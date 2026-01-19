‘4년간 K리그2 156경기 연속 출전→역대 1위 대기록’ 베테랑 미드필더 주현우, 안양과 재계약 체결 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그1(2부) FC안양이 미드필더 주현우와 재계약을 체결했다고 6일 밝혔다. 주현우와 새 계약을 맺은 안양은 오는 12일 태국 촌부리로 2026시즌을 위한 1차 동계 전지훈련을 떠난다.

주현우는 2015년 광주FC를 통해 K리그에 첫발을 내디뎠다. 축구 선수로는 드물게 동신대 재학 도중 육군 현역으로 군복무를 마치고 프로 무대에 데뷔했다. 광주에서 꾸준히 출전 기회를 잡은 그는 세 시즌 동안 73경기에 나서며 광주가 두 시즌 연속 K리그1에 잔류하는 데 크게 공헌했다. 이후 성남FC로 이적한 그는 두 시즌 동안 61경기에 나섰고, 2020년 여름 임대를 통해 안양에 합류한 뒤 이듬해 완전히 이적했다.

안양에 합류한 뒤 주현우는 4년간 단 한 경기에도 빠지지 않고 K리그2(2부) 156경기에 연속으로 출전했다. 역대 K리그2 1위에 해당하는 기록이다. 안양의 K리그2 플레이오프(PO), K리그 승강 PO, K리그2 우승과 K리그1 잔류까지 모든 역사를 함께 해낸 주현우다.

주현우는 특유의 성실함과 활동량을 바탕으로 측면에 큰 활력을 불어넣는 선수다. 특히 2021년 K리그2 도움왕을 기록했을 정도로 어시스트 능력도 꾸준하다. 양쪽 사이드백은 물론 윙포워드와 중앙 미드필더 등 다양한 포지션을 소화할 수 있기 때문에 유병훈 감독의 2026시즌 선수 구상에 큰 보탬이 될 전망이다.

주현우는 “커리어에서 안양이 제일 오래 소속된 구단이 됐다. 안양과 쭉 함께 할 수 있어서 기분이 매우 좋다”며 “항상 같은 마음이다. 내가 맡은 역할에서 최선을 다해 준비하겠다. 지난해보다 더 좋은 성적으로 안양이 나아갈 수 있도록 뒤에서 밀어주고 앞에서 당겨주는 선수가 되겠다”고 재계약 소감을 밝혔다.