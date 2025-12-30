‘2부 영플레이어 출신’ MF 이젠 1부서 새 도전 나선다…1년 만에 승격한 인천, 서재민 영입해 중원 강화 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 인천 유나이티드가 미드필더 서재민(22)을 영입하며 2026시즌 K리그1(1부) 복귀의 신호탄을 알렸다. 인천은 29일 보도자료를 통해 “왕성한 활동량과 간결한 볼 배급 능력을 갖춘 중앙 미드필더 서재민을 영입했다”고 발표했다.

서재민은 FC서울과 서울 이랜드FC를 거치며 K리그 통산 64경기 4골 3도움을 기록했다. 지난 2시즌간 맹활약한 그는 특히 2024시즌에는 K리그2(2부) 영플레이어상을 수상했다. 이로써 인천은 이동률(2020시즌 수상), 박승호(2025시즌 수상)에 이어 서재민까지 품으며 K리그2 영플레이어 수상자만 3명을 보유한, 젊고 역동적인 스쿼드를 구축하게 됐다.

서재민은 “열정과 낭만으로 유명한 인천에 입단하게 되어 기대된다”고 소감을 전하면서 “K리그1이라는 더 높은 무대에서 내 가치를 증명하고, 인천이 더 높은 곳으로 비상할 수 있도록 헌신하겠다”고 당찬 포부를 밝혔다.

한편, 메디컬 테스트 등 입단 절차를 모두 마친 서재민은 오는 1월 스페인 말라가에서 진행되는 2026시즌 동계 전지훈련에 합류해 시즌을 준비한다. 인천은 내달 12일부터 2월 8일까지 스페인 말라가에서 동계 전지훈련을 진행할 예정이다.