[ACL 기자회견] '서울 원정' 멜버른 감독 "린가드 마지막 경기 동기부여 될 것... 하지만 한 명의 선수일뿐"

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = AFC(아시아축구연맹) 챔피언스리그 엘리트(이하 ACLE) FC서울 원정 경기를 앞둔 멜버른 시티FC 감독이 제시 린가드를 경계했다. 그는 이번 경기가 린가드의 서울에서의 마지막 경기임을 알고 큰 동기부여가 될 것으로 내다봤다.

서울과 멜버른은 10일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 2025/26 ACLE 리그 페이즈 6차전 경기를 치른다. 홈 팀 서울은 현재 2승 2무 1패로 4위를 달리고 있고, 원정 팀 멜버른은 3승 2패로 2위에 랭크되어 있다. 이날 경기 결과에 따라 양 팀의 토너먼트 진출 가능성이 달라질 전망이다.

추운 날씨가 예상되지만 상암벌에는 많은 관중이 예상된다. 바로 슈퍼스타 린가드의 서울에서의 마지막 경기이기 때문이다. 앞서 서울 구단은 더 높은 도전을 위해 떠나고자 하는 린가드의 의견을 존중해 이번 시즌을 끝으로 이별한다고 발표한 바 있다. 올 시즌 자신의 프로 커리어 최초로 두 자릿수 득점에 성공한 린가드가 다시 잉글랜드 무대로 돌아간다는 관측이 이어지고 있는 상황이다.

멜버른을 이끌고 있는 아울렐리오 비드마르 감독도 이 사실을 알고 있었다. 그는 9일 오후 4시 30분 열린 MD-1 사전 기자회견에서 "내일 경기가 린가드의 마지막 경기라는 걸 알고 있다. 팀과 선수 본인에게 동기부여가 될 것이다"라며 경계했다. 하지만 "서울에서 잘했고 좋은 시간을 보냈지만 린가드는 서울의 한 선수일 뿐이다. 다른 선수들도 주의해야 할 선수가 많다"라며 린가드만 집중 마크하진 않을 것임을 암시했다.

또 비드마르 감독은 "서울은 좋은 팀이다. 개개인 능력도 좋고 특히 수비가 뛰어나다. 하지만 우리는 이기려 왔고 그것이 모든 경기를 대하는 태도이고 목적이다. 비기기 위해 하는 경기는 없다"라며 승리를 다짐했다.

내일 경기가 열리는 오후 7시는 기온이 0도로 예상된다. 남반구에 위치한 호주는 현재 여름으로 30도가 넘는 무더위가 이어지고 있다. 그러나 비드마르 감독은 걱정하지 않았다. 그는 "35도보다 0도가 경기하기 좋을 것 같다. 차라리 추운 게 낫다. 큰 문제가 되지 않을 것이다"고 내다봤다.