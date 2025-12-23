디에고 고딘의 헤딩 이후 11년이 넘는 시간이 흘렀습니다. 당시 그 헤딩은 2014년 월드컵 조별리그에서 체사레 프란델리가 이끄는 이탈리아 대표팀을 탈락시켰습니다. 그 순간, 아마도 거의 아무도 그 후로 10년이 넘는 시간 동안 그 장면이 이탈리아, 네 번 우승한 나라가 월드컵이라는 가장 큰 무대에서의 마지막 모습일 줄은 상상하지 못했을 것입니다.

그 11년 동안, 아주리 군단은 많은 사람들이 역사상 최저점이라고 믿었던 순간을 맞이했습니다. 2017년, 59년 만에 처음으로 스웨덴과의 플레이오프에서 패배하여 월드컵 본선 진출에 실패했습니다. 그러나 상황은 더 나쁠 수 있으며, 그들은 5년 후 카타르로 가는 이탈리아의 길을 막은 북마케도니아에게 패배하면서 더 깊은 나락에 빠졌습니다.

2026년 월드컵에서의 실격 가능성이 다시금 과거의 유령들을 불러일으켰으며, 세 번 연속으로 불참할 가능성도 여전히 열려 있습니다. 역설적이게도, 이탈리아 축구의 두 가지 가장 어두운 순간 사이에서, 2021년 로베르토 만치니가 이끄는 팀은 1968년 이후로 오지 않았던 유럽 우승 트로피를 들어 올리며, 펜들티킥 끝에 개최국인 잉글랜드를 이기고 우승했습니다.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

새로운 시작이 되어야 했던 것, 즉 부활한 현대적인 스쿼드라 아주라의 출발은 곧바로 규칙을 확인하는 예외로 변했습니다. 2023년 8월 번개처럼 다가온 만치니 사이클의 갑작스러운 끝 이후에도, 지난 20년간 최고의 이탈리아 감독 중 한 명인 루치아노 스팔레티조차 대표팀의 하락세를 멈추지 못했습니다.

먼저, 2024 유로컵에서 스위스에게 16강에서 탈락하며 팀으로서의 인상을 심각하게 남겼습니다. 그 후, 네이션스 리그 8강에서 탈락하며 다음 월드컵 예선 캠페인에서 재난적인 시작을 준비했고, 노르웨이에게 3-0으로 패배하고 몰도바에게 간신히 승리했습니다. 스팔레티는 해임되었고, 그의 후임인 젠나로 가투소에게는 플레이오프를 거치지 않고 예선을 통과해야 하는 거의 불가능한 과제가 주어졌습니다.

Getty Images

이 모든 것이 단순히 일련의 나쁜 결과를 나열하는 것으로 설명될 수 있을까요? 세계 축구에서 항상 기준이었던 나라가 월드컵 참가를 다시 놓치고 2030년까지 복귀를 미루며 16년간의 부재를 연장하는 위험에 직면한 이유를 이해하는 데 충분할까요?

아니요. 이 긴 위기의 이유는 아마도 이탈리아가 직면한 가장 깊은 위기일 것이며, 1954년, 1962년, 1966년의 암울한 시절이나 1958년 미진출보다 더 나쁠 수 있는 복잡하고 깊은 문제들입니다. 이는 축구를 전술적 및 육체적으로 변화시킨 변화에 적응하지 못한 구조적 취약성에 뿌리를 두고 있습니다.

그러나 더욱 심각한 것은 이탈리아가 재능을 식별하고 양성할 수 있는 자체적인 능력을 포기하고 명백히 결과를 내지 못한 관리 모델을 수용한 것입니다.

2006년 독일에서 열린 월드컵 우승은 이미 이전 몇 년 동안 성공에 가까웠던 뛰어난 선수 세대의 절정을 이뤘습니다 — 지지 부폰, 알레산드로 네스타, 파비오 칸나바로, 안드레아 피를로, 프란체스코 토티, 알레산드로 델 피에로 등 가장 상징적인 선수들을 포함해서요.

동시에 베를린에서 프랑스를 상대로 한 승부차기에서의 그 승리는 위대한 시대의 황혼을 의미하기도 했습니다. 그 이후로, 선발 팀의 성적만 하락한 것이 아니라, 이탈리아 클럽들도 국제적으로 큰 성공을 거두지 못했습니다. 그 다음 해에는 밀란을 통해 챔피언스 리그와 클럽 월드컵에서의 영광을 축하했던 이탈리아는 2010년 이후로, 인테르 밀란의 트레블 해 이후 이 두 트로피 중 어느 것도 획득하지 못했습니다.

