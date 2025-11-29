3위부터 8위까지 열려있는 가능성…승격의 주인공을 가를 경우의 수는

[골닷컴] 강동훈 기자 = 하나은행 K리그2 2025 정규 라운드가 팀별로 각 2경기만 남겨두고 있다. 인천 유나이티드가 조기 우승하며 K리그1 승격을 확정했고, 수원 삼성은 2위 자리를 굳히며 승강 플레이오프(PO) 한 자리를 선점했다. 이제 남은 건 K리그2 준 PO, 승강 PO 경쟁이다. 산술적으로 8위까지 가능성이 남아있는 가운데 팀별 경우의 수를 따져본다.

3위 부천FC는 4위 전남 드래곤즈와 5위 서울 이랜드FC에 승점 4점 차로 앞서있다. 따라서 전남과 서울 이랜드의 경기 결과에 상관없이 부천이 남은 경기에서 1승만 해도 자력으로 3위를 확정할 수 있다. 만약 부천이 남은 두 경기에서 모두 무승부를 기록하면 전남이나 서울 이랜드가 전승해야 승점이 같아진다. 이 경우에는 다득점을 따져야 하는데, 현재 부천은 58골로 전남(60골), 서울 이랜드(56골)와 비슷한 수준이라, 무승부를 거두더라도 최대한 많은 골을 넣어야 3위 수성에 유리하다.

부천이 남은 경기를 모두 패하더라도 전남이나 서울 이랜드가 각각 최소 1승1무 이상을 거둬야 승점이 같아진다. 즉, 부천이 남은 경기에서 1무만 기록하더라도, 두 팀이 모두 전승하지 않는 한 부천은 3위를 지킬 수 있다. 매우 유리한 고지를 점한 부천의 남은 두 경기 상대는 김포FC와 화성FC전이다. 부천은 올 시즌 김포를 상대로 1승1무, 화성전에서는 2전 전승으로 강한 모습을 보였다.

4위 전남과 5위 서울 이랜드는 승점이 같지만, 다득점에서 전남이 4골 앞서 있다. 두 팀 모두 3위 부천과의 승점 차는 4점이다. 따라서 남은 두 경기에서 전승을 거두어야만 3위를 노려볼 수 있다. 전남은 직전 성남FC전에서 뼈아픈 패배를 당했지만, 여전히 3위 자리에 대한 희망은 있다. 전남이 남은 두 경기에서 모두 승리하고 부천이 두 경기 모두 패할 경우, 전남은 3위로 올라선다. 반면 부천이 남은 경기에서 단 1경기라도 승리하면, 전남이 2승을 거두더라도 추월은 불가능하다. 전남은 남은 두 경기에서 최소 1승1무를 거두고 부천의 결과를 지켜봐야 한다. 또한 서울 이랜드와도 승점이 같기 때문에, 서로의 경기 결과 역시 예의주시해야 한다.

서울 이랜드 역시 남은 두 경기에서 최소 1승1무, 이상적으로는 2승을 거둬야 한다. 그래야 부천의 결과에 따라 3위 진입을 노려볼 수 있고, 동시에 6위 성남이 2승을 거둘 경우를 대비해 PO 진출권(5위)도 안정적으로 지킬 수 있다. 반대로 1무1패 이하를 거두면, PO 진출까지 어려워질 수 있다. 결국, 전남과 서울 이랜드는 남은 두 경기는 단순한 순위 경쟁이 아닌 시즌의 운명을 가를 마지막 승부가 될 전망이다.

성남은 직전 전남전에서 승리하며 귀중한 승점 3점과 함께 PO 진출에 대한 가능성을 이어갔다. 성남은 현재 승점 58점으로 4위 전남과 5위 서울 이랜드를 승점 1점 차로 추격 중이다. 만약 성남이 남은 두 경기에서 모두 승리하고 3위 부천이 2연패에 빠질 경우, 전남이나 서울 이랜드의 결과에 따라 최대 3위까지도 가능하다. 다만 현실적으로는 최소 5위 확보를 목표로 해야 한다.

성남이 2승을 하게 되면 전남이나 서울 이랜드가 똑같이 2승을 하는 경우를 제외하고는 PO 진출이 가능하다. 반면 1승1무를 하게 되면 승점 62점이 되는데, 이때는 전남이나 서울 이랜드가 1무1패 혹은 2무를 기록해야 5위를 차지할 수 있다. 만약 두 팀이 1승이라도 하게 된다면 성남(41골)은 다득점에서 전남이나 서울이랜드에 크게 밀리기 때문에 쉽지 않은 상황이다. 결국 성남은 남은 두 경기에서 반드시 모두 승리해야만 PO 진출의 희망을 이어갈 수 있다.

부산 아이파크와 김포는 자력으로 준 PO 진출을 확정 짓기는 어렵다. 먼저 부산은 4위 전남, 5위 서울 이랜드와 승점 차가 4점으로 벌어져 있어 남은 두 경기를 모두 이겨야만 희망이 남는다. 그러나 부산(46골)은 다득점에서 전남이나 서울 이랜드보다 크게 뒤처져 있어 불리한 상황이다. 결국 부산은 잔여 경기 2승 후 다른 팀의 결과를 기다려야 한다. 부산은 남은 경기에서 충남아산FC와 성남을 차례대로 만난다. 특히 성남은 같은 PO 경쟁 팀이라 부담스러운 상대다. 설령 부산이 두 경기 모두 승리하더라도, 전남이나 서울 이랜드가 1승 이상을 거두면 부산의 PO 진출은 무산된다.

김포 역시 상황은 비슷하다. 남은 두 경기에서 모두 승리할 경우 승점 60점이 되지만, 4위 전남부터 7위 부산까지의 결과를 모두 지켜봐야 한다. 김포가 PO에 오르려면 전남과 서울 이랜드가 모두 패하거나, 최소 1무1패에 그쳐야 한다. 그러나 김포(47골)는 다득점에서도 크게 밀려 현실적으로는 쉽지 않은 시나리오다. 결국 김포도 모두 남은 두 경기에서 반드시 승리한 뒤, 다른 경쟁 팀들의 결과를 바라봐야 하는 입장이다.