축구는 미국에서 진정으로 시작하려고 했다. 적어도 그렇게 말하곤 했다. 월드컵은 항상 게임을 진정으로 알고, 살아가며 사랑했던 국가들에서 개최되었다. 익숙하지 않은 곳에서는 시도되지 않았던 스포츠였다. 1994년 미국에서의 월드컵은 이를 변화시켰다.

다른 국가들은 선택에 의문을 제기할 수 있었다. 처음에는 일부 유럽 국가들이 분개했다. 그들에게는 미국에서 월드컵을 개최하는 것에 많은 문제가 있었다. 그러나 이제, 몇 달 후에 북미에서 열릴 다음 월드컵을 앞두고 과거를 되돌아보면, 1994년 대회는 매우, 매우 성공적이었다.

1994년 미국에서 열린 대회는 30년이 지난 지금 돌아보면, 진정으로 현대적인 첫 번째 월드컵이었고, 진정한 향수를 불러일으키는 가장 최근의 대회였다. 이는 미국의 '사커'가 축구를 진정으로 받아들이는 전환점이 되었다. 오늘날까지도 가장 많은 관중을 기록한 월드컵으로 남아 있다. 그리고 당시에는 가장 성공적인 재정적 성공을 거둔 대회였다.

이 대회는 미국에 프로 축구 리그를 만들어냈을 뿐만 아니라, 축구 팬의 세대를 배양했다. 그 순간부터 게임을 사랑하기 시작한 수백 만 명의 사람들이다. 만약 1994년 월드컵이 없었다면, 메이저 리그 사커(MLS), 여자 리그, 또는 어떤 다른 국내 리그들도 미국에 존재하지 않았을 것이다.

북미 지역 내의 축구 문화는 상당히 작아질 것이며, 2026년 북미 대륙에서 새로운 월드컵이 열리지는 않을 것입니다. 이번에는 캐나다, 멕시코, 미국이 공동으로 개최하며, 대부분의 경기가 미국의 11개 도시에서 예정되어 있습니다.

월드컵은 항상 그래왔듯이 큰 영향과 함께 엔터테인먼트를 제공했다. 그러나 1994년 대회는 긍정적인 측면만 가득했던 듯하다. 아, 물론 브라질이 우승했다.

개최지 선정 과정

미국에서 월드컵을 개최하려는 아이디어는 새로운 것이 아니었다. 원래 미국은 1986년 월드컵 개최를 신청했다. 1968년부터 1984년까지 여러 주에서 운영되었던 미국 최초의 프로 축구 리그인 NASL의 영향력을 바탕으로, '사커'는 미국이 선택되도록 도운 진정한 스포츠 전설들의 패널을 가지고 있었다.

펠레와 프란츠 베켄바우어가 1982년에 무대에 올라 미국의 선택을 위해 로비를 했다. 그러나 골대의 크기를 늘리거나 북미 경영진을 만족시키기 위해 경기를 기존의 두 전반이 아닌 네 전반으로 나누자는 등의 기발한 제안들이 많았다. 모든 것이 매우 과장되었고 결국 거부되었다. 콜롬비아가 철수한 후 1986년은 멕시코로 결정되었다.

6년 후, 미국은 다시 시도했다. 그리고 더 잘 시도했다. 그 결정은 1988년 7월 4일, 독립기념일로서 완벽하게 적절한 날짜에 공식화되었다. 하지만 따라야 할 몇 가지 규칙이 있었다. 1994년 월드컵을 개최하기 위해서는 축구를 미국에서 성장시키겠다는 약속을 해야 했다.

즉, 사라진 NASL을 대신할 프로페셔널하고 조직화된 리그를 만들어야 했다. 축구는 단지 월드컵 전과 중뿐만 아니라, 이후에도 미국에서 큰 일이 되어야 했다. 그것은 거대한 사업의 시작이어야 했다. 미국은 이에 동의하고 약속했으며, 새로 창설된 메이저리그 사커는 월드컵이 끝난 직후 시작될 예정이었다.

2014년 미국 축구 연맹의 회장인 앨런 로텐버그는 “국가대표팀의 발전과 메이저리그 사커의 창설은 월드컵 없이는 일어나지 않았을 것이다”라고 말했다. 이어 “모든 스포츠는 본질적으로 아마추어 운영에서 잘 관리되고 안정된 프로 조직으로 발전했습니다"라고 덧붙였다.

