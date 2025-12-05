FIFA ‘오피셜’ 공식발표, 韓 ‘죽음의 조’ 피했다…멕시코·남아공·유럽 PO 승자와 A조 [속보]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 한국 축구가 2026 북중미 월드컵 운명의 조 추첨식에서 ‘죽음의 조’를 피했다. 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프(PO) 패스D(덴마크·체코·아일랜드·북마케도니아) 최종 승자와 함께 A조에 편성됐다.

홍명보 감독이 이끄는 한국은 6일(한국시간) 미국 워싱턴DC 케네디 센터에서 진행된 조 추첨식에서 A조에 속했다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에 따라 포트2를 배정받은 한국은(22위) 포트1 멕시코(15위), 포트3 남아공(61위), 포트4 유럽 PO 패스D 최종 승자를 상대로 조별리그를 치른다.

이번 조 추첨식에는 미국 프로풋볼(NFL) 7회 우승 이력을 자랑하는 톰 브래디와 미국 프로농구(NBA)를 대표하는 레전드 센터 샤킬 오닐, 미국 메이저리그(MLB) 현역 최고의 홈런 타자로 평가받는 애런 저지, 북미 아이스하키리그(NHL) 명예의 전당 헌액자 웨인 그레츠키 등 슈퍼스타들이 도왔다.

한국은 다행히도 ‘죽음의 조’를 피했다. 우선 포트1의 스페인(1위), 아르헨티나(2위), 프랑스(3위), 잉글랜드(4위), 브라질(5위), 포르투갈(6위), 네덜란드(7위), 벨기에(8위), 독일(9위) 등 ‘우승 후보’로 평가받는 강호들을 피했다. 멕시코는 포트1에 속한 국가들 가운데 FIFA 랭킹이 캐나다(27위)에 이어 두 번째로 낮다.

물론 1998 프랑스 월드컵과 2018 러시아 월드컵에서 멕시코와 같은 조에 속해 조별리그에서 패했던 아픈 기억이 있다. 또 멕시코는 개최국이라는 측면에서 상당한 홈어드밴티지를 안고 있어 절대 쉬운 상대는 아니다. 역대 상대전적에선 4승3무8패로 열세다. 가장 최근 맞대결은 지난 9월 평가전으로 당시 2대 2 무승부를 거뒀다.

포트3에선 가장 강력한 전력을 자랑하는 노르웨이(29위)를 피한 가운데, 비교적 약체로 평가받는 남아공이 A조로 배정됐다. 한국이 아프리카 대륙 국가들만 만나면 고전하긴 했지만 남아공은 한국 입장에서 충분히 해볼 만하다. 역대 상대전적에선 1전 1패로 뒤지고 있다. 그러나 22년 전 맞대결 기록이다.

포트1과 포트3에서 각각 북중미 대륙 국가와 아프리카 대륙 국가가 배정되면서 자연스레 포트4에선 유럽 대륙 국가를 만나게 됐는데, 유럽 PO 패스D 최종 승자가 A조로 들어오게 됐다. 유럽 PO 패스D는 덴마크(21위)와 북마케도니아(65위) 맞대결 승자가, 체코(44)와 아일랜드(59위) 맞대결 승자와 최종 승자를 가리는데, 덴마크가 올라올 거란 전망이 지배적이다.

한편, FIFA는 북중미 월드컵부터 참가국을 기존 32개국에서 48개국으로 확대 개편했다. 이에 따라 조 추첨식 방식도 변경됐다. 공동 개최국 캐나다, 멕시코, 미국(14위)은 포트1에 배정되며 나머지 39개국은 11월 FIFA 랭킹을 기준으로 12개국씩 총 4개의 포트로 나뉘는데, 이 과정에서 유럽 대륙 국가를 제외하고 같은 대륙의 국가들은 동일한 조에 배정될 수 없다.

또 FIFA는 상위 4개국이 조별리그를 1위로 통과할 경우 이들 간 대결이 준결승까지 가야 성사되도록 경기 대진을 두 개로 나누는 특별 규정도 마련했다. 때문에 스페인과 아르헨티나, 프랑스와 잉글랜드는 서로 다른 경로로 나뉜다. 포트2와 포트3, 포트4에선 사전에 설계된 그룹 내 자리 배정 패턴에 따라 각국이 어느 위치에 들어갈지가 자동으로 정해졌다.

▲ 북중미 월드컵 조 추첨 결과

A조 : 멕시코(포트1), 남아공(포트3), 한국(포트2), 유럽 PO 패스D(포트4)

B조 : 캐나다(포트1), 유럽 PO 패스A(포트4), 카타르(포트3), 스위스(포트2)

C조 : 브라질(포트1), 아이티(포트4), 모로코(포트2), 스코틀랜드(포트3)

D조 : 미국(포트1), 파라과이(포트3), 호주(포트2), 유럽 PO 패스C(포트4)

E조 : 독일(포트1), 퀴라소(포트4), 코트디부아르(포트3), 에콰도르(포트2)

F조 : 네덜란드(포트1), 일본(포트2), 유럽 PO 패스B(포트4), 튀니지(포트3)

G조 : 벨기에(포트1), 이집트(포트3), 이란(포트2), 뉴질랜드(포트4)

H조 : 스페인(포트1), 카보베르데(포트4), 사우디아라비아(포트3), 우루과이(포트2)

I조 : 프랑스(포트1), 세네갈(포트2), 대륙간 PO 패스2(포트4), 노르웨이(포트3)

J조 : 아르헨티나(포트1), 알제리(포트3), 오스트리아(포트2), 요르단(포트4)

K조 : 포르투갈(포트1), 대륙간 PO 패스1(포트4), 우즈베키스탄(포트3), 콜롬비아(포트2)

L조 : 잉글랜드(포트1), 크로아티아(포트2), 가나(포트4), 파나마(포트3)