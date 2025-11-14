[GOAL 대전] ‘소리 없이 강한’ 이재성, 역시 겸손 그 자체…“개인 영광 드러나면 안 돼, 즐거움 전달하겠다

[골닷컴, 대전] 이정빈 기자 = 센추리 클럽(A매치 100경기) 대기록을 작성한 이재성이 볼리비아전을 앞두고 경기 각오를 내비쳤다. 언제나 그랬듯, 그는 개인보다 팀에 더 집중했다.

이재성은 볼리비아와 친선전을 하루 앞둔 13일 대전월드컵경기장에서 사전 기자회견을 진행했다. 홍명보 감독과 나란히 앉은 그는 직전 브라질전을 통해서 센추리 클럽에 가입했다. 볼리비아전에서 그의 기록을 기념하는 행사도 열릴 예정이다.

이재성은 “올해 마지막 A매치에 소집되어 기쁘다. 대표팀 소집은 당연한 일이 아니다. 나라의 부름에 헌신할 수 있어 좋다. 오랜만에 합류한 선수도 있고, 매번 만나는 선수도 있다. 항상 반가운 분위기 속에서 준비하고 있다”라고 이야기했다.

이어 이재성은 “평가전은 우리에게 매우 소중하다. 이런 과정이 다가올 북중미 월드컵에서 큰 도움이 될 거다. 이번 A매치 2연전 모두 승리해 팬들에게 기쁨과 즐거움을 드리고 싶다”라고 덧붙였다.

한국이 월드컵에서 남미 구단에 약한 전적을 보였지만, 이재성은 개의치 않는다고 답했다. 그는 “대륙마다 가진 능력이나 스타일은 다르다. 대륙에 대한 선입견보다는 팀에 집중하고 있다”라며 “선수들도 경기에만 집중한다. 볼리비아가 남미 팀이지만, 내일도 플레이를 집중하겠다”라고 각오했다.

볼리비아전에서 이재성의 센추리 클럽 가입을 축하하는 행사가 진행될 예정이다. 공교롭게도 대전 월드컵 경기장은 이재성이 A매치 데뷔전을 치른 곳이다. 이재성은 “저에게 국가대표 한 경기, 한 경기가 특별하다. 이렇게 행사를 준비해 주셔서 영광이다”라고 말했다.

그러면서도 개인 기록에 초점을 두지 않았다. 이재성은 “경기를 준비하는 데 개인의 영광이 드러나면 안 된다”라며 대전이라는 장소는 특별한 장소이다. 늘 그랬듯이, 팬들에게 즐거움을 드리고 싶다”라고 했다.

볼리비아전 흥행 참패가 예상되는 가운데, 이재성은 “오늘은 어제의 결과라는 말이 있다. 대표팀이 어떤 모습이었는지 되돌아보는 순간이다. 선수들은 브라질전이 참고가 됐다. 브라질전은 많은 관중이 왔다”라며 “축구를 잘하고, 좋은 경기를 보이면 팬들은 경기장에 찾아온다. 선수들이 책임감을 가지고 좋은 축구, 경기력을 보여야 한다”라고 강조했다.

이재성은 평가전을 통해서 동료 간 유대감과 신뢰를 쌓아야 한다고 짚었다. 이재성은 “이번 대표팀 첫 소집 당시 감독님이 해주신 말씀이 생각난다. 국가대표로 성공하려면 헌신, 태도 유대감이 필요하다”라며 “준비하는 과정에 선수들이 함께 고통을 이겨내면서 서로 간 신뢰가 쌓인다면, 힘든 순간도 잘 이겨낼 거다”라고 짚었다.

끝으로 볼리비아 취재진이 이재성에게 볼리비아 전력에 관해서 질문하자, 이재성은 “지역 예선에서 브라질을 잡은 팀이다”라며 “원정 경기가 힘들다는 걸 알기에 볼리비아에 어려운 경기일 거다. 승리를 위해서 최선을 다하겠다”라고 평가했다.