미국이 이미 충분히 좋은 신뢰할 수 있는 인프라를 갖추고 있다는 사실도 도움이 되었다. 브라질과 모로코도 후보에 있었지만, 이 부분에서 약점을 드러냈다. FIFA는 브라질이 몇몇 경기장을 현대화해야 한다고 결정했으며, 모로코에는 새 경기장 9개를 처음부터 건설하라는 임무가 주어졌다. NFL 경기장을 이미 보유하고 있는 미국은 모든 준비를 마치는 데 단지 5억 달러가 필요했다.

여기에 1984년 로스앤젤레스 올림픽이 약 140만 명의 관중을 끌어들였고, 그 쇼에 만족했다는 사실을 더하면 더 많은 예시가 미국의 편에 있었다.

경기장과 온도

그러나 일부 복잡한 문제들이 있었다. 이전 월드컵을 개최한 나라들은 많은 축구 경기장을 가지고 있었다. 사실, 다른 종류의 경기장이 축구 경기장으로 전환되는 것은 매우 드문 일이었다. 필요성이 없었기 때문이다.

미국은 반대의 문제가 있었다. 아홉 개의 개최 도시는 팬들을 완벽하게 수용할 수 있었지만, 축구 전용 경기장은 없었다. 사실 이들 모두는 NFL이나 대학 미식축구 팀의 경기장이었다.

몇 가지 장점도 있었다. 예를 들어, 경기장이 거대했다. 모든 경기장은 5만 명 이상의 수용 인원을 갖추고 있었고 많은 역사를 가지고 있었다. 이것은 또한 모두가 참여하고 싶어하게 만들었다. 소문에 따르면 23개의 도시가 경기를 주최하고 싶어 했다. 대부분은 메이저리그 베이스볼 시즌과의 충돌로 인해 제외되었다. 몇몇은 편의성이 떨어져 무시당했다 — 코네티컷 주의 뉴헤이븐, 예일 대학교가 위치한 곳은 너무 고립되어 고려되지 않았다.

로즈 볼은 모든 것의 중심이었다. 캘리포니아 파사데나에 위치한 이 상징적인 경기장은 결승전을 포함하여 8경기를 주최했다. 현재 2026년 결승전을 개최할 메트라이프 스타디움이 있는 같은 부지에 위치한 뉴저지 자이언츠 스타디움도 7경기를 치렀다.

하지만 몇 가지 우려 사항이 있었습니다. 주로 더위입니다. 날씨 조건으로 인해 의문을 제기했던 첫 번째 월드컵은 아니었으며 1986년 멕시코도 유사한 비판을 받았다. 하지만 미국의 뜨거운 여름과 인조 잔디가 팬들과 선수 모두에게 심각한 불편을 초래할 수 있다는 현실적인 두려움이 있었다.

그러나 유럽 TV 방송사를 만족시키기 위해 대부분의 경기는 미국 시간으로 정오 근처에 시작되었다. 결과적으로 일부 조별 리그 경기는 섭씨 40도 이상에서 시작되었다.

브라질 감독 카를로스 알베르토 파헤이라는 "이런 날씨에서 100%의 노력을 하려면 로봇이어야 합니다"라고 말했다.

새로운 규칙, 새로운 전통

모든 월드컵은 변화를 가져왔다. 예를 들어 2018년에는 VAR이 처음 도입되었다. 그리고 1994년 미국 월드컵은 게임의 몇 가지 새로운 특징을 도입하여 많은 것들을 급진적으로 변화시켰다. 그중 첫 번째는 게임의 중요한 측면에 관한 것이었다.

골키퍼에게 패스하는 규칙은 1994년 축구에서 새로운 것이 아니었지만, 당시 골키퍼가 받은 패스를 손으로 잡을 수 없었던 첫 번째 월드컵이었다. 이 아이디어는 경기의 흐름을 더 원활하게 하고 팀들이 공격을 하도록 강제하는 것이었다. 그 결과 경기당 득점 수가 증가했다.

