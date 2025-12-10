"Come On You Spurs!" 북런던 찾은 손흥민, 팬들에게 감사... 눈시울 붉히기도

[골닷컴] 김형중 기자 = 프리미어리그 토트넘 홋스퍼의 레전드 손흥민이 북런던을 찾았다. 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC 이적 후 4개월여 만이다.

손흥민은 10일(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 토트넘과 체코의 슬라비아 프라하와의 2025/26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6차전 킥오프 전 그라운드에 나타났다.

토트넘 유니폼을 입고 뛴 마지막 경기였던 8월 쿠팡플레이시리즈에서 토트넘과의 이별을 발표했던 손흥민은 LAFC 이적 후 약 4개월 만에 친정을 방문했다. 경기장을 찾은 6만여 팬들은 리빙 레전드의 귀환을 기립박수로 환영했고 손흥민은 감사 인사를 전했다.

회색 코트에 검정색 스카프를 두르고 피치 위에 선 손흥민은 감격에 젖은 채 한동안 말을 잊지 못했다. "쏘니가 여기 왔습니다. 저를 잊지 않으셨죠?"라고 말문을 연 손흥민은 "정말 환상적인 10년이었다. 놀라운 10년이기도 했다. 팬 여러분께 진심으로 감사드리고 영원한 스퍼스로 함께 하겠다"라고 전했다.

2015년 독일 무대를 떠나 토트넘에 입성한 손흥민은 454경기를 뛰며 173골 101개의 도움을 기록한 살아있는 전설이다. 10년 간 헌신하며 프리미어리그 득점왕은 물론, 팀의 프리미어리그 준우승, 챔피언스리그 준우승을 차지했다. 마지막 2년은 주장으로 팀을 이끌며 2024/25시즌 유로파리그 우승컵을 들어올리기도 했다.

이어 "이곳은 영원한 나의 집이 될 것이다. 여러분을 절대 잊지 않겠다. 언제나 저와 함께 해주시고 언제든 LA에 놀러와달라"라고 말했다.

마지막으로 "여러분과 함께 하고 싶고 자주 만나고 싶다. 사랑한다. Come On You Spurs!"라고 덧붙였다.

Getty Images

손흥민의 작별 인사 후에는 토트넘의 또 다른 레전드 레들리 킹이 다가왔다. 그리고 손흥민에게 토트넘 엠블럼 형태의 트로피를 전달했다. 트로피를 손에 쥔 손흥민은 모든 관중석 앞에서 다시 한번 인사를 전했고, 경기장을 가득 메운 팬들은 손흥민의 응원가를 부르며 뜨겁게 화답했다. 이 순간 손흥민의 눈시울이 잠시 붉어지기도 했다.

옛 동료들과도 짧은 만남을 가졌다. 손흥민은 경기장을 떠나며 미드필더 메디슨과 골키퍼 비카리오 등과 진한 포옹을 나누며 행사의 마지막을 함께 했다.

경기장 방문 전 손흥민은 자신의 벽화가 조성된 경기장 앞 런던 하이로드에도 방문했다. 자신의 시그니처 세레머니인 '찰칵' 포즈를 취하며 벽화에 만족하는 모습을 보여주었다. 직접 사다리를 타고 올라가 사인을 하기도 했다. 토트넘 경기장 주변 벽화는 레들리 킹과 해리 케인에 이어 손흥민이 세 번째다. 토트넘 143년 역사의 레전드임을 공식적으로 인정 받은 셈이다.

영국 언론도 일제히 손흥민의 귀환을 보도했다. BBC는 "손흥민이 완벽한 타이밍에 토트넘에 왔다. 덕분에 유럽대항전 승리를 거둘 수 있었다"라며 손흥민이 전한 기운으로 승리했다고 전했다. 프리미어리그 사무국도 "영웅이 큰 환영을 받았다"며 북런던 방문을 알렸다.