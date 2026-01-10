24살에 EPL 최다주급 다섯 손가락 안에 든다! ‘비피셜’ 英 BBC급 보도 “5년 재계약 임박”

부카요 사카(24·아스널)가 재계약이 임박했다. 아직 논의가 한창 진행 중이지만, 마무리 단계에 접어들면서 세부 사항만 조율하면 조만간 공식발표가 나올 것으로 전해졌다. 사카는 이번 재계약을 통해 아스널 내 최다주급 1위로 올라서면서 동시에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 내에서도 최다주급 5위 안에 들 거로 전망되고 있다.

글로벌 스포츠 전문매체 디 애슬레틱은 9일(한국시간) “사카가 아스널과 5년 계약을 체결하며 잔류하기로 했다”며 “사카는 아스널과 기존 계약기간이 2027년 6월까지였으나, 연장 협상이 진행 중이었고 새로운 조건이 현재 재계약 최종 확정 단계에 있다. 사카는 재계약을 맺게 되면 2031년 6월까지 아스널과 동행을 이어가게 된다”고 보도했다.

보도에 따르면 최근 몇 년 동안 여러 빅 클럽들의 관심을 받아온 사카는 오로지 아스널에서 뛰겠다는 일념 속 재계약을 수락했다. 아스널은 이런 사카의 충성심 그리고 그간의 활약을 인정했고, 사카가 EPL과 유럽을 대표하는 선수 중 한 명임을 인정하는 수준의 ‘파격적인’ 제안을 내걸면서 재계약을 맺기로 했다.

구체적으로 아직 공개되지 않았지만 현지에서는 현재 주급 19만 5천 파운드(약 3억 8000만 원)를 받고 있는 사카가 이번 재계약을 통해 주급이 30만 파운드(약 5억 8000만 원)까지 오를 거로 전망하고 있다. 이는 아스널 내에서 최다주급 1위에 해당하며, EPL 내에서도 5위 안에 드는 수준이다. 그야말로 ‘파격적인’ 제안이다.

2008년부터 아스널 아카데미에서 성장한 사카는 동나이대 선수들보다 재능이 남달라 주목받았고, 2018년 프로 데뷔까지 성공한 ‘성골’이다. 현재는 미켈 아르테타 감독의 굳건한 신임을 받으면서 활약 중이다. 실제 그는 아르테타 감독 밑에서 잠재력이 만개하더니, 이제는 ‘에이스’로 자리매김했다. 통산 290경기 동안 77골·77도움을 기록 중이다.

자연스레 사카는 8년 사이에 몸값도 수직 상승했다. 이적시장 전문 매체 트랜스퍼마르크트에 따르면 데뷔했을 때 당시 그의 시장가치는 700만 유로(약 118억 원)로 책정됐었는데, 현재 시장가치는 무려 1억 3000만 유로(약 2205억 원)에 달한다. 1억 3000만 유로는 전 세계 통틀어 7위이며, EPL 내에선 2위다. 아스널 내에선 단연 1위다.