FIFA는 다른 변화도 주었다. 월드컵 조별리그에서 승리 시 승점이 2점이었지만 1994 월드컵을 시작으로 3점을 부여했다. 팀들이 결과를 추구하도록 격려하였지만, 결과는 일부 사람들이 기대했던 것만큼 공격적인 축구는 아니었다. 브라질은 토너먼트를 우승할 때까지 7경기에서 단 11골만 넣었지만, 이 변화는 일부 3위 팀들이 진출할 수 있는 조별리그에서 더 많은 리스크를 가져왔다.

하지만 가장 '숨겨진' 변화는 아마도 옐로 카드 누적 규칙이었을 것이다. 이전에는 대회 동안 두 장의 옐로 카드를 받으면 한 경기 출전 정지 처분을 받았다. 이 규칙은 1990년에 논란을 일으켰는데, 당시 잉글랜드의 폴 게스코인이 두 장의 옐로 카드를 받아 결승전에 출전할 수 없게 되었기 때문이다 (물론 잉글랜드가 준결승에서 탈락하면서 그는 이 곤란한 상황을 피했다). 1994년에는 조별리그 이후에 옐로 카드가 초기화되었다.

또한 여러 가지 최초의 이정표들도 있었다. 1994년 월드컵은 선수들이 경기장에 입장할 때 FIFA의 찬가가 울려 퍼진 첫 번째 대회였다. 심판들이 검은색 유니폼을 입지 않은 것도 처음이었다. 그리고 TV 방송사에게는 승리가 되었던 첫 월드컵으로, 선수들의 이름이 유니폼 뒤에 인쇄되었다.

스타일

축구의 향수는 위험한 것이다. 현대 스포츠 세계는 이렇게 되어 있다. 우리는 오래된 것들—유니폼, 반바지, 헤어스타일, 심지어 축구화까지—를 미화하는 경향이 있다. 요즘에는 모든 것이 과거에 대한 참고 자료처럼 보이며, 이는 이미 존재했던 것과의 연결점이다. 물론, 항상 무언가의 첫 번째 버전이 존재해야 한한다. 그리고 1994년 월드컵은 그러한 유니폼으로 그것을 이뤘다.

이것은 디자인의 자유와 결과적으로는 경기장 내 표현의 자유가 있는 대회였다. 이는 일련의 클래식한 외관을 만들어냈다. 모든 것은 골키퍼 유니폼에서 시작되었다 — 여러 해를 두고 잘 어울리게 된 광기 어린 색상과 조합의 혼합. 다른 디자인들도 세월을 견뎠다.

유명한 미국 대표팀의 '데님 유니폼', 종종 알렉시 랄라스를 떠올리게 하는 이 유니폼은 컬트 클래식으로 간주된다 — 타브 라모스와 같은 일부 사람들은 The Athletic와의 인터뷰에서 "우리는 세계가 우리를 축구 국가로 봐주길 원했습니다. 그런데 그런 터무니없는 유니폼을 입고 나타났죠"라는 반응을 보인 것과 달리 말이다.

랄라스? 그는 여전히 그 스타일을 완전하게 고수한다.

랄라스는 그의 팟캐스트 State of the Union에서 "내가 바라는 모든 것과 내가 원하는 모든 것이 1994년 유니폼에 담겨 있다"라고 말했다. "스포츠에 상관없이 그보다 더 영감을 받은 미국 유니폼은 없었다고 생각한다. 별과 줄무늬, 빨강, 흰색 그리고 파랑, 그라운드에 누가 있는지 정확히 알 수 있었다. 이는 그 시절보다 훨씬 더 큰 의미를 지니게 되었다"라고도 말했다.

이탈리아의 깊은 파랑은 수차례 재활용되었다. 아르헨티나의 오른쪽 어깨에 세 줄이 있는 원정 유니폼은 여전히 상징적이다 (디에고 마라도나의 전설적인 사진과의 연관성 덕분만은 아니다). 브라질도 역시 훌륭한 성과를 냈고, 최고의 카나리나 유니폼 버전 중 하나를 출시했다. 나이지리아는 D조에서 승리했고 이는 아주 스타일리시하게 이루어낸 승리였다.

디에고의 작별

1994년 월드컵 이전에 아르헨티나는 묘한 위치에 있었다. 그들은 단순히 우승 후보 목록에 들어야 했다. 왜냐하면 그들은 그냥 아르헨티나이기 때문이다. 그러나 이 시대는 알비셀레스테에게는 특이한 시기였다. 디에고 마라도나는 1986년에 팀을 우승으로 이끌었고, 1990년에는 준우승을 차지했다. 마라도나는 서독에 1-0으로 패한 것에 대해 심판을 비난했다.

