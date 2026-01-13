[GOAL 리뷰] 미쳤다! 이것이 '상식 매직'…베트남, '개최국' 사우디 1-0 제압→3전 전승으로 8강 진출

[골닷컴] 배웅기 기자 = '상식 매직'이다. 김상식 감독이 이끄는 베트남 U-23 국가대표팀이 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강에 올랐다.

베트남은 13일(이하 한국시간) 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스타디움에서 열린 사우디아라비아와 2026 U-23 아시안컵 A조 3차전에서 응우옌 딘 박(꽁안 하노이)의 결승골을 앞세워 1-0 신승을 거뒀다.

'개최국' 사우디 상대로 일으킨 파란이다. 베트남은 요르단과 키르기스스탄을 각각 2-0과 2-1로 제압한 데 이어 사우디까지 꺾으며 저력을 입증했다. 사우디는 A조 3위(1승 2패·승점 3)로 탈락이 확정됐다.

베트남은 8강에서 B조 2위와 맞붙는다. 오는 14일 프린스 압둘라 알파이살 스타디움에서 치러지는 아랍에미리트(UAE)와 시리아의 경기 승자가 베트남과 격돌한다. 두 팀이 비기면 UAE가 8강에 진출한다.

김상식 감독은 3-4-3 포메이션을 꺼내 들었고, 철저한 선수비 후역습 콘셉트로 사우디의 공세에 대응했다. 찬 쭝 끼옌이 골문을 지켰고, 응우옌 응우옛 민-응우옌 히에우 민-팜 리 득이 수비진을 구성했다. 미드필드진에 쿠엇 번 캉-응우옌 쑤언 박-응우옌 타이 선-보 아인 꽌이 자리했고, 최전방에 레 빅토르-응우옌 응옥 미-응우옌 공 프엉이 포진했다.

사우디는 대부분 주요 통계에서 베트남을 압도했지만 2% 부족한 골 결정력에 발목을 잡혔다. 무려 26회의 슈팅을 시도하고도 베트남 골문을 뚫어내지 못했다. 7회의 유효슈팅은 모조리 찬 쭝 끼옌(호앙아인 잘라이)의 선방에 막혔다.

베트남의 인내심은 후반 19분 결실을 맺었다. 박스 밖에서 응옥 미(동아 타인호아)의 패스를 받은 딘 박이 순간적으로 속도를 올려 사우디 수비진 뒷공간을 파고들었고, 각이 마땅치 않은 상황에서 강력한 왼발 슛으로 골망을 흔들었다.

김상식 감독 역시 3전 전승으로 8강 진출을 확정 지은 데 기쁨을 감추지 못했다. 베트남 매체 '베트남.vn'에 따르면 김상식 감독은 경기 후 기자회견을 통해 "팬분들의 사랑과 열정적인 응원 덕"이라며 "최선을 다해 준비해 8강에서 또 다른 기적을 만들어내겠다"고 약속했다.