‘FC서울 미니 라커룸박스 with 햇반’ FC서울, CJ제일제당 햇반과 콜라보 상품 출시

[골닷컴] 이정빈 기자 = ‘Grow with uS, GS’ GS스포츠 프로축구단 FC서울(이하 FC서울)과 CJ제일제당의 즉석밥 브랜드 햇반이 콜라보 상품 ‘FC서울 미니 라커룸박스 with 햇반’을 출시한다. 이번 콜라보 상품은 FC서울 팬들에게 즐거움을 선사하고, 팬·스폰서·구단이 함께 서울 지역 아동에게 따뜻한 마음을 나누고자 기획되었다.

‘FC서울 미니 라커룸박스 with 햇반’은 한정 수량 4,000세트로 판매되며, 판매 1세트당 햇반 1개가 CJ나눔재단을 통해 서울 지역 아동센터에 기부된다. 또한 FC서울 선수들이 직접 참여하는 ‘햇반×FC서울 기부 챌린지’를 통해 추가 기부도 함께 진행될 예정이다.

‘FC서울 미니 라커룸박스 with 햇반’은 FC서울 선수단의 라커룸을 모티브로 한 디자인을 통해 팬과 팀이 함께 뛰는 일체감을 담아냈다. 또한 FC서울 유니폼을 입은 ‘햇반 쌀알이 키링’이 특별 구성된 것이 특징이다.

이번 콜라보 제품은 햇반 현미귀리곤약밥 3입×2개, 햇반 100% 통곡물밥 6입×2개, 햇반 12곡잡곡밥 6입×1개로 구성되었으며, 11월 3일(월)부터 11월 16일(일)까지 2주간 CJ더마켓(CJ THE MARKET)에서 단독 판매된다.

구매 고객을 대상으로 한 응모 추첨 이벤트도 진행되어, 구매 고객 중 추첨을 통해 FC서울 주장단 친필 사인 유니폼, 니트 머플러, 사인볼 등을 증정한다. 또한 CJ더마켓 기획전에서는 FC서울 팬들을 위해 최대 40% 할인된 가격의 햇반 번들팩도 함께 판매될 예정