하지만 그는 거의 3년 동안 국가대표팀에서 제외되어 있었다. 사실 그의 경력이 1992년에 끝났어야 한다는 상당히 강력한 주장이 있었다. 마라도나는 1991년 약물 검사에서 양성 반응을 보인 후 15개월간 출전 정지 처분을 받았다. 당시 그는 32세였고 과체중이었으며 많은 사람들이 그가 스포츠에서 끝났다고 생각했다.

아르헨티나의 뉴웰스 올드 보이스에서의 짧은 기간은 그가 여전히 공을 찰 수 있다는 것을 보여주기에 충분했고, 대중은 그의 국가대표팀 복귀를 요구하기 시작했다. 1993년에는 이 목소리가 너무 커져서 아르헨티나 축구협회가 이를 무시할 수 없게 되었다. 아르헨티나는 플레이오프를 통해 월드컵에 진출해야 했고, 마라도나는 호주를 꺾는 데 중요한 역할을 했다.

1994년 그는 신체적 상태에 대한 심각한 우려에도 불구하고 뛰기 위한 준비가 되어 있었다. 그러나 다른 문제가 발생했다. 마라도나는 조별리그 두 번째 경기 후 '무작위' 도핑 테스트를 받았고 양성 반응이 나왔다. FIFA는 그를 대회에서 퇴출시켰고, 그는 더 이상 높은 수준의 축구를 하지 못했으며, 항상 그랬듯이 “그들이 내 다리를 잘랐다”고 충격적으로 말했다.

아르헨티나는 16강에서 탈락했다.

에스코바르

1994년 월드컵에서의 콜롬비아의 참여는 적어도 말하자면 논란의 여지가 많은 상황에서 이루어졌다. 미국에 도착한 팀에는 마약 카르텔이 배후에서 모든 것을 조작하고 있다는 소문이 따라다녔다. 경기에 돈을 걸고 심지어 팀의 명단을 결정짓기까지 한다는 것이었다. 그리고 토너먼트 직전에 한 선수가 명단에서 제외되자 음모론이 범람했다.

얼마나 이 사건이 팀의 성과에 영향을 미쳤는지는 불분명하지만, 이후 발생한 비극은 확실히 전체 퍼즐을 맞추는 데 도움을 준다. 그들은 로즈 볼에서 루마니아와의 첫 경기에서 3-1로 패배했는데, 이는 놀라운 '업셋'이었다. 그리고 16강전에 무난히 진출하기 위해서는 미국과의 경기에서 패하지 말아야 했다.

하지만 개최국으로부터 치열한 저항에 직면했다. 미국 대표팀이 2-1로 승리했으며, 안드레스 에스코바르가 미국에 승리를 준 자책골을 기록했다. 콜롬비아는 세 번째 경기에서 승리했지만, 다른 팀의 경기 결과로 인해 그들의 진출은 좌절되었다.

에스코바르는 패배 후 인터뷰에서 “우리는 승리에 있어 우아해야 하지만, 패배에 있어서는 더욱 그래야 합니다… 그러나 제발, 존중은 유지되었으면 좋겠습니다”라고 말했다. 이어 “모두에게 큰 포옹을 보내며, 이 기회와 경험이 얼마나 놀라운 경험이었는지 말하고 싶습니다. 인생이 여기서 끝나는 것이 아니니, 곧 뵙겠습니다"라고 말했다.

이후 비극적인 일이 벌어졌다. 에스코바르는 메데인 카르텔의 분노로 인해, 당시 파블로 에스코바르가 지휘하던 카르텔에 대한 두려움 때문에 콜롬비아로 돌아가지 말라는 경고를 받았다. 그는 그 경고를 무시했고, 귀국한 지 5일 만에 메데인에 있는 클럽 앞에서 암살당했다. 이는 축구 역사상 가장 악명 높은 사건 중 하나로 남아 있다.