같은 기간 동안 첫 번째 큰 경고 신호가 발생했습니다: 2010년 남아프리카공화국 월드컵의 재앙, 마르첼로 리피의 지휘 아래 타이틀 보유팀이 조기에 탈락했습니다. 그 이후로, 이탈리아 세리에 A 클럽들은 챔피언스 리그 결승에 네 번 도달했으며 (유벤투스 두 번, 인테르 두 번), 유로파 리그 결승에 두 번 도달했습니다 (조제 무리뉴의 로마가 2023년 세비야와의 승부차기에서 패배한 것과 아탈란타가 2024년에 극적으로 승리한 것), 그리고 컨퍼런스 리그 결승에 세 번 연속으로 도달했습니다. 로마는 2022년 첫 번째 대회에서 우승했지만, 피오렌티나는 2023년과 2024년 결승에서 패배했습니다.

이 성과들 외에는, 더 두드러진 결과가 거의 없었고, 1990년대와 2000년대 초반의 황금 시대 이후로 유럽 엘리트와의 거리가 더욱 확대될 뿐만 아니라, 세력 균형이 실제로 역전되었다는 느낌이 있습니다.

프리미어리그와의 비교는 이제 거의 불가능하다. 잉글랜드 프리미어리그는 텔레비전 네트워크와 글로벌 투자자로부터 수십억의 자금이 유입됨에 따라 가져온 혁명을 가장 먼저 인식하며 넘을 수 없는 격차를 만들어냈다. 클럽들은 더 이상 스포츠 협회가 아닌 전 세계에서 자본을 유치할 수 있는 진정한 엔터테인먼트 사업으로 재구성해야 했다. 우선 새로운 수익원을 창출할 수 있도록 설계된 현대적인 경기장에 투자한 후, 이용 가능한 최고의 선수와 감독을 영입했다.

하지만 이탈리아에서는 텔레비전 중계권에서 나오는 자금 — 처음에는 리라, 그 후에는 유로로 — 이 악순환을 부채질하여 클럽들이 지속 가능한 미래를 구축하기보다는 외관을 유지하기 위한 단기 지출에 집중했다. 낡은 인프라를 무시하고 점점 더 구식이 되고 매력이 떨어지는 경기장을 현대화하지 않았으며, 이미 성장하고 있는 시장인 해외 팬들에게도 매력적이지 않았다. 그리고 이탈리아 축구의 미래, 즉 국가대표팀의 기반인 유소년 팀의 개발에 대한 투자를 하지 않았다.

1990년대 초반, 엄청난 자금의 갑작스러운 유입은 또 다른 역사적 변화와 일치했다: 보스만 법령. 이것은 경쟁력을 높이기 위한 외국 스타 — 또는 추정되는 스타 — 를 향한 무분별한 추구를 촉발했다. 하지만 이탈리아 축구의 구조를 깊이 변화시켰다. 이전에 자국 내 유망주를 키워내던 유소년 팀은 때때로 경제적 편리성에 따라 선정된 전 세계 각지의 젊은 선수들로 채워졌다. 유소년 코치는 승리하고 경력을 쌓기 위한 압박 속에 스포츠를 통해 좋은 선수(와 사람)를 개발한다는 임무를 포기했다.

이것은 지난 20년 간의 위기와 이탈리아가 최근 두 번의 월드컵 출전 사이에 겪은 공백의 주요한 이유 중 하나입니다. 전후 시대마다 최고 수준의 선수를 배출했던 나라가 이제는 전 세계적으로 찾는 재능이 매우 적어 진정으로 경쟁력 있는 팀을 구성하는 데 어려움을 겪고 있는 이유는 무엇일까요?

최근 몇 년 동안 세리에 A는 마르코 베라티, 잔루이지 돈나룸마, 리카르도 칼라피오리, 구글리엘모 비카리오, 산드로 토날리, 데스티니 우도기에 이어 페데리코 키에사, 자코모 라스파도리, 마테오 루제리, 지오반니 레오니 같은 선수들이 다른 나라에서 성공을 찾기 위해 떠나는 모습을 보았습니다. 과거에는 이탈리아 내 높은 연봉과 외국에서 도전을 꺼리는 이탈리아 선수들의 성향으로 인해 대부분의 선수들이 국내에 머물렀습니다. 예외적으로 잉글랜드의 잔루카 비알리, 파올로 디 카니오, 잔프란코 졸라나 스페인의 크리스티안 비에리와 같은 경우가 있었습니다.

이탈리아의 마지막 큰 성공인 유로 2020 우승은 돈나룸마, 조르지뉴, 베라티처럼 외국에서 성장하고 발전한 소수의 선수들을 중심으로 구축됐다는 것은 우연이 아닙니다. 그들의 세리에 A 외 경험은 수준을 끌어올릴 수 있게 했습니다.

