아가 골키퍼 장갑을 착용했고, 알바로 카레라스-딘 하위선-라울 아센시오-페데리코 발베르데가 수비진을 이뤘다. 중원에 오렐리앵 추아메니가 위치했고, 2선의 주드 벨링엄-아르다 귈러가 최전방의 비니시우스 주니오르-킬리안 음바페-프랑코 마스탄투오노를 지원사격했다.

전반 30분 레알의 선제골이 나왔다. 아센시오가 오른쪽 측면에서 올린 얼리 크로스를 음바페가 박스 안으로 절묘하게 파고들며 헤더로 마무리했다. 벤피카는 전반 36분 아센시오의 실수를 놓치지 않은 파블리디스가 오른쪽 측면에서 크로스를 연결했고, 시엘데루프가 헤더로 밀어 넣으며 동점골을 터뜨렸다.

레알의 집중력이 흔들리기 시작했다. 전반 추가시간 코너킥 상황에서 추아메니가 오타멘디의 유니폼을 잡아 넘어뜨리며 페널티킥이 선언됐고, 키커로 나선 파블리디스가 침착한 오른발 슛으로 역전골을 뽑아냈다. 벤피카는 후반 9분 니어 포스트를 노린 시엘데루프의 오른발 슛이 또 한 번 골망을 가르며 승기를 잡았다.

후반 13분 문전에 위치한 음바페가 귈러의 컷백을 차 넣으며 추격에 나섰으나 이후 좀처럼 벤피카 골문을 열어젖히지 못했다. 엎친 데 덮친 격으로 후반 추가시간 아센시오와 호드리구가 경고 누적으로 퇴장을 당하며 수적 열세에 처했다.

16강 PO 진출을 위해 1골이 더 필요했던 벤피카가 끝내 웃었다. 후반 추가시간 비교적 먼 거리에서 프리킥이 주어졌고, 공격에 가담한 트루빈이 파블리디스의 오른발 킥을 타점 높은 헤더로 연결하며 네 번째 득점을 만들었다. 그대로 주심의 휘슬이 울렸고, 경기는 벤피카의 4-2 승리로 막을 내렸다. 벤피카가 기적을 써 내린 반면 레알은 9위(5승 3패·승점 15)로 추락하며 눈앞에서 16강 직행을 놓쳤다.