개최국 팀

아마도 모든 개최국의 임무는 월드컵에서 좋은 성적을 내는 것이다. 그리고 1994년 미국 대표팀은 그 역할을 해냈다. 미국은 1990년 복잡한 대회를 경험했다. 그들은 나라 역사상 네 번째로 월드컵에 진출했지만, 조별리그에서 완전히 압도당했다. 실내 축구와 대학 선수들의 혼합을 대표팀으로 내보냈고, 이는 3경기 연속 패배로 끝났다.

그러나 자국 팬들 앞에서, 그리고 훨씬 나은 팀과 함께, 미국인들은 1994년에 뚜렷한 발전을 보였다. 그들은 스위스와의 경기에서 에릭 위날다가 동점골을 넣으며 1-1로 비기며 대회를 시작했다. 이후 콜롬비아를 2-1로 이기고 그룹 선두 루마니아에게 1-0으로 패배한 후, 24개 팀이라는 특이한 형식의 대회에서 최고의 3위 팀 중 하나로 녹아웃 스테이지에 진출했다 (2026년 월드컵 참가자 수의 절반).

알렉시 랄라스는 “우리는 누가 우리와 맞붙든 간에 우리가 약자일 것이라는 걸 알고 있었다”라고 말했다.

스위스와 콜롬비아와의 결과도 의미가 있었지만, 브라질과의 16강전은 항상 복잡할 수밖에 없었다. 이 경기는 미국 축구의 전설 속 ‘영광스러운 실패’로 기록되었다. 7월 4일 미국 독립기념일에 열린 사실도 이런 인식을 형성하는 데 도움을 주었다.

하지만 현실적으로 브라질 대표팀은 그날 냉정하게 경기를 제어했고, 미국을 상대로 아주 확실한 승리를 거두었다. 물론 어느 정도 드라마는 있었다. 브라질의 레오나르도가 탭 라모스의 머리를 팔꿈치로 쳐서 퇴장당한 사건이 있었고, 이론상 미국이 브라질과 대등하게 맞설 기회를 주었다. 그러나 브라질은 더 강한 신체 조건, 더 뛰어난 지능과 기술을 가지고 있었다. 베베토가 골을 넣고 호마리우에게 사랑의 메시지를 전하면서 1-0 승리를 기뻐했다. 이후 랄라스는 큰 균형이 없었다고 인정했다.

그는 “10명으로도 그들은 우리보다 훨씬 나았다”라며 “그들은 프로 선수 생활을 통해 높은 수준에서 뛰는 경험을 가지고 있었다. 그들은 똑똑하고, 운동신경이 뛰어나면서 동시에 아주 기술적이었다”라고 말했다.

하지만 그 팀은 중요한 유산을 남겼다. 그들은 가장 기술적이지 않았고, 엘리트 경기에서의 경험이 부족했다. 그럼에도, 그들은 어떤 면에서는 향후 최고의 미국 대표팀들을 위한 투지와 공격성의 모델이 되었다. 성공적인 개최국이었나? 꼭 그렇지는 않았다. 하지만 그들은 감탄할 만한 회복력을 보여주었다.

흥미진진한 토너먼트

토너먼트는 가장 흥미진진한 것 중 하나였다. 16강과 8강 모두 역사적인 경기가 나왔다. 모든 것은 16강의 아르헨티나와 루마니아 경기로 시작되었다. 일반적인 상황에서 아르헨티나는 대단한 우승 후보였을 것이다. 하지만 당시의 알비셀레스테는 마라도나 없이 어떻게 경기할지 준비가 안 되었다. 그들은 조별리그 마지막 경기를 잃었고 상황이 좋지 않았다.

반면 루마니아는 상승세였다. 월드컵에서 토너먼트 경기를 이겨본 적이 없었지만, 게오르게 하지의 뛰어난 활약 덕분에 A조를 주도한 후 자신감을 갖고 경기에 임했다. 그들은 전반전에 선제골을 넣었고 아르헨티나는 5분 후 동점골을 넣었다. 그리고 루마니아는 앞서 나갔다. 하지는 경기 시작 한 시간 전쯤 결정적인 세 번째 골을 넣으며 추가 두 골을 기록했다. 그리고 아르헨티나의 끝없는 압박에도 불구하고 루마니아는 3-2로 상징적인 승리를 지켰다.

“이것은 우리 민족이 혁명 이후로 축하하는 가장 큰 사건이다. 또한 우리 축구 역사상 가장 큰 순간이다”라고 앙헬 요르다네스쿠 감독이 말했다.