오늘날, 이탈리아가 월드컵 복귀를 노리는 가운데, 그들은 다시 국제적으로 높은 명성을 가진 선수들에게 희망을 걸고 있습니다. 파리 생제르맹에서 역사를 만든 후 현재 맨체스터 시티에 있는 돈나룸마, 아스널의 칼라피오리, 뉴캐슬의 미드필드 중심인 토날리, PSG와 에버턴을 거쳐 피오렌티나에서 자신의 자리를 찾은 모이스 킨이 있습니다.

모두 훌륭하거나 아주 훌륭한 선수들입니다. 하지만 돈나룸마를 제외하고, 진정으로 스타 플레이어라고 부를 수 있는 선수는 거의 없습니다. 한때 세리에 A와 이탈리아 대표팀에 풍부했던 선수들이 이제는 멸종 위기에 처했습니다.

현 세대에서는 돈나룸마 외에 유럽의 주요 클럽에서 주전으로 자리 잡을 수 있는 선수를 찾기 어렵습니다. 이러한 품질의 부족은 시대에 맞추지 못한 시스템을 반영합니다; 순수한 재능을 사고의 중심에 두지 못하거나 젊은 선수들을 믿는 용기를 보여주지 못한 축구 문화의 문제입니다.

Getty Images

많은 선수들이 클럽과 대표팀의 유망한 경력에도 불구하고 플레이 시간을 얻기 위해 시리즈 B나 C로 가거나 경험을 얻기 위해 해외로 이동합니다. 이는 인터 밀란의 새로운 공격수 프란체스코 피오 에스포지토의 길이기도 했습니다. 그는 지난 시즌 임대로 스페치아에서 활약하며 주전 팀에 합류하기 전에 에스토니아를 상대로 이탈리아 대표팀에서 첫 골을 기록했습니다. 2005년생 공격수로서 과거의 위대한 아이콘인 비에리와 루카 토니와 비교되지만, 여전히 예외로, 젊음을 약점으로 보는 축구 문화에서는 경향이 아닙니다.

또 다른 선수는 이탈리아의 새로운 수비 희망인 레오니입니다. 그는 카라바오 컵에서 리버풀 데뷔 도중 심각한 부상을 당하기 전에 파르마에서 인상적인 활약을 보여주며 인테르와 밀란 사이에 경쟁을 불러일으켰습니다. 2006년생으로서 £30백만에 리버풀로 이적한 것은 프리미어리그에서는 정상으로 여겨질 수 있지만, 세리에 A 클럽에서는 거의 경솔한 것으로 보입니다.

그들 옆에는 Serie A 역사상 가장 어린 데뷔자인 프란체스코 카마르다가 있습니다. 그는 로소네리의 가장 어려운 시기 중 하나 동안 밀란에 의해 빠르게 발전했습니다. 즐라탄 이브라히모비치의 가이드 아래, 카마르다는 이제 레체로 임대되어 더 소박한 환경에서 경험을 쌓고 있습니다. 2024년 유럽 U-17 챔피언십에서 이탈리아 대표팀과 함께 빛난 후, 그의 목표는 밀란으로 돌아와 2028년 유로컵이나 2030년 월드컵에서 대표팀 옵션이 되는 것입니다. 이는 캐나다, 멕시코, 미국에서 열릴 2026년 대회 대신입니다.

에스포지토, 레오니, 그리고 카마르다; 이탈리아 축구의 미래를 책임질 세 명의 얼굴이자, 더 넓은 도전을 짊어진 재능들입니다: 새로운 세대의 팬들 사이에서 열정을 다시 불붙이는 것. 이는 또 다른 우려스러운 경향인 축구를 선택하는 젊은 이탈리아인의 수가 감소하기 때문입니다. 다른 스포츠에서 새로운 국가 영웅들의 부상은 주의를 분산시켰습니다. 테니스의 야닉 시너와 마테오 베레티니, 스키의 소피아 고지아와 페데리카 브리뇨네, 그리고 이탈리아 배구 팀의 회복이 그러한 예입니다.

Getty Images

이러한 모순과 어려움이 가득한 상황에서, 국가대표팀 감독 젠나로 가투소는 엄청난 압박 속에서 살아야 했습니다. 새로운 실패는 최근 몇 년 동안 실망스러운 결과와 극소수의 구조적 개혁을 초래한 정치 및 행정 시스템에 대한 최종 타격을 의미할 것입니다. 이 시스템은 오랫동안 약속된 경기장에 관한 법안에 베팅하여 유럽 2032년 대회를 대비하여 이탈리아의 인프라를 현대화하기 위한 중요한 개혁을 감수하면서 이제 평판의 일부를 위험에 처하게 하고 있습니다. 밀라노의 새로운 산 시로와 볼로냐, 피렌체, 로마, 나폴리의 경기장 프로젝트를 둘러싼 길고 지친 사가는 세 번 연속 월드컵에 진출하지 못하는 것을 피하는 것만큼이나 중요한 문제가 되었습니다.

이탈리아 축구의 진실의 순간은 지금입니다.