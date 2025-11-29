‘3연승’ 수원FC와 반등 이끈 ‘신입생’ 윌리안…프로축구연맹, K리그 ‘월간 TSG’ 8월호 발간

[골닷컴] 강동훈 기자 = 한 달간 K리그에서 가장 눈에 띄는 전술과 전략을 분석한 월간 테크니컬 리포트 ‘월간 TSG’ 2025년 8월호가 발간됐다. ‘월간 TSG’는 한국프로축구연맹이 발간하는 K리그 전술 및 데이터 분석 콘텐츠다. ‘월간 TSG’는 프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)이 제작에 참여해 깊이 있는 내용과 전문성을 보장한다.

이번 8월호에서는 지난 7월 K리그1, 2 순위와 주요 경기데이터 등을 되짚어 보고 월간 베스트 팀, 베스트 플레이어, 베스트 매치를 선정해 심도 있게 다뤘다. 베스트 팀은 7월 한 달 3연승을 거두며 강등권 순위 싸움에 지각변동을 일으킨 수원FC로, 여름 이적시장을 통해 새롭게 합류한 선수들과 기존 선수들의 조화를 심층적으로 분석했다.

베스트 플레이어로는 여름 이적시장을 통해 수원FC에 합류, 7월 3경기에 모두 출전해 4골을 기록한 윌리안을 선정했다. 윌리안이 보유한 오프 더 볼 및 온 더 볼 능력, 팀 스쿼드 내에서 맡고 있는 역할을 상세히 설명했다. 베스트 매치는 지난 7월 19일 포항스틸야드에서 열린 하나은행 K리그1 2025 22라운드 포항 스틸러스 대 전북 현대 경기를 선정했다.

이 밖에도 8월호에는 한 달간 리그의 판도를 한눈에 정리한 ‘월간 데이터’ 및 ‘월간 오버뷰’, 수원FC 싸박, 울산 HD 말컹, 포항 이호재 등 K리그 대표 타겟형 스트라이커를 분석한 ‘TSG 토픽’ 등 팬들이 흥미로워할 내용을 수록했다. ‘월간 TSG’ 8월호는 웹 매거진(PDF) 형태로 K리그 공식 홈페이지에 게재되었으며, 누구나 무료로 내려받을 수 있다.