미래의 결승 진출국 이탈리아는 거의 탈락할 뻔했다. 그들은 2차전 경기 42분 남겨두고 나이지리아에 1-0으로 지고 있었다. 그러나 대회 스타 로베르토 바조는 후반 43분에 득점했다. 그는 연장전에서 두 번째 골을 넣어 대단한 이변을 피했다.

브라질은 2-0의 우위를 놓친 후, 네덜란드를 상대로 후반 36분에 결승골을 넣어야 했다. 흐리스토 스토이치코프가 이끄는 불가리아의 '황금 세대'는 8강에서 독일을 꺾었다. 모든 것이 기억에 남을 결승으로 이어지는 것처럼 보였다.

결승전의 반전

하지만 대망의 결승전은 사실 꽤나 실망스러운 경기였다. 브라질은 여전히 '아름다운 경기'의 명성을 가지고 있었지만, 1994년 대표팀은 냉철한 전술적 플레이를 구사하는 데 훨씬 더 편안했다. 팀은 기술적으로 재능 있는 선수들로 가득했지만, 싸우고, 수비를 강화하고, 결과를 얻는 데 아무런 문제가 없었다. 실용적인 팀이었다. 결승전은 결국 중원에서의 지루한 경기가 되었고, 브라질은 이에 만족해 보였다.

카를로스 알베르토 파헤이라는 “우리는 성숙하고 경험 있는 선수들이 있었고, 그들은 엄청난 압박을 받고 있었다”라고 말했다. 이어 “세 해 동안 엄청난 압박이 이어졌다. 우리는 경기 안팎에서 승리하는 방법을 함께 배웠다. 언론, 팬들의 기대와 거리를 두는 방법을 아는 것이 중요했다”라고 전했다.

이탈리아는 전통적인 스타일에 따라 수비에 기반을 두고 있었다. 감독이 팀이 공격에서 더 표현력 있게 플레이 하도록 강조했음에도 불구하고 수비 위주로 경기했다. 양 팀은 중원에서 뛰어났으며, 이는 로즈 볼의 거의 섭씨 38도의 더위 속에서 명확해졌다. 양 팀 모두 지나치게 노출되기를 원하지 않았으며, 비슷한 시기에 경기에 복귀한 파올로 말디니와 프랑코 바레시로 구성된 이탈리아의 뛰어난 수비 듀오는 모든 것을 안전하게 지켰다.

수비적인 전투로 인해 90분이 승자를 결정하기에 충분하지 않았고, 연장전이 열렸다. 브라질은 호마리우가 상당한 위협을 가하면서 기회를 만들기 시작했다. 브라질은 카푸가 낮게 크로스를 올려 호마리우를 찾은 후 막판에 승리해야 했지만, 놀랍게도 바이지뉴는 골대에서 6미터 떨어진 곳에서 득점으로 연결하지 못했다.

어쩔 수 없었다. 첫 번째 트로피를 결정짓는 결승은 승부차기로 이어졌다. 이탈리아는 첫 번째 키커였던 베테랑 바레시가 실수하며 이후의 전조를 보였다. 팀의 스타인 로베르토 바지오에게 세계의 무게가 어깨에 얹혔고, 아주리의 두 번의 실축을 만회하고 팀을 살리기 위해 성공해야 했다. 그러나 대신에 그는 공을 높이 차버렸고, 브라질에 네 번째 월드컵 타이틀을 안겨줬다. 단 한 번의 움직임으로 잊혀질 결승전을 결코 잊지 못할 경기로 만들어버렸습니다.

바지오는 “내가 실수했지만, 다시 찰 것"이라고 말했다.

MLS의 탄생

당시 전통적인 비평가들은 미국이 1994년 월드컵 개최권을 획득했을 때 반발했다. 일부는 국가에 프로 리그가 없었기 때문이다. 솔직히 말해서 이는 정당한 비판이었다. 축구에 인정받는 구조가 없는 나라가 어떻게 월드컵을 개최할 수 있을까? NASL은 더 이상 존재하지 않았고, 새로운 것을 만드는 움직임도 나라에 많지 않았다.

