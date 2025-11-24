FIFA, SFD와 MOU 체결…전 세계 개도국 스포츠 생태계 강화 지원

[골닷컴] 강동훈 기자 = 국제축구연맹(FIFA)은 스포츠의 잠재력을 활용하여 경제 및 사회 발전을 촉진하고자 사우디 개발 기금(SFD)과 전 세계 개발도상국의 스포츠 경기장 및 필수 주변 인프라 건설 및 재건에 최대 10억 달러(약 1조 4797억 원)의 양허성 차관을 지원하는 양해각서(MOU)를 체결했다고 24일 밝혔다.

FIFA는 “이번 MOU 체결은 사회·경제 발전을 위한 광범위한 노력의 일환으로 개발도상국의 스포츠 생태계 강화를 지원하겠다는 공동의 약속을 강조한다”면서 “이 프로그램은 개발도상국과 각 FIFA 회원국(MA)에 우선순위를 두어 성장을 촉진하고 기회를 창출하며, 모든 단계에서 참여를 장려하는 시설에 투자할 수 있도록 지원할 예정”이라고 설명했다.

그러면서 “이러한 약속은 스포츠의 경제적 영향에 대한 확실한 증거에 뒷받침된다. 독립 기관 보고서에 따르면 세계 스포츠 경제는 세계 국내총생산(GDP)의 약 2%를 차지하며, 이는 고용, 관광 그리고 지역 사회 개발을 촉진하는 원동력으로서 스포츠의 역할이 점차 커지고 있음을 보여준다. 전 세계적으로 211개의 FIFA 회원국이 있는 가운데, 세계적인 시설을 갖춘 국가와 그렇지 못한 국가 간의 격차는 여전히 크다”고 덧붙였다.

계속해서 FIFA는 “이 파트너십은 각국 정부가 국제 기준을 충족하고 지역 사회 생활, 교육 및 포용의 허브 역할을 하는 현대적인 멀티 스포츠 경기장을 설계, 자금 지원 및 건설할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다”며 “새로운 시설은 젊은이들이 안전하고 현대적인 공간에서 소집, 훈련 및 경쟁할 수 있도록 일자리를 창출하고, 지역 비즈니스를 활성화하며, 사회적 결속력을 강화할 것”이라고 강조했다.

끝으로 “이러한 양허성 차관을 통해 SFD와 FIFA는 국가 당국과 적극적으로 협력하여 장기적인 경제 회복력과 지역 역량 강화에 기여하는 프로젝트를 추진할 것”이라며 “또한 다른 개발 기관, 민간 부문 파트너 그리고 지역 단체들을 유치하기 위한 시드 파이낸싱 역할을 하여 신흥 경제권 전역에서 지속 가능한 스포츠 개발을 위한 확장 가능한 모델을 구축할 것”이라고 했다.

술탄 빈 압둘라흐만 알 마르샤드 SFD 최고경영자(CEO)는 “스포츠는 경쟁 그 이상이며, 개발과 포용의 촉매제다. 양허성 차관을 통해 우리는 각국이 잠재력을 발휘하고, 젊은이들에게 힘을 실어주고, 미래 세대를 위한 공동체를 강화하는 데 필요한 인프라를 구축할 수 있도록 지원하고 있다”고 말했다.

잔니 인판티노 FIFA 회장은 “FIFA의 역할은 전 세계 축구를 발전시키는 것이며, 많은 FIFA 회원국들은 대회 개최에 필요한 인프라에 대한 추가적인 지원을 필요로 한다. SFD와의 이번 MoU를 통해 필요한 곳에 FIFA 인증 경기장 건설 및 개선을 위한 최대 10억 달러의 양허성 차관을 제공할 것이다. 이 협정은 FIFA 회원국들이 축구를 진정으로 세계화할 수 있는 시설을 확보하는 데 중요한 단계”라고 말했다.