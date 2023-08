'9위 추락' 제주, 휴식기 재정비 후 홈 3연전 통해 반등 각오

[골닷컴] 김형중 기자 = 제주유나이티드(이하 제주)가 다가오는 홈 3연전에서 반전의 돌파구를 마련한다.

제주의 여름은 잔혹했다. 최근 9경기 연속 무승(3무 6패). 8승 6무 10패 승점 30점으로 리그 9위까지 하락했다. 더 이상 물러설 곳은 없다. 아직 기회는 있다. 상위권과의 격차가 크지 않고, 다시 상승세를 탄다면 치열한 순위 경쟁에서 다시 우위를 점할 수 있다.

반전을 위한 무대도 마련됐다. 제주는 8월 홈 3연전(8.6 vs 강원, 8.9 vs 포항, 8.12 vs 수원FC)에서 위기를 기회로 바꾼다는 각오다. 강원, 수원FC를 제압해서 하위권의 추격을 따돌리고, 포항을 넘어 FA컵 결승전 무대에 오른다면 자신감을 한껏 끌어올릴 수 있다.

이에 제주는 휴식기 동안 만반의 준비를 마쳤다. 지난 울산 원정(1-2 패)에서 제주 데뷔전을 치렀던 김건웅과 임창우가 팀 훈련과 연습경기(중앙대, 순복음대, 창원시청)를 거치며 새로운 둥지에 빠르게 녹아들었다. 특히 임창우는 전 소속팀 강원에 대해 잘 알고 있어 이번 경기에서 공수 기여도를 높일 수 있다.

최영준도 돌아왔다. 지난 2월 26일 수원FC와의 개막전에서 부상을 당했던 최영준은 재활에 박차를 가하며 5개월 만에 팀에 다시 합류했다. 당장 경기에는 나설 수 없지만 라커룸 분위기를 주도하고 선후배들도 잘 이끄는 리더이기에, 선수들도 최영준의 합류 이후 그라운드 위에서 내부 결속을 더욱 다지고 있다.

선수들과 함께 몸과 마음을 추스린 남기일 감독은 "이제 중요한 홈 3연전을 앞두고 있다. 홈 3연전에 대한 구상은 마쳤다. 모든 면에서 더욱 업그레이드 시키는데 주력했다. 선수들도 힘들지만 계속 이겨내고 있다. 목표를 향해 가는데 결국 우리가 더욱 강해져야 한다"라고 전의를 불태웠다.