FIFA는 이러한 점을 이용해 월드컵 유치 신청에는 미국이 국내 남자 리그를 출범시킨다는 보장이 포함되어야 한다는 조건을 제시했다. 1993년, 미국 축구 협회가 '메이저리그 프로페셔널 사커'를 1부 리그로 승인하며 계획이 실행되기 시작했다 (후에 이름은 메이저리그 사커로 줄여졌다).

그리고 리그는 월드컵 스타들이 국내에 머물도록 권장하여 첫 몇 달 동안 잘 진행되었다. 탭 라모스는 최초로 계약된 선수였고 메트로스타스에 '배정'되었다. 다른 선수들도 머물렀다. 알렉시 랄라스, 토니 미올라, 에릭 위날다, 호르헤 캄포스, 카를로스 발데라마는 미국에 머무르거나 리그로 이동했습니다.

MLS는 1995년 출범이었던 계획을 연기했다. 투자자의 자본 부족과 팀 본부 및 경기장 계약과 관련된 운영상의 문제로 인해 1996년으로 연기되었다. 첫 경기는 1996년 4월 6일에 열렸다.

토니 미올라는 “1994년 월드컵 이전에 메이저리그 사커가 시작될 것을 알고 있었다. 그것이 계획이었다. 94년 월드컵을 일종의 도약대로 사용할 예정이었다”라고 말했다. 또 “우리는 항상 농담처럼 두 가지 일을 해야 한다고 했다. 경기를 해야 했다. 경기를 준비하고 월드컵 대표팀의 일원이 되려고 했다. 하지만 또한 스포츠를 홍보해야 했다. 왜냐하면 그 당시 축구는 지금의 수준에 있지 않았기 때문이다”라고 돌아봤다.

MLS가 즉각적인 성공을 거두었는지에 대해서는 논란의 여지가 있다. 첫 시즌에 10개 팀은 경쟁력이 있었다. 첫 5년 동안 두 개의 확장 팀이 도착한 것도 도움이 되었지만, 리그가 노선을 찾으면서 팀이 문을 닫고 주요 선수들이 다른 기회를 찾는 등의 어려움이 있었다.

하지만, 10년 후 데이비드 베컴이 LA Galaxy와 계약했을 때, MLS는 완전히 도약했다.

마침내 미국은 '사커'를 위한 문화를 만들었습니다

그래서 미국에서 NFL이 아닌 '진짜' 축구가 정당성을 얻었다. 1994년 월드컵의 숫자는 오늘날까지도 여전히 인상적이다. 총 관중 수 3,587,538명은 네 번의 대회가 24개 팀에서 32개 팀으로 늘어났음에도 불구하고 한 번도 초과된 적이 없다. 경기당 평균 약 69,000명의 관중 수는 여전히 기록으로 남아 있다.

상업적인 성공도 엄청났다. 수익성 있는 스폰서쉽 계약 덕분이었다. 하지만 아마도 더 광범위하게 볼 때 이 대회는 미국의 많은 사람들이 축구에 빠지게 된 월드컵으로 기억된다. 비록 많은 사람들이 그렇게 될 것이라고 예상하지 않았다 하더라도 말이다.

물론 월드컵이 왔을 때 이미 미국에는 축구 문화가 존재했다고 주장하는 이들도 있다. 하지만 1994년에는 코스모스 시절 펠레와 함께 잃어버린 스포츠가 미국의 주류에 다시 자리 잡았다. 이제 이미 구축된 유산이 2026년 대회가 6월에 시작될 때 다른 수준으로 도약할 준비가 되어 있다.

ESPN FC의 해설가이자 전 미국 대표팀 일원이었던 헤르쿨레스 고메즈는 “아직도 가장 성공적인 월드컵인 1994년 월드컵이 참고가 된다면, 이것은 역학을 변화시킬 것”이라고 골닷컴을 통해 말했다. 이어 “그 대회는 국내 리그의 탄생을 초래했고, 기본적으로 우리가 오늘날 가지고 있는 모든 것은 94년 월드컵 덕분이다. 이번에는 그것을 더 멀리 이끌 수 있다. 로켓 연료가 될 수 있다는 뜻”이라고 전했다.

1994년 월드컵의 슬로건은 “Making Soccer History” (“축구 역사 만들기”)였다. 그리고 30년이 지난 지금, 미국이 이 약속을 남김없이 이행했다고 말하는 것이 안전하다.